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Кортрейк
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
6' Гол
Нмеча Лукас
16'
1
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
5
Сейнсбери
Трент
76
Дерейк
Тимоти
30
Д'Эне
Кристоф
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
4
Gilles
Dewaele
23
Де
Сар
Жюльен
27
Йонкхеере
Михил
7
Номбе
Мбойо
51
Оканси
Эрик
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
51
Версхарен
Яри
23
Цуль
Петер
11
Тау
Перси
7
Нмеча
Лукас
19
Mustapha
Bundu
Кортрейк
Андерлехт

Ход матча

6'
0:1
Нмеча Лукас

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 4 (1) 0.4
2. Gilles Dewaele 1 0.1
3. Макаренко Евгений 1 0.1
4. Йонкхеере Михил 1 0.1
5. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.1
6. Оканси Эрик 1 0.1
7. Faiz Selemani IV 1 0.1
8. Terem Moffi 1 0.1
9. Д'Эне Кристоф 0 0
10. Christophe Lepoint 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тау Перси 3 0.3
2. Нмеча Лукас 3 (2) 0.3
3. Докю Жереми 2 0.2
4. Требель Адриен 2 0.2
5. Версхарен Яри 2 0.2
6. Димата Нани 2 (1) 0.2
7. Michael Amir Murillo2 1 0.1
8. Михайличенко Богдан 1 0.1
9. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.1
10. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Faiz Selemani IV 2 1
3. Макаренко Евгений 2 0
4. Йонкхеере Михил 1 0
5. Christophe Lepoint 1 0
6. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
7. Ружо Лукас 1 0
8. Аджагун Абдул 1 0
9. Petar Golubovic 1 0
10. Де Сар Жюльен 1 0
11. Номбе Мбойо 1 0
12. Якубех Адам 1 0
13. Оканси Эрик 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
2. Требель Адриен 2 0
3. Цуль Петер 2 0
4. Люккассен Деррик 2 0
5. Димата Нани 2 0
6. Враньеш Огнен 1 0
7. Влап Михел 1 0
8. Кана Марко 1 0
9. Нмеча Лукас 1 0
10. Докю Жереми 1 0
11. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
12. Kristian Arnstad 1 0
13. Antoine Colassin 1 0
14. Michael Amir Murillo2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 18.18% (2)
 Андерлехт 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4) 25% (4) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен
Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт
Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Андерлехт 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:4 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 4:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 6 1 2 22 - 6 19
2. Шарлеруа 9 6 1 2 15 - 7 19
3. Беерсхот-Вильрейк 9 6 0 3 22 - 20 18
4. Стандард 9 5 3 1 13 - 7 18
5. Антверпен 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Андерлехт 1:0 10 4 5 1 18 - 14 17
7. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
8. АХ Лёвен 9 4 3 2 15 - 14 15
9. Кортрейк 0:1 10 4 2 4 11 - 11 14
10. Генк 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
12. Эйпен 9 2 5 2 10 - 12 11
13. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
14. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
15. Зульте-Варегем 9 2 1 6 11 - 21 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Нмеча Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Андерлехт
3.62
3.81
2.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 3.60 2.05
7.20 4.90 1.35
3.28 3.40 2.12
3.62 3.81 2.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 10.00 1.03 3.30 1.27 3.45 1.28 1.99 1.83 1.75 2.10 1.82 1.92 1.25 3.95 1.31 3.25 1.07 7.90 1.10 6.25 1.02 11.00
11.50 1.04 10.00 1.05 4.70 1.20 3.75 1.28 2.28 1.70 1.80 1.96 1.53 2.53 1.30 3.60 1.23 4.30 1.10 7.50
4.79 1.21 2.79 1.48 2.31 1.66 2.05 1.84 1.78 2.12 1.61 2.43 1.49 2.73 1.17 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.18 1.69 2.48 1.50 1.18 4.40 1.31 3.25 1.05 8.50
3.10 1.37 2.22 1.66 1.59 2.36 1.20 4.60 1.14 5.70
3.37 1.35 2.86 1.46 2.24 1.70 1.75 2.18 1.53 2.63 1.36 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.28 1.88 1.86 1.47 2.60 1.29 3.40
4.90 1.19 3.52 1.30 1.98 1.83 1.49 2.65 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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