Кортрейк
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Гульденспоренстадион
Андерлехт
0:1
6' ГолНмеча Лукас
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Оканси ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
11 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
6'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|4 (1)
|0.4
|2.
|Gilles Dewaele
|1
|0.1
|3.
|Макаренко Евгений
|1
|0.1
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0.1
|5.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.1
|6.
|Оканси Эрик
|1
|0.1
|7.
|Faiz Selemani IV
|1
|0.1
|8.
|Terem Moffi
|1
|0.1
|9.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|10.
|Christophe Lepoint
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тау Перси
|3
|0.3
|2.
|Нмеча Лукас
|3 (2)
|0.3
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.2
|4.
|Требель Адриен
|2
|0.2
|5.
|Версхарен Яри
|2
|0.2
|6.
|Димата Нани
|2 (1)
|0.2
|7.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0.1
|8.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.1
|9.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0.1
|10.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Faiz Selemani IV
|2
|1
|3.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|5.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|6.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|7.
|Ружо Лукас
|1
|0
|8.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|9.
|Petar Golubovic
|1
|0
|10.
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|11.
|Номбе Мбойо
|1
|0
|12.
|Якубех Адам
|1
|0
|13.
|Оканси Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|2.
|Требель Адриен
|2
|0
|3.
|Цуль Петер
|2
|0
|4.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|5.
|Димата Нани
|2
|0
|6.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|7.
|Влап Михел
|1
|0
|8.
|Кана Марко
|1
|0
|9.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|10.
|Докю Жереми
|1
|0
|11.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|12.
|Kristian Arnstad
|1
|0
|13.
|Antoine Colassin
|1
|0
|14.
|Michael Amir Murillo2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Андерлехт
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|25% (4)
|25% (4)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен
Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт
Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Андерлехт 4:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|22 - 6
|19
|2.
|Шарлеруа
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|6
|0
|3
|22 - 20
|18
|4.
|Стандард
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|5.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Андерлехт
|1:0
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|8.
|АХ Лёвен
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|9.
|Кортрейк
|0:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Генк
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Остенде
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|Эйпен
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|10.00
|1.03
|3.30
|1.27
|—
|—
|3.45
|1.28
|1.99
|1.83
|1.75
|2.10
|—
|—
|1.82
|1.92
|1.25
|3.95
|1.31
|3.25
|1.07
|7.90
|1.10
|6.25
|1.02
|11.00
|11.50
|1.04
|10.00
|1.05
|4.70
|1.20
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.80
|1.96
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.30
|3.60
|1.23
|4.30
|1.10
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.79
|1.21
|—
|—
|2.79
|1.48
|2.31
|1.66
|2.05
|1.84
|1.78
|2.12
|1.61
|2.43
|1.49
|2.73
|—
|—
|1.17
|5.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—