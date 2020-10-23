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Кортрейк
1:3
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
6' Гол
Нмеча Лукас
0:2
30' Гол
Тау Перси
0:3
65' Гол
Нмеча Лукас
68' Желтая карточка
Амузу Френсис
1:3
87' Пенальти
Номбе Мбойо
90' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
90'+5
1
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
5
Сейнсбери
Трент
76
Дерейк
Тимоти
30
Д'Эне
Кристоф
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
4
Gilles
Dewaele
23
Де
Сар
Жюльен
27
Йонкхеере
Михил
7
Номбе
Мбойо
51
Оканси
Эрик
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
14
Михайличенко
Богдан
42
Делькруа
Ханнес
20
Миазга
Мэтт
62
Michael
Amir
Murillo2
23
Цуль
Петер
51
Версхарен
Яри
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
19
Mustapha
Bundu
7
Нмеча
Лукас
11
Тау
Перси
Кортрейк
4-1-3-2
Андерлехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 5 (2) 0.5
2. Gilles Dewaele 1 0.1
3. Макаренко Евгений 1 0.1
4. Йонкхеере Михил 1 0.1
5. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.1
6. Оканси Эрик 1 0.1
7. Faiz Selemani IV 1 0.1
8. Terem Moffi 1 0.1
9. Д'Эне Кристоф 0 0
10. Christophe Lepoint 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тау Перси 4 0.4
2. Нмеча Лукас 4 (2) 0.4
3. Докю Жереми 2 0.2
4. Требель Адриен 2 0.2
5. Версхарен Яри 2 0.2
6. Димата Нани 2 (1) 0.2
7. Michael Amir Murillo2 1 0.1
8. Михайличенко Богдан 1 0.1
9. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0.1
10. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Faiz Selemani IV 2 1
3. Макаренко Евгений 2 0
4. Йонкхеере Михил 1 0
5. Christophe Lepoint 1 0
6. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
7. Ружо Лукас 1 0
8. Аджагун Абдул 1 0
9. Petar Golubovic 1 0
10. Де Сар Жюльен 1 0
11. Номбе Мбойо 1 0
12. Якубех Адам 1 0
13. Оканси Эрик 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
2. Требель Адриен 2 0
3. Цуль Петер 2 0
4. Люккассен Деррик 2 0
5. Димата Нани 2 0
6. Враньеш Огнен 1 0
7. Влап Михел 1 0
8. Кана Марко 1 0
9. Михайличенко Богдан 1 0
10. Нмеча Лукас 1 0
11. Амузу Френсис 1 0
12. Докю Жереми 1 0
13. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
14. Kristian Arnstad 1 0
15. Antoine Colassin 1 0
16. Michael Amir Murillo2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 25% (3)
 Андерлехт 10.53% (2) 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4) 26.32% (5) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен
Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт
Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Байер Л 1:1 Андерлехт Остенде 2:2 Андерлехт Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 3:1 Сент-Трюйден Мехелен 2:2 Андерлехт Лилль 2:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Моленбеек Андерлехт 0:0 Нант Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Сент-Трюйден Андерлехт 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 0:1 Шарлеруа Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Андерлехт 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:4 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 4:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:2 Андерлехт Первый дивизион А Кортрейк 1:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Про Андерлехт 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:2 Андерлехт Кубок Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Про Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 5:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле Андерлехт 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 9 6 1 2 22 - 6 19
2. Шарлеруа 9 6 1 2 15 - 7 19
3. Беерсхот-Вильрейк 9 6 0 3 22 - 20 18
4. Стандард 9 5 3 1 13 - 7 18
5. Антверпен 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Андерлехт 10 4 5 1 20 - 15 17
7. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
8. АХ Лёвен 9 4 3 2 15 - 14 15
9. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Генк 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
12. Эйпен 9 2 5 2 10 - 12 11
13. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
14. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
15. Зульте-Варегем 9 2 1 6 11 - 21 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Тау Перси бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Нмеча Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
38.00 12.00 1.03
3.28 3.40 2.12
38.06 13.95 1.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 10.00 1.03 3.30 1.27 3.60 1.25 1.99 1.83 1.75 2.10 2.12 1.67 1.25 3.95 1.03 10.00 1.07 7.90 1.02 11.00 1.03 10.00
11.50 1.04 10.00 1.05 4.70 1.20 3.75 1.28 2.28 1.70 1.80 1.96 1.53 2.53 1.30 3.60 1.23 4.30 1.10 7.50
4.79 1.21 2.79 1.48 3.25 1.36 2.71 1.49 2.16 1.75 1.72 2.19 1.82 2.06 1.52 2.62 1.23 4.34 1.54 2.57 1.14 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.18 1.69 2.48 1.50 1.18 4.40 1.50 2.48 1.04 9.00
3.10 1.37 2.22 1.66 1.59 2.36 1.20 4.60 1.14 5.70
3.37 1.35 2.86 1.46 2.24 1.70 1.75 2.18 2.31 1.65 1.90 1.98 1.47 2.80 1.31 3.58 1.35 3.34 1.19 5.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.28 1.88 1.86 1.47 2.60 1.29 3.40
4.90 1.19 3.52 1.30 1.98 1.83 1.49 2.65 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Кортрейк 1:3 Андерлехт онлайн

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