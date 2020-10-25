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Антверпен
1:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
7' Гол
Рафаэлов Лиор
8'
46
Бутез
Жан
4
Abdoulaye
Seck
II
26
Желен
Жереми
2
Де
Лат
Ричи
19
Миёши
Коджи
18
Хонгла
Мартин
38
Арун
Фарис
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
31
Mike
Van
Hamel
2
Jan
van
den
Bergh
4
Франс
Фредерик
5
Joren
Dom
27
Mohamed
Reda
Halaimia
18
Сануси
Райан
8
Хольцхаузер
Рафаэль
28
Исмаила
Кулибали
24
Вороговский
Ян
34
Tarik
Tissoudali
10
Musashi
Suzuki
Антверпен
3-4-3
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

Ход матча

7'
Рафаэлов Лиор
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 3 0.3
2. Юклеред Симен 2 0.2
3. Abdoulaye Seck II 2 0.2
4. Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.2
5. Пиус Джуниор 2 0.2
6. Арун Фарис 1 0.1
7. Геркенс Питер 1 0.1
8. Бенавенте Кристиан 1 0.1
9. Миёши Коджи 1 0.1
10. Хонгла Мартин 1 0.1
11. Нана Ампома 0 0
12. Ламкель Зе Дидье 0 0
13. Нсимба Брюни 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 7 (2) 0.7
2. Tarik Tissoudali 4 0.4
3. Marius Noubissi 3 0.3
4. Loris Brogno 2 0.2
5. Musashi Suzuki 2 0.2
6. Исмаила Кулибали 2 0.2
7. Pierre Bourdin 1 0.1
8. Вороговский Ян 1 0.1
9. Tom Pietermaat 0 0
10. Франс Фредерик 0 0
11. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
12. Jan van den Bergh 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Батубинсика Дилан 3 1
2. Арун Фарис 2 0
3. Мбокани Дьёмерси 2 0
4. Де Лат Ричи 2 0
5. Верстрате Биргер 0 1
6. Рафаэлов Лиор 1 0
7. Де Паув Нилл 1 0
8. Геркенс Питер 1 0
9. Миёши Коджи 1 0
10. Бута 1 0
11. Хонгла Мартин 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 3 0
2. Joren Dom 1 0
3. Хольцхаузер Рафаэль 1 0
4. Tom Pietermaat 1 0
5. Причиненко Денис 1 0
6. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
7. Вороговский Ян 1 0
8. Элеке Блессинг 1 0
9. Marius Noubissi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 37.5% (6)
 Беерсхот-Вильрейк 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен
Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Антверпен Антверпен 1:1 Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: + = -
Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Рузеларе 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 Вестерло Беерсхот-Вильрейк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Беерсхот-Вильрейк 0:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 10 6 2 2 19 - 12 20
2. Шарлеруа 9 6 1 2 15 - 7 19
3. Брюгге 10 6 1 3 23 - 8 19
4. Стандард 9 5 3 1 13 - 7 18
5. Беерсхот-Вильрейк 0:1 10 6 0 4 22 - 21 18
6. АХ Лёвен 10 5 3 2 17 - 15 18
7. Андерлехт 10 4 5 1 20 - 15 17
8. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
9. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Генк 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
12. Эйпен 9 2 5 2 10 - 12 11
13. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
14. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
15. Зульте-Варегем 9 2 1 6 11 - 21 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
2.02
3.96
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.70 3.90
2.01 3.90 3.40
2.00 3.95 3.36
2.02 3.70 3.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 4.00 1.22 2.25 1.60 1.97 1.84 1.74 2.08 1.48 2.55 1.31 3.25 1.18 4.50 1.12 6.40 1.05 8.50 1.01 12.00
13.50 1.03 5.60 1.16 4.55 1.21 2.62 1.50 2.09 1.76 1.70 2.27 1.38 3.10 1.28 3.75 1.12 6.35 1.10 7.10 1.03 13.00
5.30 1.18 2.53 1.56 2.26 1.69 1.99 1.90 1.75 2.16 1.61 2.43 1.51 2.68 1.23 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.28 2.60 1.48 1.48 2.55 1.27 3.70 1.11 5.80
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.23 1.38 2.57 1.55 1.93 1.96 1.64 2.36 1.44 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
5.40 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
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