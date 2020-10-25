Антверпен
3:2
Конец матча
Стадион: Босуил
Беерсхот-Вильрейк
1:0
7' ГолРафаэлов Лиор
2:0
15' ГолЮклеред Симен
2:1
25' ГолMusashi Suzuki
27' Желтая карточкаФранс Фредерик
34' Желтая карточкаХонгла Мартин
37' Желтая карточкаГеркенс Питер
2:2
73' ГолMusashi Suzuki
3:2
74' ГолМбокани Дьёмерси
78' Желтая карточкаАрун Фарис
81' Желтая карточкаБута
86' Желтая карточкаAbdoulie Sanyang
46
Бутез
Жан
26
Желен
Жереми
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 БутаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
7'
1:0
15'
2:0
25'
27'
34'
37'
55'
73'
74'
3:2
78'
81'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0.4
|2.
|Рафаэлов Лиор
|3 (1)
|0.3
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.3
|4.
|Abdoulaye Seck II
|2
|0.2
|5.
|Пиус Джуниор
|2
|0.2
|6.
|Арун Фарис
|1
|0.1
|7.
|Геркенс Питер
|1
|0.1
|8.
|Хонгла Мартин
|1
|0.1
|9.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.1
|10.
|Миёши Коджи
|1
|0.1
|11.
|Нана Ампома
|0
|0
|12.
|Бута
|0
|0
|13.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|14.
|Нсимба Брюни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|7 (2)
|0.7
|2.
|Tarik Tissoudali
|4
|0.4
|3.
|Musashi Suzuki
|4
|0.4
|4.
|Marius Noubissi
|3
|0.3
|5.
|Loris Brogno
|2
|0.2
|6.
|Исмаила Кулибали
|2
|0.2
|7.
|Pierre Bourdin
|1
|0.1
|8.
|Вороговский Ян
|1
|0.1
|9.
|Tom Pietermaat
|0
|0
|10.
|Франс Фредерик
|0
|0
|11.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|12.
|Jan van den Bergh
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батубинсика Дилан
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|3
|0
|3.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|4.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|5.
|Геркенс Питер
|2
|0
|6.
|Бута
|2
|0
|7.
|Хонгла Мартин
|2
|0
|8.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|9.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|10.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|11.
|Миёши Коджи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|3
|0
|2.
|Joren Dom
|1
|0
|3.
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|4.
|Tom Pietermaat
|1
|0
|5.
|Причиненко Денис
|1
|0
|6.
|Франс Фредерик
|1
|0
|7.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|8.
|Вороговский Ян
|1
|0
|9.
|Элеке Блессинг
|1
|0
|10.
|Marius Noubissi
|1
|0
|11.
|Abdoulie Sanyang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|Беерсхот-Вильрейк
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: + = -Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен
Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Антверпен Антверпен 1:1 Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: + = -Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Рузеларе 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 Вестерло Беерсхот-Вильрейк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|2.
|Шарлеруа
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Брюгге
|10
|6
|1
|3
|23 - 8
|19
|4.
|Стандард
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|6
|0
|4
|24 - 23
|18
|6.
|АХ Лёвен
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Андерлехт
|10
|4
|5
|1
|20 - 15
|17
|8.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|10.
|Генк
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Остенде
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|Эйпен
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|4.50
|1.18
|4.00
|1.22
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.97
|1.84
|1.74
|2.08
|2.50
|1.47
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|1.12
|6.40
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.01
|12.00
|1.08
|7.00
|1.07
|7.50
|13.50
|1.03
|5.60
|1.16
|4.55
|1.21
|2.62
|1.50
|—
|—
|2.09
|1.76
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.28
|3.75
|—
|—
|1.12
|6.35
|—
|—
|1.10
|7.10
|—
|—
|1.03
|13.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.30
|1.18
|—
|—
|4.76
|1.20
|2.26
|1.69
|1.99
|1.90
|2.72
|1.49
|2.23
|1.70
|1.83
|2.05
|1.42
|2.98
|1.28
|3.80
|1.21
|4.60
|1.68
|2.25
|1.43
|2.96
|1.41
|3.01
|1.26
|3.99
|1.46
|2.81
|—
|—
|1.21
|4.68
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|3.35
|1.28
|—
|—
|2.60
|1.48
|—
|—
|1.48
|2.55
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.80
|1.95
|—
|—
|—
|—
|1.12
|5.55
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.64
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.23
|1.38
|2.57
|1.55
|1.93
|1.96
|3.12
|1.39
|2.57
|1.54
|2.01
|1.87
|1.62
|2.38
|1.44
|2.90
|1.66
|2.31
|1.40
|3.10
|1.14
|6.23
|—
|—