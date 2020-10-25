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Остенде
3:0
Перерыв

Стадион:
Зульте-Варегем
28
Юбер
Гийом
25
Jelle
Bataille
33
Anton
Tanghe
4
Хендри
Джек
5
Arthur
Theate
20
Theo
Ndicka
Matam
18
Макгихан
Кэмерон
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
10
Сакала
Фэшн
7
Гейе
Махтар
25
Бостин
Луи
27
Де
Бок
Лоренс
3
Дешахт
Оливье
2
Бьянда
Вильям
4
Опаре
Даниэль
5
Марк
Дамьен
6
Сиссако
Абдулайе
17
Жан-Люк
Домпе
10
Говеа
Омар
19
Бруно
Джанни
15
Хори
Томаш
Остенде
5-3-2
Зульте-Варегем
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 3 0.33
2. Гейе Махтар 3 (1) 0.33
3. Вандандриш Кевин 2 0.22
4. Макгихан Кэмерон 2 0.22
5. Д'Арпино Максим 1 0.11
6. Хендри Джек 1 0.11
7. Robbie D'Haese 1 0.11
8. Arthur Theate 1 0.11
9. Юльсагер Эндрю 0 0
10. Квасина Марко 0 0
11. Jelle Bataille 0 0
12. Theo Ndicka Matam 0 0
Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 2 (1) 0.2
2. Берахино Сейдо 2 0.2
3. Жан-Люк Домпе 2 0.2
4. Воссен Йелле 2 0.2
5. Говеа Омар 1 0.1
6. Дешахт Оливье 1 0.1
7. Сек Ибраима 1 0.1
8. Опаре Даниэль 0 0
9. Срарфи Бассем 0 0
10. Сиссако Абдулайе 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Jelle Bataille 4 1
2. Гейе Махтар 5 0
3. Макгихан Кэмерон 3 0
4. Д'Арпино Максим 3 0
5. Юльсагер Эндрю 2 0
6. Anton Tanghe 2 0
7. Arthur Theate 2 0
8. Скуласон Ари 1 0
9. Вандандриш Кевин 1 0
10. Квасина Марко 1 0
11. Сакала Фэшн 1 0
12. Theo Ndicka Matam 1 0
Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 3 0
2. Сек Ибраима 2 0
3. Говеа Омар 2 0
4. Воссен Йелле 1 0
5. Дешахт Оливье 1 0
6. Марк Дамьен 1 0
7. Берахино Сейдо 1 0
8. Опаре Даниэль 1 0
9. Хамфриз Кэмерон 1 0
10. Срарфи Бассем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Зульте-Варегем 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: + = -
Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде
Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге
Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Остенде: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Зульте-Варегем: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Остенде 1:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:0 Остенде Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:1 Остенде Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А
Остенде 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:4 Остенде Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:1 Остенде Лига Про Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Кубок Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Остенде Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:0 Остенде Лига Про Остенде 0:2 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 1:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:4 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 10 6 2 2 21 - 14 20
2. Шарлеруа 9 6 1 2 15 - 7 19
3. Брюгге 10 6 1 3 23 - 8 19
4. Стандард 9 5 3 1 13 - 7 18
5. Беерсхот-Вильрейк 10 6 0 4 24 - 23 18
6. АХ Лёвен 10 5 3 2 17 - 15 18
7. Андерлехт 10 4 5 1 20 - 15 17
8. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
9. Остенде 3:0 9 4 3 2 15 - 8 15
10. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
11. Генк 9 3 4 2 14 - 14 13
12. Эйпен 9 2 5 2 10 - 12 11
13. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
14. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
15. Зульте-Варегем 0:3 10 2 1 7 11 - 24 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Сакала Фэшн бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Д'Арпино Максим бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Вандандриш Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Зульте-Варегем
1.63
5.50
8.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 5.50 8.00
1.63 3.60 4.80
1.83 4.10 4.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 12.00 1.01 3.75 1.25 4.50 1.18 2.01 1.75 2.12 1.72 2.14 1.71 1.85 1.95 1.38 2.90 1.38 2.90 1.14 5.20 1.12 5.60 1.03 10.00 1.03 10.50
17.00 1.01 15.75 1.02 5.50 1.16 4.50 1.19 2.60 1.47 2.05 1.80 1.68 2.24 1.38 3.04 1.27 3.62 1.12 6.60 1.07 6.50 1.00 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.47 2.48 1.48 1.30 3.30 1.25 3.85 1.05 8.50
3.95 1.25 2.68 1.48 1.68 2.20 1.28 3.64 1.16 5.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.62 2.21 1.37 2.95
5.10 1.17 4.05 1.24 2.04 1.78 1.56 2.43 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.70 1.47
Где смотреть матч Остенде 3:0 Зульте-Варегем онлайн

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