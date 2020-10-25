Остенде
3:0
Перерыв
Стадион: Diaz Arena
Зульте-Варегем
1:0
32' ГолВандандриш Кевин
2:0
33' ГолД'Арпино Максим
3:0
37' ГолСакала Фэшн
28
Юбер
Гийом
33
Anton
Tanghe
10
Сакала
Фэшн
25
Бостин
Луи
10
Говеа
Омар
19
Бруно
Джанни
15
Хори
Томаш
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Anton TangheЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
44 Банзен Эйке
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
32'
1:0
33'
2:0
37'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|3
|0.33
|2.
|Гейе Махтар
|3 (1)
|0.33
|3.
|Вандандриш Кевин
|2
|0.22
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.22
|5.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.11
|6.
|Хендри Джек
|1
|0.11
|7.
|Robbie D'Haese
|1
|0.11
|8.
|Arthur Theate
|1
|0.11
|9.
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|10.
|Квасина Марко
|0
|0
|11.
|Jelle Bataille
|0
|0
|12.
|Theo Ndicka Matam
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|2 (1)
|0.2
|2.
|Берахино Сейдо
|2
|0.2
|3.
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.2
|4.
|Воссен Йелле
|2
|0.2
|5.
|Говеа Омар
|1
|0.1
|6.
|Дешахт Оливье
|1
|0.1
|7.
|Сек Ибраима
|1
|0.1
|8.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|9.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|10.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jelle Bataille
|4
|1
|2.
|Гейе Махтар
|5
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|4.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|5.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|6.
|Anton Tanghe
|2
|0
|7.
|Arthur Theate
|2
|0
|8.
|Скуласон Ари
|1
|0
|9.
|Вандандриш Кевин
|1
|0
|10.
|Квасина Марко
|1
|0
|11.
|Сакала Фэшн
|1
|0
|12.
|Theo Ndicka Matam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|2.
|Сек Ибраима
|2
|0
|3.
|Говеа Омар
|2
|0
|4.
|Воссен Йелле
|1
|0
|5.
|Дешахт Оливье
|1
|0
|6.
|Марк Дамьен
|1
|0
|7.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|8.
|Опаре Даниэль
|1
|0
|9.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|10.
|Срарфи Бассем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|Зульте-Варегем
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: + = -Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде
Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге
Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Остенде: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Зульте-Варегем: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Остенде 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:4 Остенде Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:1 Остенде Лига Про Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Кубок Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Остенде Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:0 Остенде Лига Про Остенде 0:2 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 1:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:4 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|2.
|Шарлеруа
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Брюгге
|10
|6
|1
|3
|23 - 8
|19
|4.
|Стандард
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|6
|0
|4
|24 - 23
|18
|6.
|АХ Лёвен
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Андерлехт
|10
|4
|5
|1
|20 - 15
|17
|8.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|9.
|Остенде
|3:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|11.
|Генк
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|12.
|Эйпен
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|0:3
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|11.00
|1.02
|12.00
|1.01
|3.75
|1.25
|4.50
|1.18
|2.01
|1.75
|2.12
|1.72
|2.14
|1.71
|1.85
|1.95
|1.38
|2.90
|1.38
|2.90
|1.14
|5.20
|1.12
|5.60
|1.03
|10.00
|1.03
|10.50
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.50
|1.16
|4.50
|1.19
|2.60
|1.47
|—
|—
|2.05
|1.80
|—
|—
|1.68
|2.24
|1.38
|3.04
|1.27
|3.62
|1.12
|6.60
|1.07
|6.50
|1.00
|10.75