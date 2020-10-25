Остенде
3:0
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Зульте-Варегем
1:0
32' ГолВандандриш Кевин
2:0
33' ГолД'Арпино Максим
3:0
37' ГолСакала Фэшн
52' Желтая карточкаСакала Фэшн
69' Желтая карточкаДешахт Оливье
28
Юбер
Гийом
33
Anton
Tanghe
10
Сакала
Фэшн
25
Бостин
Луи
10
Говеа
Омар
19
Бруно
Джанни
15
Хори
Томаш
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Anton TangheЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
44 Банзен Эйке
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
32'
1:0
33'
2:0
37'
3:0
52'
69'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|4
|0.44
|2.
|Гейе Махтар
|3 (1)
|0.33
|3.
|Вандандриш Кевин
|2
|0.22
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.22
|5.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.11
|6.
|Хендри Джек
|1
|0.11
|7.
|Robbie D'Haese
|1
|0.11
|8.
|Arthur Theate
|1
|0.11
|9.
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|10.
|Квасина Марко
|0
|0
|11.
|Jelle Bataille
|0
|0
|12.
|Theo Ndicka Matam
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|2 (1)
|0.2
|2.
|Берахино Сейдо
|2
|0.2
|3.
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.2
|4.
|Воссен Йелле
|2
|0.2
|5.
|Говеа Омар
|1
|0.1
|6.
|Дешахт Оливье
|1
|0.1
|7.
|Сек Ибраима
|1
|0.1
|8.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|9.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|10.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jelle Bataille
|4
|1
|2.
|Гейе Махтар
|5
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|4.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|5.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|6.
|Сакала Фэшн
|2
|0
|7.
|Anton Tanghe
|2
|0
|8.
|Arthur Theate
|2
|0
|9.
|Скуласон Ари
|1
|0
|10.
|Вандандриш Кевин
|1
|0
|11.
|Квасина Марко
|1
|0
|12.
|Theo Ndicka Matam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|2.
|Дешахт Оливье
|2
|0
|3.
|Сек Ибраима
|2
|0
|4.
|Говеа Омар
|2
|0
|5.
|Воссен Йелле
|1
|0
|6.
|Марк Дамьен
|1
|0
|7.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|8.
|Опаре Даниэль
|1
|0
|9.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|10.
|Срарфи Бассем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Зульте-Варегем
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: + = -Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде
Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге
Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Остенде: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Зульте-Варегем: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Остенде 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:4 Остенде Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:1 Остенде Лига Про Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Кубок Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Остенде Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:0 Остенде Лига Про Остенде 0:2 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 1:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:4 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|2.
|Шарлеруа
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Брюгге
|10
|6
|1
|3
|23 - 8
|19
|4.
|Стандард
|0:0
|10
|5
|4
|1
|13 - 7
|19
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|6
|0
|4
|24 - 23
|18
|6.
|АХ Лёвен
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Андерлехт
|10
|4
|5
|1
|20 - 15
|17
|8.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|9.
|Остенде
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|11.
|Генк
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|12.
|Эйпен
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|11.00
|1.02
|12.00
|1.01
|3.75
|1.25
|4.50
|1.18
|2.01
|1.75
|2.12
|1.72
|2.14
|1.71
|1.85
|1.95
|2.42
|1.52
|1.38
|2.90
|1.82
|3.55
|1.12
|5.60
|1.22
|4.00
|1.03
|10.50
|1.04
|9.00
|1.02
|11.00
|17.00
|1.01
|15.75
|1.02
|5.50
|1.16
|4.50
|1.19
|2.60
|1.47
|—
|—
|2.05
|1.80
|—
|—
|1.68
|2.24
|1.38
|3.04
|1.27
|3.62
|1.12
|6.60
|1.07
|6.50
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—