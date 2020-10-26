1:0
24' ГолКастро-Монтес Алессио
1:1
40' ГолБонгонда Тео
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
33
Лукуми
Джон
23
Daniel
Munoz
21
Уронен
Йере
31
Меле
Йоаким
11
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
23 Daniel MunozЗащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Меле ЙоакимПолузащитник
-
11 Тома БастьенНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Адевойе ШоунЗащитник
- Защитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Люка ОйнНападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
Ход матча
24'
40'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|3 (1)
|0.3
|2.
|Депуатр Лоран
|2
|0.2
|3.
|Пластун Игорь
|2
|0.2
|4.
|Дорш Никлас
|2 (1)
|0.2
|5.
|Кумс Свен
|1
|0.1
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.1
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.1
|8.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.1
|9.
|Самуаз Матисс
|1
|0.1
|10.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.1
|11.
|Букари Осман
|0
|0
|12.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|8 (2)
|0.8
|2.
|Ито Дзюнъя
|2
|0.2
|3.
|Дессерс Сириль
|2 (2)
|0.2
|4.
|Меле Йоаким
|1
|0.1
|5.
|Бонгонда Тео
|1 (1)
|0.1
|6.
|Люка Ойн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|2
|0
|2.
|Нгадеу Майкл
|0
|1
|3.
|Безус Роман
|1
|0
|4.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|5.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|6.
|Ботака Жордан
|1
|0
|7.
|Марре Сулейман
|1
|0
|8.
|Дорш Никлас
|1
|0
|9.
|Овусу Элиша
|1
|0
|10.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|11.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|2.
|Лукуми Джон
|3
|0
|3.
|Куэста Карлос
|1
|1
|4.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|5.
|Онуачу Пол
|2
|0
|6.
|Бонгонда Тео
|0
|1
|7.
|Тома Бастьен
|0
|1
|8.
|Уронен Йере
|1
|0
|9.
|Воутерс Дрис
|1
|0
|10.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|11.
|Меле Йоаким
|1
|0
|12.
|Gerardo Arteaga
|1
|0
|13.
|Daniel Munoz
|1
|0
|14.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Генк
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: + = -Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент
Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион
Генк Последние 20 матчей: + = -Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен
Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк 3:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:5 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Лига Европы Гент 2:5 Генк Лига Европы Генк 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Про Генк 1:2 Гент Лига Про Генк 0:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|2.
|Шарлеруа
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Брюгге
|10
|6
|1
|3
|23 - 8
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|6
|0
|4
|24 - 23
|18
|5.
|Стандард
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|6.
|АХ Лёвен
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Андерлехт
|10
|4
|5
|1
|20 - 15
|17
|8.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|9.
|Остенде
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|11.
|Генк
|1:1
|10
|3
|5
|2
|15 - 15
|14
|12.
|Эйпен
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Гент
|1:1
|10
|3
|1
|6
|15 - 17
|10
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|11.50
|1.02
|6.80
|1.08
|—
|—
|4.60
|1.19
|—
|—
|4.60
|1.17
|2.10
|1.74
|2.02
|1.70
|1.78
|1.97
|1.90
|1.85
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.15
|5.00
|1.13
|5.50
|1.03
|10.00
|1.03
|11.50
|17.75
|1.01
|16.50
|1.01
|5.70
|1.15
|—
|—
|4.90
|1.20
|—
|—
|2.66
|1.53
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.72
|2.16
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.31
|3.52
|1.13
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.37
|1.13
|2.69
|1.50
|2.33
|1.65
|2.93
|1.43
|2.30
|1.66
|1.99
|1.89
|1.67
|2.29
|1.49
|2.72
|1.39
|3.14
|1.49
|2.75
|—
|—
|1.23
|4.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—