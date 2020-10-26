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Гент
1:2
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
24' Гол
Кастро-Монтес Алессио
1:1
40' Гол
Бонгонда Тео
58' Желтая карточка
Daniel Munoz
65' Желтая карточка
Уронен Йере
73' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
1:2
84' Гол
Грошовски Патрик
90'+4
1
Болат
Синан
14
Кастро-Монтес
Алессио
5
Нгадеу
Майкл
21
Ханше-Ольсен
Андреас
25
Фортуна
Нуриу
9
Безус
Роман
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
15
Мохаммади
Милад
7
Яремчук
Роман
29
Депуатр
Лоран
1
Вукович
Дэнни
33
Лукуми
Джон
46
Куэста
Карлос
23
Daniel
Munoz
21
Уронен
Йере
17
Грошовски
Патрик
42
Торстведт
Кристиан
31
Меле
Йоаким
11
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
Гент
4-4-2
Генк
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 3 (1) 0.3
2. Депуатр Лоран 2 0.2
3. Пластун Игорь 2 0.2
4. Дорш Никлас 2 (1) 0.2
5. Кумс Свен 1 0.1
6. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.1
7. Кастро-Монтес Алессио 1 0.1
8. Ньянгбо Андерсон 1 0.1
9. Самуаз Матисс 1 0.1
10. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.1
11. Букари Осман 0 0
12. Мохаммади Милад 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 8 (2) 0.8
2. Ито Дзюнъя 2 0.2
3. Дессерс Сириль 2 (2) 0.2
4. Бонгонда Тео 2 (1) 0.2
5. Меле Йоаким 1 0.1
6. Грошовски Патрик 1 0.1
7. Люка Ойн 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Нгадеу Майкл 0 1
3. Безус Роман 1 0
4. Депуатр Лоран 1 0
5. Арсланаджич Дино 1 0
6. Кляйндинст Тим 1 0
7. Ботака Жордан 1 0
8. Марре Сулейман 1 0
9. Дорш Никлас 1 0
10. Овусу Элиша 1 0
11. Кастро-Монтес Алессио 1 0
12. Чакветадзе Георгий 1 0
Генк
# Игрок      
1. Ито Дзюнъя 2 1
2. Лукуми Джон 3 0
3. Куэста Карлос 1 1
4. Уронен Йере 2 0
5. Грошовски Патрик 2 0
6. Онуачу Пол 2 0
7. Daniel Munoz 2 0
8. Бонгонда Тео 0 1
9. Тома Бастьен 0 1
10. Воутерс Дрис 1 0
11. Куасси Эбуэ 1 0
12. Меле Йоаким 1 0
13. Gerardo Arteaga 1 0
14. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5) 6.67% (1)
 Генк 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент
Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен
Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге

Последние игры между собой

Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Гент 4:1 Генк Первый дивизион А Генк 0:2 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Гент Первый дивизион А
Генк 3:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:5 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Гент Лига Европы Гент 2:5 Генк Лига Европы Генк 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Про Генк 1:2 Гент Лига Про Генк 0:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Генк Лига Про Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 10 6 2 2 21 - 14 20
2. Шарлеруа 9 6 1 2 15 - 7 19
3. Брюгге 10 6 1 3 23 - 8 19
4. Беерсхот-Вильрейк 10 6 0 4 24 - 23 18
5. Стандард 10 5 3 2 13 - 9 18
6. АХ Лёвен 10 5 3 2 17 - 15 18
7. Андерлехт 10 4 5 1 20 - 15 17
8. Генк 10 4 4 2 16 - 15 16
9. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
10. Остенде 9 4 3 2 15 - 8 15
11. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
12. Эйпен 9 2 5 2 10 - 12 11
13. Гент 10 3 0 7 15 - 18 9
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Зульте-Варегем 10 2 1 7 11 - 24 7
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 6.00 1.12
3.70 1.65 5.00
1.98 3.85 3.50
4.41 1.48 6.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 6.80 1.08 4.60 1.19 1.80 1.95 2.10 1.74 2.02 1.70 1.78 1.97 1.12 5.55 1.33 3.15 1.15 5.00 1.13 5.50 1.02 11.00 1.03 11.50
17.75 1.01 16.50 1.01 5.70 1.15 4.90 1.20 2.66 1.53 2.15 1.72 1.72 2.16 1.42 2.91 1.31 3.52 1.13 6.20
6.37 1.13 2.69 1.50 2.33 1.65 2.93 1.43 1.57 2.49 1.34 3.40 1.11 7.03 1.65 2.33 1.46 2.82 1.69 2.24 1.43 2.93 1.27 3.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 2.60 1.42 1.50 2.48 1.29 3.40 1.05 8.50
3.85 1.26 2.75 1.48 1.68 2.19 1.31 3.45 1.18 4.80
2.23 1.70 1.83 2.05 1.42 2.98 1.29 3.79 1.34 3.40 1.18 5.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.57 2.40 1.35 3.00
5.20 1.16 4.20 1.23 2.11 1.72 1.56 2.45 1.37 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.45 1.51
Где смотреть матч Гент 1:2 Генк онлайн

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