Генк
1:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Кристал-арена
Эйпен
1:0
5' ПенальтиОнуачу Пол
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
23
Daniel
Munoz
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
39
Каембе
Эдо
34
Jocelyn
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
23 Daniel MunozПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Адевойе ШоунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Люка ОйнНападающий
-
11 Тома БастьенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
-
34 JocelynНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
11 Баби АмараПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
-
29 Isaac Nuhu
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
5'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|8 (2)
|0.8
|2.
|Ито Дзюнъя
|2
|0.2
|3.
|Дессерс Сириль
|2 (2)
|0.2
|4.
|Бонгонда Тео
|2 (1)
|0.2
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.1
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.1
|7.
|Люка Ойн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|3
|0.33
|2.
|Мусона Ноуледж
|2
|0.22
|3.
|Превляк Смаил
|2 (1)
|0.22
|4.
|Jonathan Heris
|1
|0.11
|5.
|Jens Cools
|1
|0.11
|6.
|Isaac Nuhu
|1
|0.11
|7.
|Адриано Коррея
|0
|0
|8.
|Петерс Стеф
|0
|0
|9.
|Коне Мамаду
|0
|0
|10.
|Jocelyn
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|2.
|Лукуми Джон
|3
|0
|3.
|Куэста Карлос
|1
|1
|4.
|Уронен Йере
|2
|0
|5.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|6.
|Онуачу Пол
|2
|0
|7.
|Daniel Munoz
|2
|0
|8.
|Бонгонда Тео
|0
|1
|9.
|Тома Бастьен
|0
|1
|10.
|Воутерс Дрис
|1
|0
|11.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|12.
|Меле Йоаким
|1
|0
|13.
|Gerardo Arteaga
|1
|0
|14.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jens Cools
|4
|0
|2.
|Адриано Коррея
|3
|0
|3.
|Петерс Стеф
|3
|0
|4.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|5.
|Амат Хорди
|3
|0
|6.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|7.
|Коне Мамаду
|2
|0
|8.
|Кох Менно
|2
|0
|9.
|Jonathan Heris
|0
|1
|10.
|Бек Андреас
|1
|0
|11.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|12.
|Превляк Смаил
|1
|0
|13.
|Нгой Жульен
|1
|0
|14.
|Isaac Nuhu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Эйпен
|10% (1)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: + = -Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде
Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк
Эйпен Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен
Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|2.
|Шарлеруа
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|3.
|Брюгге
|10
|6
|1
|3
|23 - 8
|19
|4.
|Генк
|1:0
|11
|5
|4
|2
|17 - 15
|19
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|6
|0
|4
|24 - 23
|18
|6.
|Стандард
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|7.
|АХ Лёвен
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|8.
|Андерлехт
|10
|4
|5
|1
|20 - 15
|17
|9.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|10.
|Остенде
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|11.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|12.
|Эйпен
|0:1
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|13.
|Гент
|10
|3
|0
|7
|15 - 18
|9
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.02
|4.30
|1.20
|3.40
|1.29
|—
|—
|2.21
|1.69
|1.98
|1.86
|1.74
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.23
|3.90
|1.17
|4.60
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|
|11.00
|1.01
|9.90
|1.02
|4.20
|1.21
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.88
|1.16
|4.50
|1.05
|7.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.65
|1.22
|—
|—
|2.76
|1.49
|2.30
|1.67
|2.05
|1.85
|1.77
|2.13
|1.59
|2.45
|1.48
|2.76
|—
|—
|1.17
|5.31
|—
|—
|—
|—