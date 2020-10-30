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Генк
4:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
5' Пенальти
Онуачу Пол
2:0
48' Гол
Дессерс Сириль
70' Желтая карточка
Jocelyn
3:0
74' Гол
Бонгонда Тео
81' Желтая карточка
Воутерс Дрис
4:0
82' Гол
Бонгонда Тео
90' Желтая карточка
Каембе Эдо
90'+4
1
Вукович
Дэнни
23
Daniel
Munoz
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
4
Воутерс
Дрис
10
Бонгонда
Тео
17
Грошовски
Патрик
21
Уронен
Йере
9
Дессерс
Сириль
18
Онуачу
Пол
1
Де
Волф
Ортвин
5
Амат
Хорди
6
Пулен
Бенуа
22
Emmanuel
Agbadou
21
Адриано
Коррея
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
10
Мусона
Ноуледж
28
Jonathan
Heris
7
Нгой
Жульен
34
Jocelyn
Генк
3-5-2
Эйпен
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 9 (3) 0.82
2. Бонгонда Тео 4 (1) 0.36
3. Дессерс Сириль 3 (2) 0.27
4. Ито Дзюнъя 2 0.18
5. Меле Йоаким 1 0.09
6. Грошовски Патрик 1 0.09
7. Воутерс Дрис 0 0
8. Люка Ойн 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгой Жульен 3 0.3
2. Мусона Ноуледж 2 0.2
3. Превляк Смаил 2 (1) 0.2
4. Jonathan Heris 1 0.1
5. Jens Cools 1 0.1
6. Isaac Nuhu 1 0.1
7. Адриано Коррея 0 0
8. Петерс Стеф 0 0
9. Коне Мамаду 0 0
10. Jocelyn 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Ито Дзюнъя 2 1
2. Лукуми Джон 3 0
3. Куэста Карлос 1 1
4. Уронен Йере 2 0
5. Грошовски Патрик 2 0
6. Онуачу Пол 2 0
7. Воутерс Дрис 2 0
8. Daniel Munoz 2 0
9. Бонгонда Тео 0 1
10. Тома Бастьен 0 1
11. Куасси Эбуэ 1 0
12. Меле Йоаким 1 0
13. Gerardo Arteaga 1 0
14. Вандервоордт Маартен 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Jens Cools 4 0
2. Адриано Коррея 3 0
3. Петерс Стеф 3 0
4. Мусона Ноуледж 3 0
5. Амат Хорди 3 0
6. Пулен Бенуа 2 0
7. Коне Мамаду 2 0
8. Кох Менно 2 0
9. Jonathan Heris 0 1
10. Бек Андреас 1 0
11. Васкес Виктор II 1 0
12. Превляк Смаил 1 0
13. Нгой Жульен 1 0
14. Каембе Эдо 1 0
15. Jocelyn 1 0
16. Isaac Nuhu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 15% (3) 10% (2) 5% (1) 25% (5) 25% (5) 20% (4)
 Эйпен 10% (1) 0 30% (3) 30% (3) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде
Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк
Эйпен Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен
Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбеек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис Эйпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Антверпен 0:1 Эйпен Мехелен 1:1 Эйпен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен

Последние игры между собой

Генк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Генк 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Генк Первый дивизион А Эйпен 0:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Эйпен Первый дивизион А
Генк 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Эйпен Лига Про Эйпен 1:1 Генк Лига Про Эйпен 0:1 Генк Лига Про Генк 2:0 Эйпен Лига Про Генк 5:1 Эйпен Премьер-лига Эйпен 1:4 Генк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 10 6 2 2 21 - 14 20
2. Шарлеруа 9 6 1 2 15 - 7 19
3. Брюгге 10 6 1 3 23 - 8 19
4. Генк 11 5 4 2 20 - 15 19
5. Беерсхот-Вильрейк 10 6 0 4 24 - 23 18
6. Стандард 10 5 3 2 13 - 9 18
7. АХ Лёвен 10 5 3 2 17 - 15 18
8. Андерлехт 10 4 5 1 20 - 15 17
9. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
10. Остенде 9 4 3 2 15 - 8 15
11. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
12. Эйпен 10 2 5 3 10 - 16 11
13. Гент 10 3 0 7 15 - 18 9
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
16. Зульте-Варегем 10 2 1 7 11 - 24 7
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол из команды Генк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 11.00 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.82 4.00
  1.31 5.53 10.05

Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.02 4.50 1.18 3.40 1.29 3.75 1.25 1.98 1.86 1.74 2.14 1.62 2.20 1.23 3.90 1.15 5.00 1.06 7.90 1.02 11.00 1.03 10.00
11.00 1.01 9.90 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.05 7.60
4.65 1.22 2.76 1.49 3.25 1.36 2.69 1.50 2.13 1.77 1.69 2.25 1.49 2.71 1.65 2.32 1.45 2.87 1.11 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.26 1.65 2.62 2.42 1.18 4.60 1.05 8.50 1.07 7.50
3.30 1.33 2.22 1.66 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
3.35 1.36 2.96 1.44 2.33 1.65 1.79 2.12 2.43 1.60 2.00 1.88 1.54 2.58 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.86 1.88 1.41 2.80
4.65 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Генк 4:0 Эйпен онлайн

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