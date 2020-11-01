  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Стандард
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Остенде
0' 11'
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
3
Ванхесден
Зиньо
6
Дюссенн
Ноэ
24
Николя
Гавори
26
Раскин
Николас
20
Бокади
Мервей
28
Бастьен
Самюэль
18
Болевич
Александар
32
Баликвиша
Мишель-Анже
19
Амалла
Селим
28
Юбер
Гийом
20
Theo
Ndicka
Matam
5
Arthur
Theate
4
Хендри
Джек
33
Anton
Tanghe
25
Jelle
Bataille
17
Юльсагер
Эндрю
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
7
Гейе
Махтар
10
Сакала
Фэшн
Стандард
4-3-3
Остенде
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 2 (1) 0.18
2. Бастьен Самюэль 2 0.18
3. Уларе Обби 2 0.18
4. Раскин Николас 1 0.09
5. Лестьенн Максим 1 0.09
6. Авенатти Фелипе 1 0.09
7. Баликвиша Вильям 1 0.09
8. Баликвиша Мишель-Анже 1 0.09
9. Мулека Джексон 1 0.09
10. Николя Гавори 1 (1) 0.09
11. Чоп Дуйе 0 0
12. Фаи Коллинс 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 4 0.4
2. Гейе Махтар 3 (1) 0.3
3. Вандандриш Кевин 2 0.2
4. Макгихан Кэмерон 2 0.2
5. Д'Арпино Максим 1 0.1
6. Хендри Джек 1 0.1
7. Robbie D'Haese 1 0.1
8. Arthur Theate 1 0.1
9. Юльсагер Эндрю 0 0
10. Квасина Марко 0 0
11. Jelle Bataille 0 0
12. Theo Ndicka Matam 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 3 1
2. Николя Гавори 2 1
3. Фаи Коллинс 3 0
4. Уларе Обби 3 0
5. Лайфис Константинос 2 0
6. Раскин Николас 2 0
7. Лестьенн Максим 1 0
8. Авенатти Фелипе 1 0
9. Шамир Эден 1 0
10. Войвода Мергим 1 0
11. Ванхесден Зиньо 1 0
12. Тапсоба Абдул 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Jelle Bataille 4 1
2. Гейе Махтар 5 0
3. Макгихан Кэмерон 3 0
4. Д'Арпино Максим 3 0
5. Юльсагер Эндрю 2 0
6. Сакала Фэшн 2 0
7. Anton Tanghe 2 0
8. Arthur Theate 2 0
9. Скуласон Ари 1 0
10. Вандандриш Кевин 1 0
11. Квасина Марко 1 0
12. Theo Ndicka Matam 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 0 0 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 46.15% (6)
 Остенде 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: + = -
Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге
Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца Стандард 2:1 Монако Стандард 4:0 Мехелен
Остенде Последние 20 матчей: + = -
Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен
Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Стандард: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Стандард 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:4 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:3 Стандард Первый дивизион А
Остенде 2:3 Стандард Первый дивизион А Остенде 2:3 Стандард Кубок Стандард 0:0 Остенде Первый дивизион А Стандард 2:2 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Стандард Лига Про Остенде 4:1 Стандард Лига Про Стандард 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:5 Остенде Лига Жюпиле Стандард 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:4 Стандард Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 10 7 1 2 18 - 7 22
2. Беерсхот-Вильрейк 11 7 0 4 28 - 25 21
3. Брюгге 11 6 2 3 25 - 10 20
4. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
5. Андерлехт 11 5 5 1 21 - 15 20
6. Генк 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Стандард 0:0 11 5 4 2 13 - 9 19
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Остенде 0:0 10 4 4 2 15 - 8 16
10. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
11. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
12. Эйпен 10 2 5 3 10 - 16 11
13. Гент 10 3 0 7 15 - 18 9
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 10 2 2 6 12 - 18 8
16. Зульте-Варегем 10 2 1 7 11 - 24 7
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Остенде
2.16
3.80
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.80 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.50 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.72 3.66
  2.16 3.30 3.64

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 9.70 1.03 3.90 1.21 3.10 1.35 1.95 1.75 1.86 1.94 1.64 2.26 1.35 3.05 1.19 4.40 1.15 5.55 1.05 9.30 1.05 9.90
10.50 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
3.60 1.31 2.73 1.49 2.17 1.74 1.89 1.99 1.68 2.26 1.48 2.76 1.50 2.70 1.32 3.49 1.13 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.06 1.75 1.47 2.60 1.15 5.00 1.10 6.25
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
2.80 1.47 2.29 1.67 1.78 2.11 1.49 2.71 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.33 1.80 1.94 1.36 2.95
4.45 1.21 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.18
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Где смотреть матч Стандард 0:0 Остенде онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный