Стандард
1:0
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
Остенде
17' Желтая карточкаРаскин Николас
52' Желтая карточкаСакала Фэшн
55' Желтая карточкаJelle Bataille
1:0
86' ГолДюссенн Ноэ
87' Желтая карточкаВандандриш Кевин
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
19
Амалла
Селим
28
Юбер
Гийом
33
Anton
Tanghe
10
Сакала
Фэшн
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Anton TangheЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
17'
52'
55'
86'
1:0
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.18
|2.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.18
|3.
|Уларе Обби
|2
|0.18
|4.
|Раскин Николас
|1
|0.09
|5.
|Лестьенн Максим
|1
|0.09
|6.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.09
|7.
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.09
|8.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.09
|9.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.09
|10.
|Мулека Джексон
|1
|0.09
|11.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.09
|12.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|13.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|4
|0.4
|2.
|Гейе Махтар
|3 (1)
|0.3
|3.
|Вандандриш Кевин
|2
|0.2
|4.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0.2
|5.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.1
|6.
|Хендри Джек
|1
|0.1
|7.
|Robbie D'Haese
|1
|0.1
|8.
|Arthur Theate
|1
|0.1
|9.
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|10.
|Квасина Марко
|0
|0
|11.
|Jelle Bataille
|0
|0
|12.
|Theo Ndicka Matam
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|3
|1
|2.
|Николя Гавори
|2
|1
|3.
|Фаи Коллинс
|3
|0
|4.
|Уларе Обби
|3
|0
|5.
|Раскин Николас
|3
|0
|6.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|7.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|8.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|9.
|Шамир Эден
|1
|0
|10.
|Войвода Мергим
|1
|0
|11.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|12.
|Тапсоба Абдул
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jelle Bataille
|5
|1
|2.
|Гейе Махтар
|5
|0
|3.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0
|4.
|Сакала Фэшн
|3
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|6.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|7.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|8.
|Anton Tanghe
|2
|0
|9.
|Arthur Theate
|2
|0
|10.
|Скуласон Ари
|1
|0
|11.
|Квасина Марко
|1
|0
|12.
|Theo Ndicka Matam
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|0
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|50% (7)
|Остенде
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: + = -Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге
Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Стандард 0:0 Генк Васланд-Беверен 1:2 Стандард Стандард 1:0 Серкль Брюгге Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Стандард 1:2 Ницца Стандард 2:1 Монако Стандард 4:0 Мехелен
Остенде Последние 20 матчей: + = -Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен
Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Стандард: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Остенде 2:3 Стандард Первый дивизион А Остенде 2:3 Стандард Кубок Стандард 0:0 Остенде Первый дивизион А Стандард 2:2 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Стандард Лига Про Остенде 4:1 Стандард Лига Про Стандард 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:5 Остенде Лига Жюпиле Стандард 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:4 Стандард Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|7
|0
|4
|28 - 25
|21
|3.
|Стандард
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|25 - 10
|20
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|21 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|10.
|Остенде
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|12.
|Эйпен
|10
|2
|5
|3
|10 - 16
|11
|13.
|Гент
|10
|3
|0
|7
|15 - 18
|9
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.50
|2.48
|—
|—
|9.70
|1.03
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|3.10
|1.35
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.86
|1.94
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.19
|4.40
|1.05
|8.50
|1.05
|9.30
|1.05
|9.90
|
|10.50
|1.01
|—
|—
|9.70
|1.03
|—
|—
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.17
|4.55
|1.12
|5.15
|1.02
|9.00
|—
|—
|
|2.37
|1.62
|1.97
|1.91
|1.55
|2.54
|1.37
|3.20
|1.25
|4.12
|1.13
|6.45
|1.95
|1.93
|1.68
|2.27
|1.18
|5.16
|1.68
|2.26
|1.48
|2.76
|1.50
|2.70
|1.17
|5.30
|—
|—
|1.13
|6.41
|—
|—
|—
|—