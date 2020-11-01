Васланд-Беверен
0:4
Перерыв
Стадион: Фреетиель
Гент
21' Желтая карточкаВукчевич Андрия
0:0
26' Не забитый пенальтиДорш Никлас
27' Желтая карточкаAndreas Wiegel
0:1
27' ГолДорш Никлас
28' Желтая карточкаВукотич Александар
0:2
29' ГолЯремчук Роман
0:3
37' ГолЯремчук Роман
0:4
44' ГолЯремчук Роман
10
Синани
Данел
52
Схрейверс
Юр
18
Daan
Heymans
99
Фрай
Микаэль
31
Годо
Бруно
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
-
52 Схрейверс ЮрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Daan HeymansНападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
15 Вуйтенс ДрисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nicky Hayen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Dylan Mbayo
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Ход матча
21'
26'
0:0
27'
27'
0:1
29'
0:2
37'
0:3
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daan Heymans
|6
|0.67
|2.
|Joseph Efford
|2
|0.22
|3.
|Схрейверс Юр
|1
|0.11
|4.
|Din Sula
|1
|0.11
|5.
|Aboubakary Koita
|1
|0.11
|6.
|Вукотич Александар
|1
|0.11
|7.
|Alessandro Albanese
|0
|0
|8.
|Andreas Wiegel
|0
|0
|9.
|Вукчевич Андрия
|0
|0
|10.
|Djihad Bizimana
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|4 (1)
|0.36
|2.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.27
|3.
|Депуатр Лоран
|2
|0.18
|4.
|Пластун Игорь
|2
|0.18
|5.
|Кумс Свен
|1
|0.09
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.09
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.09
|8.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.09
|9.
|Самуаз Матисс
|1
|0.09
|10.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.09
|11.
|Букари Осман
|0
|0
|12.
|Мохаммади Милад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Maximiliano Caufriez
|2
|1
|2.
|Вукотич Александар
|3
|0
|3.
|Вуйтенс Дрис
|2
|0
|4.
|Бертоне Леонардо
|2
|0
|5.
|Alessandro Albanese
|2
|0
|6.
|Andreas Wiegel
|1
|0
|7.
|Яккерс Нордин
|1
|0
|8.
|Вукчевич Андрия
|1
|0
|9.
|Din Sula
|1
|0
|10.
|Схрейверс Юр
|1
|0
|11.
|Djihad Bizimana
|1
|0
|12.
|Daan Heymans
|1
|0
|13.
|Amine Khammas
|1
|0
|14.
|Jenthe Mertens
|1
|0
|15.
|Brendan Schoonbaert
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|2
|0
|2.
|Нгадеу Майкл
|0
|1
|3.
|Безус Роман
|1
|0
|4.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|5.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|6.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|7.
|Ботака Жордан
|1
|0
|8.
|Марре Сулейман
|1
|0
|9.
|Дорш Никлас
|1
|0
|10.
|Овусу Элиша
|1
|0
|11.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|12.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васланд-Беверен
|25% (3)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Гент
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: + = -Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт
Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:2 Стандард Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:2 Кнокке Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Варегем 5:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен
Гент Последние 20 матчей: + = -Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент
Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент
Последние игры между собой
Васланд-Беверен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 14
Гент: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 2
Гент 2:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:3 Гент Лига Про Гент 2:0 Васланд-Беверен Лига Про Гент 2:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 1:3 Гент Лига Про Васланд-Беверен 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 4:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 2:4 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Гент 2:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 0:2 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|7
|0
|4
|28 - 25
|21
|3.
|Стандард
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|25 - 10
|20
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|21 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|10.
|Остенде
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|12.
|Гент
|4:0
|11
|4
|0
|7
|19 - 18
|12
|13.
|Эйпен
|10
|2
|5
|3
|10 - 16
|11
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|17.
|Васланд-Беверен
|0:4
|9
|1
|1
|7
|12 - 26
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Васланд-Беверен» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Васланд-Беверен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Васланд-Беверен» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|
|4.50
|1.18
|4.80
|1.18
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|2.21
|1.66
|1.92
|1.88
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.41
|2.90
|—
|—
|7.20
|1.07
|—
|—
|1.12
|5.60
|2.55
|1.48
|—
|—
|1.03
|10.50
|—
|—
|1.50
|2.48
|1.15
|5.00
|1.03
|10.00
|
|5.60
|1.10
|4.80
|1.15
|—
|—
|2.67
|1.45
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.31
|3.32
|—
|—
|1.13
|5.30
|1.09
|5.75
|—
|—
|1.02
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|4.25
|1.24
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.11
|1.78
|1.89
|1.99
|1.65
|2.31
|1.52
|2.63
|3.15
|1.38
|2.75
|1.48
|2.34
|1.64
|1.94
|1.94
|6.92
|1.12
|1.53
|2.59
|—
|—
|2.54
|1.55
|2.21
|1.71
|1.87
|2.01
|1.62
|2.37
|1.49
|2.74
|1.16
|5.68
|—
|—