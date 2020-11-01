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Васланд-Беверен
1:4
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
21' Желтая карточка
Вукчевич Андрия
0:0
26' Не забитый пенальти
Дорш Никлас
27' Желтая карточка
Andreas Wiegel
0:1
27' Гол
Дорш Никлас
28' Желтая карточка
Вукотич Александар
0:2
29' Гол
Яремчук Роман
0:3
37' Гол
Яремчук Роман
0:4
44' Гол
Яремчук Роман
1:4
51' Гол
Синани Данел
53' Желтая карточка
Alexis Gamboa
90'+6
1
Яккерс
Нордин
7
Andreas
Wiegel
3
Brendan
Schoonbaert
26
Вукотич
Александар
22
Вукчевич
Андрия
10
Синани
Данел
52
Схрейверс
Юр
6
Бертоне
Леонардо
12
Alessandro
Albanese
18
Daan
Heymans
99
Фрай
Микаэль
1
Болат
Синан
15
Мохаммади
Милад
22
Марре
Сулейман
31
Годо
Бруно
14
Кастро-Монтес
Алессио
30
Дорш
Никлас
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
11
Ньянгбо
Андерсон
7
Яремчук
Роман
20
Букари
Осман
Васланд-Беверен
4-4-2
Гент
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Васланд-Беверен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daan Heymans 6 0.67
2. Joseph Efford 2 0.22
3. Схрейверс Юр 1 0.11
4. Din Sula 1 0.11
5. Синани Данел 1 0.11
6. Aboubakary Koita 1 0.11
7. Вукотич Александар 1 0.11
8. Alessandro Albanese 0 0
9. Andreas Wiegel 0 0
10. Вукчевич Андрия 0 0
11. Djihad Bizimana 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 6 (1) 0.55
2. Дорш Никлас 3 (1) 0.27
3. Депуатр Лоран 2 0.18
4. Пластун Игорь 2 0.18
5. Кумс Свен 1 0.09
6. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.09
7. Кастро-Монтес Алессио 1 0.09
8. Ньянгбо Андерсон 1 0.09
9. Самуаз Матисс 1 0.09
10. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.09
11. Букари Осман 0 0
12. Мохаммади Милад 0 0
13. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0

Карточки

Васланд-Беверен
# Игрок      
1. Вукотич Александар 4 0
2. Maximiliano Caufriez 2 1
3. Вуйтенс Дрис 2 0
4. Andreas Wiegel 2 0
5. Бертоне Леонардо 2 0
6. Alessandro Albanese 2 0
7. Яккерс Нордин 1 0
8. Вукчевич Андрия 1 0
9. Din Sula 1 0
10. Схрейверс Юр 1 0
11. Djihad Bizimana 1 0
12. Daan Heymans 1 0
13. Amine Khammas 1 0
14. Jenthe Mertens 1 0
15. Alexis Gamboa 1 0
16. Brendan Schoonbaert 1 0
Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Нгадеу Майкл 0 1
3. Безус Роман 1 0
4. Депуатр Лоран 1 0
5. Арсланаджич Дино 1 0
6. Кляйндинст Тим 1 0
7. Ботака Жордан 1 0
8. Марре Сулейман 1 0
9. Дорш Никлас 1 0
10. Овусу Элиша 1 0
11. Кастро-Монтес Алессио 1 0
12. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Васланд-Беверен 23.08% (3) 7.69% (1) 0 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Гент 21.05% (4) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 26.32% (5) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Васланд-Беверен Последние 20 матчей: + = -
Васланд-Беверен 3:0 Спарта Петегем Васланд-Беверен 1:1 Генк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт
Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 4:0 Льерс Кемпензонен Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:2 Стандард Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:2 Кнокке Сент-Трюйден 4:1 Васланд-Беверен ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Варегем 5:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Мехелен 4:0 Васланд-Беверен Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен
Гент Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент
Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент

Последние игры между собой

Васланд-Беверен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 14
Гент: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 2
Гент 2:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:1 Гент Первый дивизион А Гент 4:1 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 1:2 Гент Первый дивизион А
Гент 2:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:3 Гент Лига Про Гент 2:0 Васланд-Беверен Лига Про Гент 2:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 1:3 Гент Лига Про Васланд-Беверен 0:1 Гент Лига Жюпиле Гент 4:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 2:4 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Гент 2:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 0:2 Гент Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 10 7 1 2 18 - 7 22
2. Беерсхот-Вильрейк 11 7 0 4 28 - 25 21
3. Стандард 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Брюгге 11 6 2 3 25 - 10 20
5. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
6. Андерлехт 11 5 5 1 21 - 15 20
7. Генк 11 5 4 2 20 - 15 19
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
10. Остенде 10 4 3 3 15 - 9 15
11. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
12. Гент 11 4 0 7 19 - 19 12
13. Эйпен 10 2 5 3 10 - 16 11
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 10 2 2 6 12 - 18 8
16. Зульте-Варегем 10 2 1 7 11 - 24 7
17. Васланд-Беверен 9 1 1 7 13 - 26 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.20 4.40 1.42
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 4.30 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.60 1.57
  6.43 4.36 1.52

Самый высокий коэффициент на матч «Васланд-Беверен» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Васланд-Беверен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Васланд-Беверен» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
4.50 1.18 4.80 1.18 2.25 1.60 2.21 1.66 1.92 1.88 1.50 2.48 1.41 2.90 7.20 1.07 1.12 5.60 2.20 1.62 1.03 10.50 1.22 4.00 1.02 11.00 1.07 7.50
5.60 1.10 4.80 1.15 2.67 1.45 2.22 1.66 1.79 2.13 1.43 2.83 1.31 3.32 1.13 5.30 1.09 5.75 1.02 9.70
4.25 1.24 2.50 1.57 2.11 1.78 1.89 1.99 1.65 2.31 1.52 2.63 3.15 1.38 2.75 1.48 2.34 1.64 1.94 1.94 6.92 1.12 1.53 2.59 1.85 2.03 1.54 2.57 1.24 4.24 2.16 1.74 1.14 6.17 1.58 2.47 1.35 3.35 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.05 1.35 2.65 1.45 1.42 2.75 1.27 3.55 1.09 6.50
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.30 3.52 1.20 4.60
2.58 1.54 2.11 1.78 1.63 2.35 1.41 3.02 1.72 2.20 1.51 2.69 1.49 2.73 1.28 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.66 1.63 2.20 1.35 3.00
5.80 1.14 4.25 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.60 1.42
Где смотреть матч Васланд-Беверен 1:4 Гент онлайн

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