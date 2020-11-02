Зульте-Варегем
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Регенбогстадион
Кортрейк
25
Бостин
Луи
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
44 Банзен Эйке
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|2 (1)
|0.18
|2.
|Берахино Сейдо
|2
|0.18
|3.
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.18
|4.
|Воссен Йелле
|2
|0.18
|5.
|Говеа Омар
|1
|0.09
|6.
|Дешахт Оливье
|1
|0.09
|7.
|Сек Ибраима
|1
|0.09
|8.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|9.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|10.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|5 (2)
|0.45
|2.
|Gilles Dewaele
|1
|0.09
|3.
|Макаренко Евгений
|1
|0.09
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0.09
|5.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.09
|6.
|Оканси Эрик
|1
|0.09
|7.
|Faiz Selemani IV
|1
|0.09
|8.
|Моффи Теремас
|1
|0.09
|9.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|10.
|Christophe Lepoint
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|3
|0
|2.
|Дешахт Оливье
|2
|0
|3.
|Сек Ибраима
|2
|0
|4.
|Говеа Омар
|2
|0
|5.
|Воссен Йелле
|1
|0
|6.
|Марк Дамьен
|1
|0
|7.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|8.
|Опаре Даниэль
|1
|0
|9.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|10.
|Срарфи Бассем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Faiz Selemani IV
|2
|1
|3.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|4.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|5.
|Christophe Lepoint
|1
|0
|6.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|7.
|Ружо Лукас
|1
|0
|8.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|9.
|Petar Golubovic
|1
|0
|10.
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|11.
|Номбе Мбойо
|1
|0
|12.
|Якубех Адам
|1
|0
|13.
|Оканси Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Кортрейк
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|25% (3)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк
Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|10
|7
|1
|2
|18 - 7
|22
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|7
|0
|4
|28 - 25
|21
|3.
|Стандард
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|4.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|25 - 10
|20
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|21 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|8.
|АХ Лёвен
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|9.
|Серкль Брюгге
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|10.
|Остенде
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|11.
|Кортрейк
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|12.
|Гент
|11
|4
|0
|7
|19 - 19
|12
|13.
|Эйпен
|10
|2
|5
|3
|10 - 16
|11
|14.
|Сент-Трюйден
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|15.
|Мехелен
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|17.
|Васланд-Беверен
|9
|1
|1
|7
|13 - 26
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зульте-Варегем» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зульте-Варегем» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зульте-Варегем» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.02
|5.90
|1.11
|5.00
|1.15
|2.80
|1.40
|2.14
|1.71
|2.30
|1.62
|1.97
|1.83
|1.78
|2.04
|1.44
|2.70
|1.32
|3.25
|1.15
|5.00
|1.12
|5.60
|1.04
|9.50
|
|13.50
|1.00
|13.75
|1.00
|6.00
|1.11
|5.15
|1.17
|2.91
|1.46
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.75
|2.03
|1.42
|2.69
|1.29
|3.20
|1.12
|5.05
|1.10
|5.65
|1.02
|9.50