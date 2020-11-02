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Зульте-Варегем
1:1
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
77' Гол
Хори Томаш
88' Желтая карточка
Хори Томаш
90' Желтая карточка
Опаре Даниэль
90' Красная карточка
Жан-Люк Домпе
1:1
90' Пенальти
Номбе Мбойо
90'+8
25
Бостин
Луи
4
Опаре
Даниэль
2
Бьянда
Вильям
3
Дешахт
Оливье
27
Де
Бок
Лоренс
21
Сек
Ибраима
5
Марк
Дамьен
19
Бруно
Джанни
67
Jannes
van
Hcke
17
Жан-Люк
Домпе
9
Воссен
Йелле
1
Якубех
Адам
51
Оканси
Эрик
76
Дерейк
Тимоти
5
Сейнсбери
Трент
4
Gilles
Dewaele
27
Йонкхеере
Михил
23
Де
Сар
Жюльен
25
Макаренко
Евгений
10
Faiz
Selemani
IV
17
Pape
Habib
Gueye
7
Номбе
Мбойо
Зульте-Варегем
4-2-3-1
Кортрейк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 2 (1) 0.18
2. Жан-Люк Домпе 2 0.18
3. Берахино Сейдо 2 0.18
4. Воссен Йелле 2 0.18
5. Говеа Омар 1 0.09
6. Дешахт Оливье 1 0.09
7. Сек Ибраима 1 0.09
8. Хори Томаш 1 0.09
9. Опаре Даниэль 0 0
10. Срарфи Бассем 0 0
11. Сиссако Абдулайе 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 6 (3) 0.55
2. Gilles Dewaele 1 0.09
3. Макаренко Евгений 1 0.09
4. Йонкхеере Михил 1 0.09
5. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.09
6. Оканси Эрик 1 0.09
7. Faiz Selemani IV 1 0.09
8. Моффи Теремас 1 0.09
9. Д'Эне Кристоф 0 0
10. Christophe Lepoint 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 3 0
2. Дешахт Оливье 2 0
3. Опаре Даниэль 2 0
4. Сек Ибраима 2 0
5. Говеа Омар 2 0
6. Жан-Люк Домпе 0 1
7. Воссен Йелле 1 0
8. Марк Дамьен 1 0
9. Берахино Сейдо 1 0
10. Хори Томаш 1 0
11. Хамфриз Кэмерон 1 0
12. Срарфи Бассем 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Faiz Selemani IV 2 1
3. Макаренко Евгений 2 0
4. Йонкхеере Михил 1 0
5. Christophe Lepoint 1 0
6. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
7. Ружо Лукас 1 0
8. Аджагун Абдул 1 0
9. Petar Golubovic 1 0
10. Де Сар Жюльен 1 0
11. Номбе Мбойо 1 0
12. Якубех Адам 1 0
13. Оканси Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зульте-Варегем 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)
 Кортрейк 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: + = -
Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Андерлехт 7:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз
Кортрейк Последние 20 матчей: + = -
Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк
Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 1:1 Шарлеруа Стандард 3:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Антверпен Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А
Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 10 7 1 2 18 - 7 22
2. Беерсхот-Вильрейк 11 7 0 4 28 - 25 21
3. Стандард 11 6 3 2 14 - 9 21
4. Брюгге 11 6 2 3 25 - 10 20
5. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
6. Андерлехт 11 5 5 1 21 - 15 20
7. Генк 11 5 4 2 20 - 15 19
8. АХ Лёвен 11 5 3 3 19 - 19 18
9. Серкль Брюгге 10 5 0 5 16 - 15 15
10. Остенде 10 4 3 3 15 - 9 15
11. Кортрейк 11 4 3 4 13 - 14 15
12. Гент 11 4 0 7 19 - 19 12
13. Эйпен 10 2 5 3 10 - 16 11
14. Сент-Трюйден 10 2 3 5 11 - 19 9
15. Мехелен 10 2 2 6 12 - 18 8
16. Зульте-Варегем 11 2 2 7 12 - 25 8
17. Васланд-Беверен 9 1 1 7 13 - 26 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 1.68 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 1.65 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.98 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Зульте-Варегем» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зульте-Варегем» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зульте-Варегем» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.80 1.95 12.00 1.02 1.12 5.55 5.00 1.15 1.14 5.20 2.14 1.71 2.30 1.62 1.97 1.83 1.02 11.00 1.44 2.70 1.04 9.00 1.15 5.00 1.05 8.50 1.04 9.50
13.50 1.00 13.75 1.00 6.00 1.11 5.15 1.17 2.91 1.46 2.26 1.64 1.75 2.03 1.42 2.69 1.29 3.20 1.12 5.05 1.10 5.65 1.02 9.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.25 2.75 1.42 1.07 7.50 1.29 3.40 1.09 6.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.29 2.25 1.60 1.67 2.12 1.40 2.85
5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.33 1.57
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