Коньяспор
0:0
Перерыв
Стадион: Конья Бююкшехир
Малатьяспор
19' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
25' Желтая карточкаТетте Бенджамин
89
Скубич
Нейц
23
Кравец
Артём
61
Явру
Зеки
26
Кайя
Семих
57
Шебаке
Иссам
20
Йылдыз
Ахмед
39
Каш
Эркан
99
Бюйюк
Адем
24
Шахан
Олджай
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
34 Ишкан ЭрайВратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
-
24 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йылдыз БеркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
25'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|2 (1)
|0.5
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.5
|3.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|4.
|Милошевич Дени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|2 (2)
|0.4
|2.
|Тетте Бенджамин
|1
|0.2
|3.
|Хафез Карим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|1
|0
|2.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|3.
|Евтович Марко
|1
|0
|4.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|5.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|6.
|Мия Фарук
|1
|0
|7.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|8.
|Эдуок Самуэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|2
|0
|2.
|Хафез Карим
|2
|0
|3.
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|4.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|5.
|Лукоки Джоди
|1
|0
|6.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|7.
|Сантос Уоллес
|1
|0
|8.
|Шебаке Иссам
|1
|0
|9.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Малатьяспор
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор
Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор
Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Антальяспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Сивасспор
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|12.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|17.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.25
|1.33
|7.20
|1.09
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|2.41
|1.57
|1.98
|1.82
|1.15
|5.30
|1.69
|2.17
|1.37
|2.95
|1.03
|12.00
|1.10
|6.30
|1.04
|10.00
|1.04
|12.50
|1.03
|10.00
|7.90
|1.04
|6.75
|1.08
|—
|—
|3.18
|1.33
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.28
|3.50
|1.09
|6.25
|1.07
|6.70
|1.01
|11.00
|—
|—
|6.33
|1.13
|—
|—
|3.03
|1.40
|2.38
|1.61
|2.08
|1.79
|1.76
|2.11
|1.56
|2.47
|1.45
|2.83
|1.61
|2.38
|1.49
|2.69
|1.29
|3.66
|—
|—
|1.11
|7.12
|—
|—
|—
|—