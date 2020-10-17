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Коньяспор
0:0
Перерыв

Стадион:
Малатьяспор
0'
19' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим
25' Желтая карточка
Тетте Бенджамин
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
7
Шахинер
Омер
Али
18
Хаджиахметович
Амир
8
Евтович
Марко
11
Милошевич
Дени
19
Шенгелия
Леван
23
Кравец
Артём
1
Дамлу
Абдулсамед
61
Явру
Зеки
13
Сантос
Уоллес
26
Кайя
Семих
57
Шебаке
Иссам
20
Йылдыз
Ахмед
39
Каш
Эркан
6
Аскуа
Африйе
99
Бюйюк
Адем
24
Шахан
Олджай
19
Тетте
Бенджамин
Коньяспор
4-2-3-1
Малатьяспор
4-2-3-1

Ход матча

19'
Бардакчи Абдулкерим
 
25'
 
Тетте Бенджамин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 2 (1) 0.5
2. Шенгелия Леван 2 0.5
3. Шахинер Омер Али 0 0
4. Милошевич Дени 0 0
Малатьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюйюк Адем 2 (2) 0.4
2. Тетте Бенджамин 1 0.2
3. Хафез Карим 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 1 0
2. Шахинер Омер Али 1 0
3. Евтович Марко 1 0
4. Бардакчи Абдулкерим 1 0
5. Чикалеши Сокол 1 0
6. Мия Фарук 1 0
7. Шенгелия Леван 1 0
8. Эдуок Самуэль 1 0
Малатьяспор
# Игрок      
1. Бюйюк Адем 2 0
2. Хафез Карим 2 0
3. Тетте Бенджамин 2 0
4. Йылдыз Ахмед 2 0
5. Лукоки Джоди 1 0
6. Сукуи Фернандо 1 0
7. Сантос Уоллес 1 0
8. Шебаке Иссам 1 0
9. Дамлу Абдулсамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Малатьяспор 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор
Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор
Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Малатьяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:2 Малатьяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Коньяспор 0:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:1 Коньяспор Суперлига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Тетте Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Бардакчи Абдулкерим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Малатьяспор
2.45
3.32
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.08 3.05 3.95
2.45 2.30 4.70
2.12 3.32 3.45
2.07 2.97 4.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.25 1.33 7.20 1.09 1.57 2.40 2.41 1.57 1.98 1.82 1.15 5.30 1.69 2.17 1.37 2.95 1.03 12.00 1.10 6.30 1.04 10.00 1.04 12.50 1.03 10.00
7.90 1.04 6.75 1.08 3.18 1.33 2.43 1.56 1.80 2.12 1.41 2.91 1.28 3.50 1.09 6.25 1.07 6.70 1.01 11.00
6.33 1.13 3.03 1.40 2.38 1.61 2.08 1.79 1.76 2.11 1.56 2.47 1.45 2.83 1.61 2.38 1.49 2.69 1.29 3.66 1.11 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 3.05 1.79 2.02 1.02 13.00 1.08 6.40 1.02 13.00
2.95 1.40 1.85 1.95 1.43 2.83 1.13 5.90 1.08 7.60
1.88 1.98 1.55 2.52 1.22 4.36 1.50 2.66 1.35 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.60 1.29 2.48 1.56 1.64 2.26 1.28 3.68 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Коньяспор 0:0 Малатьяспор онлайн

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