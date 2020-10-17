Коньяспор
1:1
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Малатьяспор
18' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
25' Желтая карточкаТетте Бенджамин
0:1
58' ГолЯвру Зеки
64' Желтая карточкаЧалык Ахмет
66' Желтая карточкаУлудаг Алпер
73' Желтая карточкаШебаке Иссам
1:1
83' ГолКравец Артём
86' Желтая карточкаЭдуок Самуэль
89
Скубич
Нейц
23
Кравец
Артём
61
Явру
Зеки
26
Кайя
Семих
57
Шебаке
Иссам
20
Йылдыз
Ахмед
39
Каш
Эркан
24
Шахан
Олджай
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
34 Ишкан ЭрайВратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
26 Кайя СемихЗащитник
-
57 Шебаке ИссамЗащитник
-
20 Йылдыз АхмедПолузащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
-
99 Бюйюк АдемПолузащитник
-
17 Йылдыз БеркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
25'
58'
0:1
64'
66'
73'
83'
1:1
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|3 (1)
|0.75
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.5
|3.
|Скубич Нейц
|0
|0
|4.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|5.
|Милошевич Дени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюйюк Адем
|2 (2)
|0.4
|2.
|Явру Зеки
|1
|0.2
|3.
|Тетте Бенджамин
|1
|0.2
|4.
|Куэва Кристиан
|0
|0
|5.
|Хафез Карим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|2.
|Улудаг Алпер
|1
|0
|3.
|Скубич Нейц
|1
|0
|4.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|5.
|Евтович Марко
|1
|0
|6.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|7.
|Чалык Ахмет
|1
|0
|8.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|9.
|Мия Фарук
|1
|0
|10.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бюйюк Адем
|2
|0
|2.
|Хафез Карим
|2
|0
|3.
|Шебаке Иссам
|2
|0
|4.
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|5.
|Йылдыз Ахмед
|2
|0
|6.
|Лукоки Джоди
|1
|0
|7.
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|8.
|Сантос Уоллес
|1
|0
|9.
|Дамлу Абдулсамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Малатьяспор
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор
Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай
Малатьяспор Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 1:0 Антальяспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор
Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Бешикташ Сивасспор 0:1 Малатьяспор Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Фенербахче 3:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 1:2 Касымпаша Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Малатьяспор 1:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Антальяспор Галатасарай 1:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 2:1 Малатьяспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Антальяспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|17.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|21.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.25
|1.33
|—
|—
|7.20
|1.09
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|2.41
|1.57
|1.98
|1.82
|1.15
|5.30
|1.69
|2.17
|1.37
|2.95
|1.03
|12.00
|1.10
|6.30
|1.04
|10.00
|1.04
|12.50
|1.03
|10.00
|7.90
|1.04
|—
|—
|6.75
|1.08
|—
|—
|3.18
|1.33
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.28
|3.50
|1.09
|6.25
|1.07
|6.70
|1.01
|11.00
|—
|—
|3.80
|1.27
|3.19
|1.36
|2.57
|1.53
|1.94
|1.92
|1.88
|1.98
|1.54
|2.54
|1.21
|4.57
|1.48
|2.71
|1.11
|6.89
|1.61
|2.38
|1.49
|2.69
|1.29
|3.66
|—
|—
|1.11
|7.12
|—
|—
|—
|—