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Газишехир Газиантеп
0:0
Перерыв

Стадион:
Коньяспор
0'
23' Желтая карточка
Хауберт Гильерме
24' Желтая карточка
Нуха Дико
34' Желтая карточка
Вурал Гюрай
36' Желтая карточка
Милошевич Дени
42' Желтая карточка
Мия Фарук
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
28
Соуза
Андре
6
Тошка
Алин
11
Вурал
Гюрай
88
Соялп
Фуркан
44
Максим
Александру
94
Нуха
Дико
7
Озер
Кенан
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
28
Чагиран
Муса
8
Евтович
Марко
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
21
Мия
Фарук
23
Кравец
Артём
Газишехир Газиантеп
5-3-2
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Хауберт Гильерме
24'
Нуха Дико
 
34'
Вурал Гюрай
 
36'
 
Милошевич Дени
42'
 
Мия Фарук

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Филипе 2 0.33
2. Максим Александру 2 (2) 0.33
3. Демир Мухаммет 1 0.17
4. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.17
5. Соялп Фуркан 1 0.17
6. Вурал Гюрай 0 0
7. Шахин Дженк 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 3 (1) 0.6
2. Шенгелия Леван 2 0.4
3. Скубич Нейц 0 0
4. Шахинер Омер Али 0 0
5. Милошевич Дени 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 3 1
2. Миральяс Кевин 1 1
3. Жефферсон IV 2 0
4. Демир Мухаммет 1 0
5. Максим Александру 1 0
6. Нуха Дико 1 0
7. Вурал Гюрай 1 0
8. Ольковски Павел 1 0
9. Джилободжи Папи 1 0
10. Акташ Кубилай 1 0
11. Кожуль Звонимир 1 0
12. Джейлан Огуз 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Эдуок Самуэль 2 0
2. Улудаг Алпер 1 0
3. Скубич Нейц 1 0
4. Шахинер Омер Али 1 0
5. Евтович Марко 1 0
6. Милошевич Дени 1 0
7. Бардакчи Абдулкерим 1 0
8. Чалык Ахмет 1 0
9. Чикалеши Сокол 1 0
10. Мия Фарук 1 0
11. Шенгелия Леван 1 0
12. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Коньяспор 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Суперлига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Мия Фарук получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Милошевич Дени получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Вурал Гюрай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Нуха Дико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Хауберт Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Газишехир Газиантеп
Ничья
Коньяспор
3.02
3.44
2.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.02 3.44 2.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.05 8.60 1.07 3.36 1.33 2.57 1.52 1.86 2.04 1.43 2.88 1.31 3.52 1.13 6.25 1.10 7.10 1.02 13.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
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