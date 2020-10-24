Газишехир Газиантеп
0:0
Перерыв
Стадион: Газиантеп
Коньяспор
23' Желтая карточкаХауберт Гильерме
24' Желтая карточкаНуха Дико
34' Желтая карточкаВурал Гюрай
36' Желтая карточкаМилошевич Дени
42' Желтая карточкаМия Фарук
17
Джейлан
Огуз
28
Соуза
Андре
11
Вурал
Гюрай
88
Соялп
Фуркан
94
Нуха
Дико
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
21
Мия
Фарук
23
Кравец
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соуза АндреЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
-
23 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Улудаг АлперПолузащитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
-
10 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
23'
24'
34'
36'
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Филипе
|2
|0.33
|2.
|Максим Александру
|2 (2)
|0.33
|3.
|Демир Мухаммет
|1
|0.17
|4.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.17
|5.
|Соялп Фуркан
|1
|0.17
|6.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|7.
|Шахин Дженк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|3 (1)
|0.6
|2.
|Шенгелия Леван
|2
|0.4
|3.
|Скубич Нейц
|0
|0
|4.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|5.
|Милошевич Дени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|3
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|1
|1
|3.
|Жефферсон IV
|2
|0
|4.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|5.
|Максим Александру
|1
|0
|6.
|Нуха Дико
|1
|0
|7.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|8.
|Ольковски Павел
|1
|0
|9.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|10.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|11.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|12.
|Джейлан Огуз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|2.
|Улудаг Алпер
|1
|0
|3.
|Скубич Нейц
|1
|0
|4.
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|5.
|Евтович Марко
|1
|0
|6.
|Милошевич Дени
|1
|0
|7.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|8.
|Чалык Ахмет
|1
|0
|9.
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|10.
|Мия Фарук
|1
|0
|11.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|12.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Коньяспор
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|6.
|Эрзурумспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|9.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|17.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|7 - 9
|5
|18.
|Бешикташ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|20.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1