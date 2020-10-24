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Газишехир Газиантеп
1:0
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
22' Желтая карточка
Хауберт Гильерме
24' Желтая карточка
Нуха Дико
34' Желтая карточка
Вурал Гюрай
36' Желтая карточка
Милошевич Дени
42' Желтая карточка
Мия Фарук
54' Желтая карточка
Ветрих Амедей
1:0
76' Гол
Демир Мухаммет
90' Желтая карточка
Шехич Ибрагим
90' Желтая карточка
Чалык Ахмет
90'+30
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
28
Соуза
Андре
6
Тошка
Алин
11
Вурал
Гюрай
88
Соялп
Фуркан
44
Максим
Александру
94
Нуха
Дико
7
Озер
Кенан
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
28
Чагиран
Муса
8
Евтович
Марко
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
21
Мия
Фарук
23
Кравец
Артём
Газишехир Газиантеп
5-3-2
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Хауберт Гильерме
24'
Нуха Дико
 
34'
Вурал Гюрай
 
36'
 
Милошевич Дени
42'
 
Мия Фарук
46'
 
Гючтекин Огуз
Чагиран Муса
46'
Ольковски Павел
Джейлан Огуз
 
46'
Ветрих Амедей
Соуза Андре
 
54'
Ветрих Амедей
 
64'
 
Шенгелия Леван
Милошевич Дени
65'
Кожуль Звонимир
Соялп Фуркан
 
65'
Шахин Дженк
Вурал Гюрай
 
65'
Демир Мухаммет
Озер Кенан
 
76'
Демир Мухаммет
(Шахин Дженк)
1:0
79'
 
Чикалеши Сокол
Мия Фарук
90'
 
Шехич Ибрагим
90'
 
Чалык Ахмет

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 2 0.33
2. Андре Филипе 2 0.33
3. Максим Александру 2 (2) 0.33
4. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.17
5. Соялп Фуркан 1 0.17
6. Шахин Дженк 0 0
7. Вурал Гюрай 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 3 (1) 0.6
2. Шенгелия Леван 2 0.4
3. Скубич Нейц 0 0
4. Шахинер Омер Али 0 0
5. Милошевич Дени 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 3 1
2. Миральяс Кевин 1 1
3. Жефферсон IV 2 0
4. Ветрих Амедей 1 0
5. Демир Мухаммет 1 0
6. Максим Александру 1 0
7. Нуха Дико 1 0
8. Вурал Гюрай 1 0
9. Ольковски Павел 1 0
10. Джилободжи Папи 1 0
11. Акташ Кубилай 1 0
12. Кожуль Звонимир 1 0
13. Джейлан Огуз 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Чалык Ахмет 2 0
2. Мия Фарук 2 0
3. Эдуок Самуэль 2 0
4. Улудаг Алпер 1 0
5. Скубич Нейц 1 0
6. Шахинер Омер Али 1 0
7. Шехич Ибрагим 1 0
8. Евтович Марко 1 0
9. Милошевич Дени 1 0
10. Бардакчи Абдулкерим 1 0
11. Чикалеши Сокол 1 0
12. Шенгелия Леван 1 0
13. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Коньяспор 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 4:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Коньяспор 2:3 Аланьяспор Трабзонспор 3:4 Коньяспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Коньяспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Суперлига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Мия Фарук получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Милошевич Дени получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Вурал Гюрай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Нуха Дико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Хауберт Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.02 3.44 2.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.05 8.60 1.07 3.36 1.33 2.57 1.52 1.86 2.04 1.43 2.88 1.31 3.52 1.13 6.25 1.10 7.10 1.02 13.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
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