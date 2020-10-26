Денизлиспор
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Денизли Ататюрк
Бешикташ
0:1
13' ГолХатчинсон Атиба
25' Желтая карточкаТокёз Дорукхан
28' Желтая карточкаБакалорц Марвин
76
Оздемир
Озер
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
24
Вида
Домагой
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Вратарь
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайя ЭрдоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Тёре ГёкханПолузащитник
- Нападающий
-
22 Ляич АдемНападающий
-
Главный тренер: Ялчын Серген
Ход матча
13'
25'
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суботич Невен
|1
|0.17
|2.
|Родальега Уго
|1
|0.17
|3.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.17
|4.
|Нияз Реджеп
|0
|0
|5.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|6.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хатчинсон Атиба
|1
|0.2
|2.
|Ленс Джермейн
|1
|0.2
|3.
|Тёре Гёкхан
|1
|0.2
|4.
|Бойд Тайлер
|1
|0.2
|5.
|Ларин Кайл
|1
|0.2
|6.
|Менса Бернард
|1 (1)
|0.2
|7.
|Уйсал Неджип
|0
|0
|8.
|Абубакар Венсан
|0
|0
|9.
|Озьякуп Огузхан
|0
|0
|10.
|Токёз Дорукхан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сако Хади
|1
|1
|2.
|Юмлу Мустафа
|2
|0
|3.
|Родальега Уго
|1
|0
|4.
|Бакалорц Марвин
|1
|0
|5.
|Лопеш Тьягу
|1
|0
|6.
|Муравски Радослав
|1
|0
|7.
|Йылмаз Огуз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Сакала Фабрис
|2
|0
|2.
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|3.
|Ленс Джермейн
|1
|0
|4.
|Хатчинсон Атиба
|1
|0
|5.
|Вида Домагой
|1
|0
|6.
|Уйсал Неджип
|1
|0
|7.
|Бойд Тайлер
|1
|0
|8.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|9.
|Менса Бернард
|1
|0
|10.
|Ялчын Гювен
|1
|0
|11.
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Бешикташ
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Коньяспор 4:1 Бешикташ Бешикташ 1:1 Риу Аве
Бешикташ 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 Антальяспор Бешикташ 0:1 Сивасспор ПАОК 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Бешикташ 2:0 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Бешикташ Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Бешикташ: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 2
|16
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|6.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|10.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Сивасспор
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Бешикташ
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|15.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Денизлиспор
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.40
|1.05
|7.77
|1.08
|3.00
|1.36
|—
|—
|2.85
|1.42
|1.82
|1.98
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.60
|2.33
|1.18
|4.50
|1.22
|4.20
|1.04
|9.20
|1.06
|8.80
|12.25
|1.03
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.85
|1.15
|5.65
|1.05
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.81
|1.27
|2.90
|1.43
|2.26
|1.67
|2.79
|1.46
|2.42
|1.59
|2.06
|1.81
|1.75
|2.13
|1.57
|2.46
|—
|—
|1.19
|4.84
|—
|—
|—
|—