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Денизлиспор
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Бешикташ
0'
0:1
13' Гол
Хатчинсон Атиба
25' Желтая карточка
Токёз Дорукхан
28' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
29'
29
Пантилимон
Костел
76
Оздемир
Озер
4
Суботич
Невен
22
Юмлу
Мустафа
2
Лопеш
Тьягу
6
Бакалорц
Марвин
11
Мешанович
Мурис
24
Варела
Федерико
20
Нияз
Реджеп
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Росье
Валентен
24
Вида
Домагой
23
Велинтон
Соуза
21
Н'Сакала
Фабрис
5
Соуза
Жосеф
26
Токёз
Дорукхан
18
Геззаль
Рашид
13
Хатчинсон
Атиба
17
Ларин
Кайл
14
Абубакар
Венсан
Денизлиспор
4-1-4-1
Бешикташ
4-2-3-1

Ход матча

9'
Йылмаз Огуз
Юмлу Мустафа
 
13'
0:1
Хатчинсон Атиба
(Абубакар Венсан)
25'
 
Токёз Дорукхан
28'
Бакалорц Марвин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суботич Невен 1 0.17
2. Родальега Уго 1 0.17
3. Йылмаз Огуз 1 0.17
4. Нияз Реджеп 0 0
5. Лопеш Тьягу 0 0
6. Сагаль Анхело 0 0
Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хатчинсон Атиба 1 0.2
2. Ленс Джермейн 1 0.2
3. Тёре Гёкхан 1 0.2
4. Бойд Тайлер 1 0.2
5. Ларин Кайл 1 0.2
6. Менса Бернард 1 (1) 0.2
7. Уйсал Неджип 0 0
8. Абубакар Венсан 0 0
9. Озьякуп Огузхан 0 0
10. Токёз Дорукхан 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Сако Хади 1 1
2. Юмлу Мустафа 2 0
3. Родальега Уго 1 0
4. Бакалорц Марвин 1 0
5. Лопеш Тьягу 1 0
6. Муравски Радослав 1 0
7. Йылмаз Огуз 1 0
Бешикташ
# Игрок      
1. Н'Сакала Фабрис 2 0
2. Токёз Дорукхан 2 0
3. Ленс Джермейн 1 0
4. Хатчинсон Атиба 1 0
5. Вида Домагой 1 0
6. Уйсал Неджип 1 0
7. Бойд Тайлер 1 0
8. Велинтон Соуза 1 0
9. Менса Бернард 1 0
10. Ялчын Гювен 1 0
11. Йылмаз Рыдван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Бешикташ 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: + = -
Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Сивасспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Фенербахче 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор
Бешикташ Последние 20 матчей: + = -
Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Коньяспор 4:1 Бешикташ Бешикташ 1:1 Риу Аве
Бешикташ 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 Антальяспор Бешикташ 0:1 Сивасспор ПАОК 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Бешикташ 2:0 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Бешикташ Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:2 Бешикташ

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Бешикташ: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Денизлиспор 1:5 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига
Денизлиспор 1:2 Бешикташ Суперлига Бешикташ 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Бешикташ Суперлига
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Денизлиспор
Ничья
Бешикташ
9.50
5.43
2.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
9.00 5.00 1.33
9.50 5.10 1.33
3.38 3.66 2.05
9.28 5.43 1.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.40 1.05 7.77 1.08 3.00 1.36 2.85 1.42 1.82 1.98 1.60 2.33 1.60 2.33 1.18 4.50 1.22 4.20 1.04 9.20 1.06 8.80
12.25 1.03 10.75 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.08 1.83 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.85 1.15 5.65 1.05 10.75
3.81 1.27 2.90 1.43 2.26 1.67 2.79 1.46 2.42 1.59 2.06 1.81 1.75 2.13 1.57 2.46 1.19 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.05 1.77 2.15 1.70 1.12 5.10 1.22 4.20 1.03 12.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.03 1.40 2.49 1.56 1.96 1.91 1.58 2.43 1.97 1.89 1.62 2.35 1.28 3.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Денизлиспор 0:1 Бешикташ онлайн

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