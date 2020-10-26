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Сивасспор
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Ризеспор
0'
0:1
4' Гол
Сантос Фабрисио
27'
30
Самасса
Мамаду
II
26
Ярдымджи
Барыш
8
Ялчин
Робин
88
Османпаша
Джанер
58
Эрдал
Зия
5
Кофи
Исаак
9
Ятабаре
Мустафа
37
Арслан
Хакан
76
Фахир
Файсал
7
Градель
Макс-Ален
80
Кайоде
Оларенваджу
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
10
Болдрин
Фернандо
8
Сантос
Фабрисио
23
Донса
Годфред
18
Самудио
Брайан
7
Реми
Лоик
Сивасспор
4-1-4-1
Ризеспор
4-1-4-1

Ход матча

4'
0:1
Сантос Фабрисио
(Дилавер Эмир)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коне Аруна 1 0.2
2. Ятабаре Мустафа 1 0.2
3. Градель Макс-Ален 1 0.2
4. Эрдал Зия 1 0.2
5. Фахир Файсал 1 0.2
6. Арслан Хакан 0 0
7. Кайоде Оларенваджу 0 0
8. Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 4 (2) 0.67
2. Болдрин Фернандо 1 0.17
3. Сантос Фабрисио 1 0.17
4. Шкода Милан 1 0.17
5. Андраде Фернандо 1 0.17
6. Дурак Абдулла 0 0
7. Дилавер Эмир 0 0
8. Мелняк Дарио 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Ешильюрт Эрдоган 3 0
2. Арслан Хакан 1 0
3. Фахир Файсал 1 0
4. Османпаша Джанер 1 0
5. Чифтчи Угюр 1 0
6. Гойяно Марсело 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Реми Лоик 1 0
2. Морозюк Николай 1 0
3. Дурак Абдулла 1 0
4. Пехливан Ясин 1 0
5. Донса Годфред 1 0
6. Болдрин Фернандо 1 0
7. Сантос Фабрисио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)
 Ризеспор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю
Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Сивасспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:1 Сивасспор Суперлига Ризеспор 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Ризеспор Суперлига
Сивасспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Сивасспор Суперлига Ризеспор 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:1 Ризеспор Суперлига Сивасспор 0:0 Ризеспор Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сивасспор
Ничья
Ризеспор
3.91
3.70
3.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.70 3.55 1.95
3.80 3.50 1.95
1.94 3.70 3.78
3.91 3.60 1.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.70 1.05 9.20 1.05 2.80 1.41 3.05 1.37 1.74 2.10 1.53 2.50 1.70 2.15 1.15 5.00 1.25 3.90 1.03 10.00 1.08 7.77 1.01 15.00
11.75 1.04 9.90 1.06 3.75 1.28 2.91 1.42 2.00 1.90 1.55 2.49 1.37 3.15 1.17 5.25 1.16 5.15 1.04 11.50
3.91 1.26 2.95 1.41 2.28 1.66 2.90 1.43 2.54 1.54 2.18 1.72 1.85 2.02 1.65 2.30 1.47 2.75 1.21 4.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.97 1.83 2.20 1.66 1.13 5.50 1.22 4.20 1.03 12.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.22 4.30 1.14 5.60
3.04 1.40 2.50 1.55 1.96 1.90 1.59 2.42 2.11 1.76 1.74 2.15 1.35 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30 1.28 3.45
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.24 4.00
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Сивасспор 0:1 Ризеспор онлайн

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