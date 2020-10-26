Сивасспор
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Ризеспор
0:1
4' ГолСантос Фабрисио
58
Эрдал
Зия
37
Арслан
Хакан
76
Фахир
Файсал
25
Аккан
Гёкхан
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
-
19 Шахин ЭренПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
10 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Шкода МиланНападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коне Аруна
|1
|0.2
|2.
|Ятабаре Мустафа
|1
|0.2
|3.
|Градель Макс-Ален
|1
|0.2
|4.
|Эрдал Зия
|1
|0.2
|5.
|Фахир Файсал
|1
|0.2
|6.
|Арслан Хакан
|0
|0
|7.
|Кайоде Оларенваджу
|0
|0
|8.
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|4 (2)
|0.67
|2.
|Болдрин Фернандо
|1
|0.17
|3.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.17
|4.
|Шкода Милан
|1
|0.17
|5.
|Андраде Фернандо
|1
|0.17
|6.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|7.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|8.
|Мелняк Дарио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0
|2.
|Арслан Хакан
|1
|0
|3.
|Фахир Файсал
|1
|0
|4.
|Османпаша Джанер
|1
|0
|5.
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|6.
|Гойяно Марсело
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Реми Лоик
|1
|0
|2.
|Морозюк Николай
|1
|0
|3.
|Дурак Абдулла
|1
|0
|4.
|Пехливан Ясин
|1
|0
|5.
|Донса Годфред
|1
|0
|6.
|Болдрин Фернандо
|1
|0
|7.
|Сантос Фабрисио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Ризеспор
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю
Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 2
|16
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|6.
|Ризеспор
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|10.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Сивасспор
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Бешикташ
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|15.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|18.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Денизлиспор
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|8.70
|1.05
|9.20
|1.05
|2.80
|1.41
|—
|—
|3.05
|1.37
|1.74
|2.10
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.25
|3.90
|1.03
|10.00
|1.08
|7.77
|1.01
|15.00
|11.75
|1.04
|9.90
|1.06
|3.75
|1.28
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.00
|1.90
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.17
|5.25
|1.16
|5.15
|1.04
|11.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.91
|1.26
|2.95
|1.41
|2.28
|1.66
|2.90
|1.43
|2.54
|1.54
|2.18
|1.72
|1.85
|2.02
|1.65
|2.30
|1.47
|2.75
|—
|—
|1.21
|4.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—