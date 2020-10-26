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Сивасспор
0:2
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
0:1
3' Гол
Сантос Фабрисио
38' Желтая карточка
Морозюк Николай
42' Желтая карточка
Ялчин Робин
84' Желтая карточка
Кейбаши Исмаил
0:2
90' Гол
Реми Лоик
90' Желтая карточка
Коне Аруна
90'+6
30
Самасса
Мамаду
II
26
Ярдымджи
Барыш
8
Ялчин
Робин
88
Османпаша
Джанер
58
Эрдал
Зия
5
Кофи
Исаак
9
Ятабаре
Мустафа
37
Арслан
Хакан
76
Фахир
Файсал
7
Градель
Макс-Ален
80
Кайоде
Оларенваджу
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
5
Дурак
Абдулла
10
Болдрин
Фернандо
8
Сантос
Фабрисио
23
Донса
Годфред
18
Самудио
Брайан
7
Реми
Лоик
Сивасспор
4-1-4-1
Ризеспор
4-1-4-1

Ход матча

3'
0:1
Сантос Фабрисио
(Дилавер Эмир)
38'
 
Морозюк Николай
42'
Ялчин Робин
 
46'
Озтекин Ясин
Кофи Исаак
 
46'
Чифтчи Угюр
Эрдал Зия
 
68'
 
Михаляк Конрад
Самудио Брайан
68'
Коне Аруна
Кайоде Оларенваджу
 
76'
Феликс Хорхе
Градель Макс-Ален
 
78'
 
Йованчич Душан
Донса Годфред
83'
 
Болдрин Фернандо
Эрдоган Доган
83'
 
Кейбаши Исмаил
Сантос Фабрисио
84'
 
Кейбаши Исмаил
88'
Клаудемир де Соуза
Ярдымджи Барыш
 
90'
0:2
Реми Лоик
(Йованчич Душан)
90'
Коне Аруна
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коне Аруна 1 0.2
2. Ятабаре Мустафа 1 0.2
3. Градель Макс-Ален 1 0.2
4. Эрдал Зия 1 0.2
5. Фахир Файсал 1 0.2
6. Арслан Хакан 0 0
7. Кайоде Оларенваджу 0 0
8. Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 5 (2) 0.83
2. Болдрин Фернандо 1 0.17
3. Сантос Фабрисио 1 0.17
4. Шкода Милан 1 0.17
5. Андраде Фернандо 1 0.17
6. Дурак Абдулла 0 0
7. Дилавер Эмир 0 0
8. Мелняк Дарио 0 0
9. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Ешильюрт Эрдоган 3 0
2. Коне Аруна 1 0
3. Арслан Хакан 1 0
4. Фахир Файсал 1 0
5. Османпаша Джанер 1 0
6. Ялчин Робин 1 0
7. Чифтчи Угюр 1 0
8. Гойяно Марсело 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Морозюк Николай 2 0
2. Реми Лоик 1 0
3. Дурак Абдулла 1 0
4. Пехливан Ясин 1 0
5. Кейбаши Исмаил 1 0
6. Донса Годфред 1 0
7. Болдрин Фернандо 1 0
8. Сантос Фабрисио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)
 Ризеспор 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю
Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор Сивасспор 1:0 Аланьяспор
Ризеспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор
Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Галатасарай Гёзтепе 2:0 Ризеспор Анкарагюджю 2:1 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 5:2 Ризеспор

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Сивасспор 1:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:1 Сивасспор Суперлига Ризеспор 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Ризеспор Суперлига
Сивасспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Сивасспор Суперлига Ризеспор 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:1 Ризеспор Суперлига Сивасспор 0:0 Ризеспор Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ялчин Робин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Морозюк Николай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Сантос Фабрисио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
10.00 3.10 1.55
15.00 3.30 1.38
1.94 3.70 3.78
21.08 3.93 1.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 8.70 1.05 1.87 1.92 2.80 1.41 1.12 6.10 1.74 2.10 1.53 2.50 1.09 7.20 1.15 5.00 1.04 10.00 1.03 10.00 1.02 13.00 1.01 15.00
11.75 1.04 9.90 1.06 3.75 1.28 2.91 1.42 2.00 1.90 1.55 2.49 1.37 3.15 1.17 5.25 1.16 5.15 1.04 11.50
1.65 2.29 1.38 3.11 1.12 6.63 1.46 2.79 1.32 3.43 1.55 2.52 1.33 3.40 1.85 2.02 1.21 4.46 1.47 2.75 1.21 4.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.97 1.83 1.38 3.00 1.13 5.50 1.03 12.00 1.03 12.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.22 4.30 1.14 5.60
3.04 1.40 2.50 1.55 1.96 1.90 1.59 2.42 1.21 4.58 1.10 7.28 1.35 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30 1.28 3.45
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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