  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Генчлербирлиги
1:1
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
16' Пенальти
Максим Александру
45' Желтая карточка
Йилдырым Мурат
50' Желтая карточка
Соуза Андре
1:1
56' Гол
Кандеяш Даниэл
71' Желтая карточка
Кандеяш Даниэл
73' Желтая карточка
Миральяс Кевин
84' Желтая карточка
Дикмен Сонер
85' Желтая карточка
Мораис Жуниор II
90'+5
1
Нордфельдт
Кристоффер
2
Йоханссон
Маттиас
15
Туре
Зарго
6
Анжело
Диего
39
Полома
Пьер-Ив
7
Фурман
Доминик
23
Да
Мотта
Роберт
88
Йилдырым
Мурат
10
Йилмаз
Сефа
21
Кандеяш
Даниэл
17
Каракаш
Илькер
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
17
Джейлан
Огуз
28
Соуза
Андре
44
Максим
Александру
13
Мораис
Жуниор
II
27
Миральяс
Кевин
94
Нуха
Дико
10
Демир
Мухаммет
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
3-4-1-2

Ход матча

16'
0:1
Максим Александру
45'
Йилдырым Мурат
 
50'
 
Соуза Андре
56'
Кандеяш Даниэл
(Полома Пьер-Ив)
1:1
63'
 
Жефферсон IV
Соуза Андре
63'
 
Вурал Гюрай
Демир Мухаммет
64'
Айте Флойд
Фурман Доминик
 
64'
Дикмен Сонер
Йилдырым Мурат
 
71'
Кандеяш Даниэл
 
73'
 
Миральяс Кевин
75'
Алтыпармак Гёкхан
Каракаш Илькер
 
75'
 
Озер Кенан
Нуха Дико
76'
Оздемир Берат
Да Мотта Роберт
 
84'
Дикмен Сонер
 
85'
 
Мораис Жуниор II
90'
 
Шахин Дженк
Миральяс Кевин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 9
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 2 0.33
2. Станку Богдан 1 0.17
3. Йилдырым Мурат 1 0.17
4. Айте Флойд 0 0
5. Полома Пьер-Ив 0 0
6. Фурман Доминик 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 3 (3) 0.43
2. Демир Мухаммет 2 0.29
3. Андре Филипе 2 0.29
4. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.14
5. Соялп Фуркан 1 0.14
6. Шахин Дженк 0 0
7. Вурал Гюрай 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Йилдырым Мурат 1 0
2. Кандеяш Даниэл 1 0
3. Сио Жованни 1 0
4. Полома Пьер-Ив 1 0
5. Анжело Диего 1 0
6. Да Мотта Роберт 1 0
7. Дикмен Сонер 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 4 1
2. Миральяс Кевин 2 1
3. Жефферсон IV 2 0
4. Ветрих Амедей 1 0
5. Демир Мухаммет 1 0
6. Максим Александру 1 0
7. Нуха Дико 1 0
8. Вурал Гюрай 1 0
9. Соуза Андре 1 0
10. Ольковски Павел 1 0
11. Джилободжи Папи 1 0
12. Акташ Кубилай 1 0
13. Кожуль Звонимир 1 0
14. Джейлан Огуз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)
 Газишехир Газиантеп 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -
Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор
Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Первая лига Турции
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.06 2.82

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Газишехир Газиантеп», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.04 7.10 1.07 3.46 1.29 2.72 1.46 1.93 1.96 1.51 2.56 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.02 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.93 1.87 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.74 2.09 1.35 3.20 1.21 4.40
Где смотреть матч Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный