Генчлербирлиги
1:1
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Газишехир Газиантеп
0:1
16' ПенальтиМаксим Александру
45' Желтая карточкаЙилдырым Мурат
50' Желтая карточкаСоуза Андре
1:1
56' ГолКандеяш Даниэл
71' Желтая карточкаКандеяш Даниэл
73' Желтая карточкаМиральяс Кевин
84' Желтая карточкаДикмен Сонер
85' Желтая карточкаМораис Жуниор II
15
Туре
Зарго
10
Йилмаз
Сефа
17
Джейлан
Огуз
28
Соуза
Андре
94
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mert Nobre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
16'
45'
50'
56'
1:1
71'
73'
75'
84'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 7
-
7 Угловые 9
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|2
|0.33
|2.
|Станку Богдан
|1
|0.17
|3.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.17
|4.
|Айте Флойд
|0
|0
|5.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|6.
|Фурман Доминик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|3 (3)
|0.43
|2.
|Демир Мухаммет
|2
|0.29
|3.
|Андре Филипе
|2
|0.29
|4.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.14
|5.
|Соялп Фуркан
|1
|0.14
|6.
|Шахин Дженк
|0
|0
|7.
|Вурал Гюрай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилдырым Мурат
|1
|0
|2.
|Кандеяш Даниэл
|1
|0
|3.
|Сио Жованни
|1
|0
|4.
|Полома Пьер-Ив
|1
|0
|5.
|Анжело Диего
|1
|0
|6.
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|7.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|4
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|2
|1
|3.
|Жефферсон IV
|2
|0
|4.
|Ветрих Амедей
|1
|0
|5.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|6.
|Максим Александру
|1
|0
|7.
|Нуха Дико
|1
|0
|8.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|9.
|Соуза Андре
|1
|0
|10.
|Ольковски Павел
|1
|0
|11.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|12.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|13.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|14.
|Джейлан Огуз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Газишехир Газиантеп
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: + = -Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Генчлербирлиги
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор
Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 2
|16
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|7.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 6
|7
|11.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|20.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
Победитель
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