  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Антальяспор
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Фенербахче
0'
37' Желтая карточка
Сари Вейсел
43' Красная карточка
Яхович Адис
45'+3
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
53
Mert
Yilmaz
8
Шахин
Нури
41
Байракдар
Гокдениз
11
Оргилль
Девер
10
Подольски
Лукас
18
Яхович
Адис
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
26
Тиссеран
Марсель
4
Азиз
Сердар
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
13
Валенсия
Эннер
5
Соса
Хосе
14
Пелкас
Димитрис
10
Саматта
Мбвана
Антальяспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

37'
Сари Вейсел
 
43'
Яхович Адис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сэм Сидней 1 0.14
2. Подольски Лукас 1 0.14
3. Озмерт Хакан 1 0.14
4. Сари Вейсел 1 0.14
5. Балчи Бюньямин 1 0.14
6. Байракдар Гокдениз 1 0.14
7. Амилтон Минервино 0 0
8. Фреди Гомеш 0 0
9. Mert Yilmaz 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соса Хосе 2 (2) 0.29
2. Саматта Мбвана 2 0.29
3. Сиссе Паписс 1 0.14
4. Генюл Гёкхан 1 0.14
5. Азиз Сердар 1 0.14
6. Валенсия Эннер 1 0.14
7. Пелкас Димитрис 1 0.14
8. Эркин Джанер 0 0

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 1 1
2. Акьоль Уфук 1 1
3. Сари Вейсел 2 0
4. Фреди Гомеш 2 0
5. Сэм Сидней 0 1
6. Кудряшов Фёдор 1 0
7. Альбайрак Эрен 1 0
8. Оргилль Девер 1 0
9. Синик Догукан 1 0
10. Мукайру Пол 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 3 0
2. Лемос Маурисио 1 1
3. Эркин Джанер 1 0
4. Соса Хосе 1 0
5. Генюл Гёкхан 1 0
6. Азиз Сердар 1 0
7. Валенсия Эннер 1 0
8. Пелкас Димитрис 1 0
9. Тиссеран Марсель 1 0
10. Гюмюш Синан 1 0
11. Кадыоглу Ферди 1 0
12. Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Фенербахче 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор
Антальяспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фенербахче 4:0 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 3:1 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига
  • Первый тайм
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Яхович Адис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    37'
    Сари Вейсел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Фенербахче
7.70
4.33
1.59
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 4.30 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 3.55 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.33 1.56
  7.52 3.48 1.59

Самый высокий коэффициент на матч «Антальяспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антальяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антальяспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 1.52 2.52 2.11 1.73 1.23 4.05 1.17 4.90 1.17 4.90 1.14 5.55 1.08 7.00 1.07 7.60
12.75 1.00 11.50 1.01 4.75 1.17 3.85 1.26 2.44 1.62 1.88 1.92 1.55 2.39 1.27 3.48 1.19 4.05 1.07 6.70
6.27 1.13 2.99 1.41 2.35 1.62 2.04 1.82 1.72 2.17 1.53 2.57 1.41 2.96 1.65 2.29 1.45 2.80 1.65 2.29 1.31 3.52 1.20 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.19 4.40
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
1.24 4.12 1.12 6.42 1.36 3.22 1.77 2.11 1.54 2.55 1.36 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.04 1.77 1.50 2.50 1.27 3.70
5.00 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Антальяспор 0:0 Фенербахче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный