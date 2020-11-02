Антальяспор
1:2
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Фенербахче
37' Желтая карточкаСари Вейсел
43' Красная карточкаЯхович Адис
0:1
49' ГолТуфан Озан
50' Желтая карточкаОргилль Девер
1:1
52' ГолПодольски Лукас
60' Желтая карточкаВаленсия Эннер
1:2
84' ПенальтиПеротти Диего
90' Желтая карточкаГюмюш Синан
90' Вторая желтая карточкаГюмюш Синан
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
53
Mert
Yilmaz
18
Яхович
Адис
77
Генюл
Гёкхан
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Mert YilmazПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
28 Имери ОмарПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Adem Turk
-
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
-
99 Адеми КемальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
37'
43'
49'
0:1
50'
52'
1:1
60'
84'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Подольски Лукас
|2
|0.29
|2.
|Сэм Сидней
|1
|0.14
|3.
|Озмерт Хакан
|1
|0.14
|4.
|Сари Вейсел
|1
|0.14
|5.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.14
|6.
|Байракдар Гокдениз
|1
|0.14
|7.
|Амилтон Минервино
|0
|0
|8.
|Фреди Гомеш
|0
|0
|9.
|Оргилль Девер
|0
|0
|10.
|Mert Yilmaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соса Хосе
|2 (2)
|0.29
|2.
|Саматта Мбвана
|2
|0.29
|3.
|Сиссе Паписс
|1
|0.14
|4.
|Валенсия Эннер
|1
|0.14
|5.
|Генюл Гёкхан
|1
|0.14
|6.
|Азиз Сердар
|1
|0.14
|7.
|Туфан Озан
|1
|0.14
|8.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.14
|9.
|Перотти Диего
|1 (1)
|0.14
|10.
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сари Вейсел
|3
|0
|2.
|Амилтон Минервино
|1
|1
|3.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|4.
|Оргилль Девер
|2
|0
|5.
|Фреди Гомеш
|2
|0
|6.
|Сэм Сидней
|0
|1
|7.
|Яхович Адис
|0
|1
|8.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|9.
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|10.
|Синик Догукан
|1
|0
|11.
|Мукайру Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гюмюш Синан
|2
|1
|2.
|Густаво Диас
|3
|0
|3.
|Лемос Маурисио
|1
|1
|4.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|5.
|Эркин Джанер
|1
|0
|6.
|Соса Хосе
|1
|0
|7.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|8.
|Азиз Сердар
|1
|0
|9.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|10.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|11.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|12.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антальяспор
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Фенербахче
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: + = -Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор
Антальяспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 2
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|8.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|10.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|13.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|20.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антальяспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антальяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антальяспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.10
|1.12
|4.60
|1.19
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|4.44
|1.20
|2.11
|1.73
|3.25
|1.33
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.40
|2.90
|1.25
|3.90
|1.08
|7.77
|1.07
|7.60
|
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|—
|—
|4.75
|1.17
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.44
|1.62
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.55
|2.39
|1.27
|3.48
|1.19
|4.05
|1.07
|6.70
|—
|—
|
|6.27
|1.13
|—
|—
|2.99
|1.41
|2.35
|1.62
|2.03
|1.81
|1.72
|2.17
|1.53
|2.57
|1.41
|2.96
|1.99
|1.85
|1.45
|2.80
|2.05
|1.79
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.20
|4.72
|—
|—
|—
|—