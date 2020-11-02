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Антальяспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
37' Желтая карточка
Сари Вейсел
43' Красная карточка
Яхович Адис
0:1
49' Гол
Туфан Озан
50' Желтая карточка
Оргилль Девер
1:1
52' Гол
Подольски Лукас
60' Желтая карточка
Валенсия Эннер
1:2
84' Пенальти
Перотти Диего
90' Желтая карточка
Гюмюш Синан
90' Вторая желтая карточка
Гюмюш Синан
90'+9
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
53
Mert
Yilmaz
8
Шахин
Нури
41
Байракдар
Гокдениз
11
Оргилль
Девер
10
Подольски
Лукас
18
Яхович
Адис
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
26
Тиссеран
Марсель
4
Азиз
Сердар
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
13
Валенсия
Эннер
5
Соса
Хосе
14
Пелкас
Димитрис
10
Саматта
Мбвана
Антальяспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

37'
Сари Вейсел
 
43'
Яхович Адис
 
49'
0:1
Туфан Озан
(Валенсия Эннер)
50'
Оргилль Девер
 
52'
Подольски Лукас
(Оргилль Девер)
1:1
60'
 
Валенсия Эннер
62'
 
Перотти Диего
Соса Хосе
62'
 
Сиссе Паписс
Пелкас Димитрис
62'
Фреди Гомеш
Шахин Нури
 
74'
 
Адеми Кемаль
Саматта Мбвана
75'
Гюлюм Эрсан
Подольски Лукас
 
75'
Акьоль Уфук
Байракдар Гокдениз
 
81'
 
Яндаш Мерт Хакан
Валенсия Эннер
81'
 
Гюмюш Синан
Туфан Озан
84'
1:2
Перотти Диего
89'
Ийиджан Али Эрен
Кудряшов Фёдор
 
90'
 
Гюмюш Синан
90'
 
Гюмюш Синан

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Подольски Лукас 2 0.29
2. Сэм Сидней 1 0.14
3. Озмерт Хакан 1 0.14
4. Сари Вейсел 1 0.14
5. Балчи Бюньямин 1 0.14
6. Байракдар Гокдениз 1 0.14
7. Амилтон Минервино 0 0
8. Фреди Гомеш 0 0
9. Оргилль Девер 0 0
10. Mert Yilmaz 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соса Хосе 2 (2) 0.29
2. Саматта Мбвана 2 0.29
3. Сиссе Паписс 1 0.14
4. Валенсия Эннер 1 0.14
5. Генюл Гёкхан 1 0.14
6. Азиз Сердар 1 0.14
7. Туфан Озан 1 0.14
8. Пелкас Димитрис 1 0.14
9. Перотти Диего 1 (1) 0.14
10. Эркин Джанер 0 0

Карточки

Антальяспор
# Игрок      
1. Сари Вейсел 3 0
2. Амилтон Минервино 1 1
3. Акьоль Уфук 1 1
4. Оргилль Девер 2 0
5. Фреди Гомеш 2 0
6. Сэм Сидней 0 1
7. Яхович Адис 0 1
8. Кудряшов Фёдор 1 0
9. Альбайрак Эрен 1 0
10. Синик Догукан 1 0
11. Мукайру Пол 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Гюмюш Синан 2 1
2. Густаво Диас 3 0
3. Лемос Маурисио 1 1
4. Валенсия Эннер 2 0
5. Эркин Джанер 1 0
6. Соса Хосе 1 0
7. Генюл Гёкхан 1 0
8. Азиз Сердар 1 0
9. Пелкас Димитрис 1 0
10. Тиссеран Марсель 1 0
11. Кадыоглу Ферди 1 0
12. Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антальяспор 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Фенербахче 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: + = -
Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Антальяспор 1:1 Денизлиспор Малатьяспор 1:0 Антальяспор
Антальяспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 3:0 Антальяспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Антальяспор 1:0 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Аланьяспор 4:0 Антальяспор Бешикташ 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Фенербахче Последние 20 матчей: + = -
Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Бешикташ 2:0 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Фенербахче

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фенербахче 4:0 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 3:1 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    УДАЛЕНИЕ! - Яхович Адис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    37'
    Сари Вейсел получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 3.55 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.33 1.56
  21.03 2.24 1.80

Самый высокий коэффициент на матч «Антальяспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антальяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антальяспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.10 1.12 4.60 1.19 2.27 1.62 1.70 2.15 4.44 1.20 2.11 1.73 3.25 1.33 1.09 7.20 1.40 2.90 1.25 3.90 1.08 7.77 1.07 7.60
12.75 1.00 11.50 1.01 4.75 1.17 3.85 1.26 2.44 1.62 1.88 1.92 1.55 2.39 1.27 3.48 1.19 4.05 1.07 6.70
6.27 1.13 2.99 1.41 2.35 1.62 2.03 1.81 1.72 2.17 1.53 2.57 1.41 2.96 1.99 1.85 1.45 2.80 2.05 1.79 1.31 3.52 1.20 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.19 4.40
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
1.24 4.12 1.12 6.42 1.36 3.22 1.77 2.11 1.54 2.55 1.36 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.04 1.77 1.50 2.50 1.27 3.70
5.00 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Где смотреть матч Антальяспор 1:2 Фенербахче онлайн

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