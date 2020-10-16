Дижон
0:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Ренн
6' Желтая карточкаНдонг Ибраим
0:1
24' ГолТерье Мартен
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
24'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манга Экеле
|1
|0.14
|2.
|Шедлер Орельен
|1
|0.14
|3.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.14
|4.
|Целина Берсант
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.43
|2.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.29
|3.
|Агер Наиф
|2
|0.29
|4.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.14
|5.
|Рафинья Диас
|1
|0.14
|6.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.14
|7.
|Трюффер Адриен
|1
|0.14
|8.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.14
|9.
|Эну Адриен
|1
|0.14
|10.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|11.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|12.
|Мауасса Фет
|0
|0
|13.
|Терье Мартен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|2.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|3.
|Панзо Джонатан
|2
|0
|4.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|5.
|Ассале Рожер
|0
|1
|6.
|Шафик Фуад
|1
|0
|7.
|Целина Берсант
|1
|0
|8.
|Шейх Пап
|1
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|1
|0
|10.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|3
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|3.
|Терье Мартен
|1
|1
|4.
|Тэт Флавьен
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|7.
|Боэ Саша
|0
|1
|8.
|Сален Ромен
|1
|0
|9.
|Агер Наиф
|1
|0
|10.
|Мауасса Фет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Ренн
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: + = -Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако
Последние игры между собой
Дижон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.75
|1.01
|9.90
|1.03
|3.88
|1.24
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.10
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.14
|5.05
|1.10
|5.55
|1.02
|9.10
|—
|—
|—
|—
|3.93
|1.28
|3.06
|1.41
|2.40
|1.62
|2.06
|1.84
|1.83
|2.08
|1.59
|2.49
|1.49
|2.80
|1.39
|3.20
|—
|—
|1.14
|6.57
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ренн
Исход игры
Дижон
7.9% (12)
Ничья
16.4% (25)
Ренн
75.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:2 Ренн
43.4% (66)
0:1 Ренн
19.1% (29)
1:1 Ничья
13.2% (20)
0:2 Ренн
7.2% (11)
1:3 Ренн
3.9% (6)
2:1 Дижон
3.3% (5)
1:0 Дижон
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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