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Дижон
0:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Ренн
0'
6' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
0:1
24' Гол
Терье Мартен
33'
16
Owalabi
Allagbe
Kassifa
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
8
Эбимбе
Эрик
7
Саммаритано
Фредерик
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
6
Агер
Наиф
24
Ругани
Даниэле
5
Далберт
Эстеван
8
Гренье
Клеман
7
Терье
Мартен
22
Дель
Кастильо
Ромен
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
9
Гирасси
Серу
Дижон
4-2-3-1
Ренн
4-1-4-1

Ход матча

6'
Ндонг Ибраим
 
24'
0:1
Терье Мартен
(Траоре Амари)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манга Экеле 1 0.14
2. Шедлер Орельен 1 0.14
3. Эбимбе Эрик 1 0.14
4. Целина Берсант 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.43
2. Да Сильва Дамьен 2 0.29
3. Агер Наиф 2 0.29
4. Буриго Бенжамен 1 0.14
5. Рафинья Диас 1 0.14
6. Камавинга Эдуардо 1 0.14
7. Трюффер Адриен 1 0.14
8. Н'Зонзи Стивен 1 0.14
9. Эну Адриен 1 0.14
10. Дель Кастильо Ромен 0 0
11. Тэт Флавьен 0 0
12. Мауасса Фет 0 0
13. Терье Мартен 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 2 0
2. Ндонг Ибраим 2 0
3. Панзо Джонатан 2 0
4. Эбимбе Эрик 2 0
5. Ассале Рожер 0 1
6. Шафик Фуад 1 0
7. Целина Берсант 1 0
8. Шейх Пап 1 0
9. Шуиар Мунир 1 0
10. Нуншиль Ахмад 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 3 0
2. Да Сильва Дамьен 3 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Камавинга Эдуардо 2 0
7. Боэ Саша 0 1
8. Сален Ромен 1 0
9. Агер Наиф 1 0
10. Мауасса Фет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0
 Ренн 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: + = -
Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест
Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако
Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Дижон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Дижон 2:1 Ренн Лига 1 Дижон 3:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Ренн Лига 1
Дижон 1:2 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Дижон Лига 1 Ренн 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 5:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:5 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Дижон 0:1 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Дижон 7.9% (12)
X 16.4% (25)
Ренн 75.7% (115)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Ренн
5.28
4.20
1.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.80 3.85 1.68
5.25 4.20 1.64
5.28 4.17 1.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.14 5.05 1.10 5.55 1.02 9.10
3.93 1.28 3.06 1.41 2.40 1.62 2.06 1.84 1.83 2.08 1.59 2.49 1.49 2.80 1.39 3.20 1.14 6.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.09 1.75 1.50 2.59 1.14 5.80 1.11 6.65
3.09 1.40 2.54 1.55 1.99 1.88 1.61 2.41 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.34 3.26 1.19 4.85
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Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ренн

Исход игры
Дижон
7.9% (12)
Ничья
16.4% (25)
Ренн
75.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:2 Ренн
43.4% (66)
0:1 Ренн
19.1% (29)
1:1 Ничья
13.2% (20)
0:2 Ренн
7.2% (11)
1:3 Ренн
3.9% (6)
2:1 Дижон
3.3% (5)
1:0 Дижон
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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