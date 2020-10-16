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Дижон
1:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
6' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
0:1
24' Гол
Терье Мартен
1:1
54' Гол
Бальде Мама
58' Желтая карточка
Шафик Фуад
71' Желтая карточка
Owalabi Allagbe Kassifa
83' Желтая карточка
Шейх Пап
86' Желтая карточка
Далберт Эстеван
89' Желтая карточка
Ругани Даниэле
90'+6
16
Owalabi
Allagbe
Kassifa
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
8
Эбимбе
Эрик
7
Саммаритано
Фредерик
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
6
Агер
Наиф
24
Ругани
Даниэле
5
Далберт
Эстеван
8
Гренье
Клеман
7
Терье
Мартен
22
Дель
Кастильо
Ромен
14
Буриго
Бенжамен
20
Тэт
Флавьен
9
Гирасси
Серу
Дижон
4-2-3-1
Ренн
4-1-4-1

Ход матча

6'
Ндонг Ибраим
 
24'
0:1
Терье Мартен
(Траоре Амари)
46'
Музинга Нгонда
Чала Анибаль
 
54'
Бальде Мама
(Шуиар Мунир)
1:1
58'
Шафик Фуад
 
64'
Шедлер Орельен
Саммаритано Фредерик
 
64'
 
Камавинга Эдуардо
Дель Кастильо Ромен
64'
 
Гбоо Янн
Терье Мартен
65'
 
Мартин Йонас
Гренье Клеман
71'
Owalabi Allagbe Kassifa
 
79'
Мари Жордан
Лаутоа Веслей
 
79'
Шейх Пап
Шуиар Мунир
 
81'
 
Эну Адриен
Гирасси Серу
81'
 
Докю Жереми
Буриго Бенжамен
83'
Шейх Пап
 
86'
 
Далберт Эстеван
89'
 
Ругани Даниэле
90'
Добре Михай
Эбимбе Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манга Экеле 1 0.14
2. Бальде Мама 1 0.14
3. Шедлер Орельен 1 0.14
4. Эбимбе Эрик 1 0.14
5. Целина Берсант 0 0
6. Шуиар Мунир 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.43
2. Да Сильва Дамьен 2 0.29
3. Агер Наиф 2 0.29
4. Буриго Бенжамен 1 0.14
5. Рафинья Диас 1 0.14
6. Терье Мартен 1 0.14
7. Камавинга Эдуардо 1 0.14
8. Трюффер Адриен 1 0.14
9. Н'Зонзи Стивен 1 0.14
10. Эну Адриен 1 0.14
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 2 0
2. Шафик Фуад 2 0
3. Ндонг Ибраим 2 0
4. Шейх Пап 2 0
5. Панзо Джонатан 2 0
6. Эбимбе Эрик 2 0
7. Ассале Рожер 0 1
8. Целина Берсант 1 0
9. Шуиар Мунир 1 0
10. Нуншиль Ахмад 1 0
11. Owalabi Allagbe Kassifa 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 3 0
2. Да Сильва Дамьен 3 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Камавинга Эдуардо 2 0
7. Боэ Саша 0 1
8. Сален Ромен 1 0
9. Ругани Даниэле 1 0
10. Агер Наиф 1 0
11. Мауасса Фет 1 0
12. Далберт Эстеван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 50% (2) 0 0 50% (2) 0 0
 Ренн 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест
Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако
Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн

Последние игры между собой

Дижон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Дижон 2:1 Ренн Лига 1 Дижон 3:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Ренн Лига 1
Дижон 1:2 Ренн Кубок лиги Ренн 2:2 Дижон Лига 1 Ренн 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 5:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:5 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ 0:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 3 13
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
13. Ним 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 7 9
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Дижон 7.9% (12)
X 16.4% (25)
Ренн 75.7% (115)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 1.47 3.90
5.25 4.20 1.64
9.03 1.51 3.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.14 5.05 1.10 5.55 1.02 9.10
5.43 1.18 3.06 1.41 2.66 1.52 1.58 2.49 1.35 3.42 1.64 2.37 1.43 3.00 1.34 3.47 1.14 6.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.09 1.75 1.50 2.59 1.14 5.80 1.11 6.65
3.09 1.40 2.54 1.55 1.99 1.88 1.61 2.41 1.21 4.71 1.10 7.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.34 3.26 1.19 4.85
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Прогнозы на матч Дижон 1:1 Ренн

Исход игры
Дижон
7.9% (12)
Ничья
16.4% (25)
Ренн
75.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:2 Ренн
43.4% (66)
0:1 Ренн
19.1% (29)
1:1 Ничья
13.2% (20)
0:2 Ренн
7.2% (11)
1:3 Ренн
3.9% (6)
2:1 Дижон
3.3% (5)
1:0 Дижон
3.3% (5)
0:3 Ренн
1.3% (2)
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