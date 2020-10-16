Дижон
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Ренн
6' Желтая карточкаНдонг Ибраим
0:1
24' ГолТерье Мартен
1:1
54' ГолБальде Мама
58' Желтая карточкаШафик Фуад
71' Желтая карточкаOwalabi Allagbe Kassifa
83' Желтая карточкаШейх Пап
86' Желтая карточкаДалберт Эстеван
89' Желтая карточкаРугани Даниэле
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
24'
0:1
54'
1:1
58'
64'
79'
83'
86'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манга Экеле
|1
|0.14
|2.
|Бальде Мама
|1
|0.14
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.14
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.14
|5.
|Целина Берсант
|0
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.43
|2.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.29
|3.
|Агер Наиф
|2
|0.29
|4.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.14
|5.
|Рафинья Диас
|1
|0.14
|6.
|Терье Мартен
|1
|0.14
|7.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.14
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.14
|9.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.14
|10.
|Эну Адриен
|1
|0.14
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|2.
|Шафик Фуад
|2
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|4.
|Шейх Пап
|2
|0
|5.
|Панзо Джонатан
|2
|0
|6.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|7.
|Ассале Рожер
|0
|1
|8.
|Целина Берсант
|1
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|1
|0
|10.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|11.
|Owalabi Allagbe Kassifa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|3
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|3.
|Терье Мартен
|1
|1
|4.
|Тэт Флавьен
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|7.
|Боэ Саша
|0
|1
|8.
|Сален Ромен
|1
|0
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|10.
|Агер Наиф
|1
|0
|11.
|Мауасса Фет
|1
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
|Ренн
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +4 =5 -11Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест
Ренн Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако
Последние игры между собой
Дижон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 3
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|13.
|Ним
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.75
|1.01
|9.90
|1.03
|3.88
|1.24
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.10
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.14
|5.05
|1.10
|5.55
|1.02
|9.10
|—
|—
|—
|—
|5.43
|1.18
|3.06
|1.41
|2.66
|1.52
|1.58
|2.49
|1.35
|3.42
|1.64
|2.37
|1.43
|3.00
|1.34
|3.47
|—
|—
|1.14
|6.57
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дижон 1:1 Ренн
Исход игры
Дижон
7.9% (12)
Ничья
16.4% (25)
Ренн
75.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
54.36% (81)
Меньше
45.64% (68)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:2 Ренн
43.4% (66)
0:1 Ренн
19.1% (29)
1:1 Ничья
13.2% (20)
0:2 Ренн
7.2% (11)
1:3 Ренн
3.9% (6)
2:1 Дижон
3.3% (5)
1:0 Дижон
3.3% (5)
0:3 Ренн
1.3% (2)
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