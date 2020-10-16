Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ренн

45' Саммаритано Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

44' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Дижон

43' Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали

41' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Чала Анибаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Дель Кастильо Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бальде Мама из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

26' Хорошую попытку сделал Эбимбе Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Г О О О О Л - Терье Мартен изменил счет на табло!

24' Отличные скиллы показывает Траоре Амари , обводя своих соперников

23' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ругани Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Ренн

18' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Ренн

16' Шуиар Мунир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Матч возобновлен

13' Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Буриго Бенжамен нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эбимбе Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Ндонг Ибраим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Дижон

3' Гренье Клеман решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Дижон

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля