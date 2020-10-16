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Ним
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
26
Мигель
Флориан
5
Ландре
Лоик
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
8
До
Лука
20
Рипар
Рено
25
Ру
Нолан
7
Элиассон
Никлас
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
22
Диалло
Абду
3
Кимпембе
Преснел
25
Баккер
Митчел
27
Гуэйе
Идрисса
8
Паредес
Леандро
12
Рафинья
Алькантара
19
Сарабия
Пабло
18
Кин
Мойзе
7
Мбаппе
Килиан
Ним
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.5
2. Мелинг Биргер 1 0.17
3. Филиппото Ромен 1 0.17
4. Денкей Кевин 1 0.17
5. Рипар Рено 1 0.17
6. Кубас Андрес 1 0.17
7. Коне Мусса II 1 0.17
8. Мартинеc Пабло 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 2 (1) 0.33
2. Неймар 2 0.33
3. Дракслер Юлиан 2 0.33
4. Икарди Мауро 2 0.33
5. Ди Мария Анхель 1 0.17
6. Гуэйе Идрисса 1 0.17
7. Флоренци Алессандро 1 0.17
8. Маркиньос Маркос 1 0.17
9. Сарабия Пабло 0 0
10. Баккер Митчел 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Кубас Андрес 1 0
6. Бриансон Антони 1 0
7. Фомба Ламин 1 0
8. Бенрау Яссин 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Дракслер Юлиан 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Кюрзава Левен 0 1
7. Сарабия Пабло 1 0
8. Ди Мария Анхель 1 0
9. Верратти Марко 1 0
10. Флоренци Алессандро 1 0
11. Маркиньос Маркос 1 0
12. Кимпембе Преснел 1 0
13. Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 ПСЖ 16.67% (2) 0 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн
Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц
ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
ПСЖ: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 Ним 2:4 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:1 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 12 - 3 12
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
13. Ним Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
20. Дижон 1:1 Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ним - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2020, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 166
    Ним 0% (0)
    X 1.2% (2)
    ПСЖ 98.8% (164)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ним
    Ничья
    ПСЖ
    8.80
    5.70
    1.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    7.75 5.15 1.40
    8.90 5.70 1.39
    8.80 5.70 1.34

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.70 1.10 4.95 1.15 2.39 1.54 2.09 1.74 1.75 2.30 1.31 3.38 1.22 4.10 1.12 5.30 1.09 5.75 1.00 10.75
    5.63 1.17 2.55 1.55 2.27 1.68 2.00 1.89 1.76 2.15 1.61 2.42 1.54 2.60 1.48 2.66 1.26 4.11 1.10 7.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 2.79 1.43 1.77 2.04 1.29 3.52 1.17 4.65
    3.36 1.36 2.67 1.51 1.96 1.93 1.66 2.31 1.46 2.87 1.33 3.55
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.20 1.16 3.95 1.24 2.14 1.71 1.61 2.30 1.31 3.26 1.15 5.40
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    Прогнозы на матч Ним - ПСЖ

    Исход игры
    Ним
    0% (0)
    Ничья
    1.2% (2)
    ПСЖ
    98.8% (164)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (93)
    Меньше
    42.59% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    37.04% (60)
    Нет
    62.96% (102)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    35.5% (59)
    1:3 ПСЖ
    18.1% (30)
    0:3 ПСЖ
    16.9% (28)
    1:2 ПСЖ
    13.3% (22)
    0:1 ПСЖ
    4.8% (8)
    1:4 ПСЖ
    3% (5)
    0:4 ПСЖ
    2.4% (4)
    0:5 ПСЖ
    1.8% (3)
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