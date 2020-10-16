Ним
Позже
Стадион: Дес Костьерес
ПСЖ
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
8
До
Лука
20
Рипар
Рено
25
Ру
Нолан
22
Диалло
Абду
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Денкей КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Karim Aribi
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Полузащитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
-
33 Капо МаксенПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.5
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.17
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.17
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.17
|5.
|Рипар Рено
|1
|0.17
|6.
|Кубас Андрес
|1
|0.17
|7.
|Коне Мусса II
|1
|0.17
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|0.33
|2.
|Неймар
|2
|0.33
|3.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.33
|4.
|Икарди Мауро
|2
|0.33
|5.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.17
|6.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.17
|7.
|Флоренци Алессандро
|1
|0.17
|8.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.17
|9.
|Сарабия Пабло
|0
|0
|10.
|Баккер Митчел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денкей Кевин
|2
|0
|2.
|До Лука
|1
|0
|3.
|Ландре Лоик
|1
|0
|4.
|Рипар Рено
|1
|0
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0
|6.
|Бриансон Антони
|1
|0
|7.
|Фомба Ламин
|1
|0
|8.
|Бенрау Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|9.
|Верратти Марко
|1
|0
|10.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|11.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|12.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|13.
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|ПСЖ
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: + = -Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц
Последние игры между собой
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
ПСЖ: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 3
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|13.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|16.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.70
|1.10
|4.95
|1.15
|2.39
|1.54
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.75
|2.30
|—
|—
|1.31
|3.38
|1.22
|4.10
|1.12
|5.30
|1.09
|5.75
|1.00
|10.75
|5.63
|1.17
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.27
|1.68
|2.00
|1.89
|1.76
|2.15
|1.61
|2.42
|1.54
|2.60
|1.48
|2.66
|1.26
|4.11
|—
|—
|1.10
|7.85
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ним - ПСЖ
Исход игры
Ним
0% (0)
Ничья
1.2% (2)
ПСЖ
98.8% (164)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (93)
Меньше
42.59% (69)
Обе команды забьют
Да
37.04% (60)
Нет
62.96% (102)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
35.5% (59)
1:3 ПСЖ
18.1% (30)
0:3 ПСЖ
16.9% (28)
1:2 ПСЖ
13.3% (22)
0:1 ПСЖ
4.8% (8)
1:4 ПСЖ
3% (5)
0:4 ПСЖ
2.4% (4)
0:5 ПСЖ
1.8% (3)
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