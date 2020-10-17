  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
15' Гол
Кассама Морету
19' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
29'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
8
Кутеса
Дерек
21
Мбюкю
Натанаэль
24
Кафаро
Матьё
9
Сирхейс
Кай
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
11
Буасгар
Кентен
8
Чалоба
Трево
6
Абергель
Лоран
19
Висса
Йоан
13
Terem
Moffi
29
Амель
Пьер-Ив
Реймс
4-2-3-1
Лорьян
4-4-2

Ход матча

15'
Кассама Морету
(Кутеса Дерек)
1:0
19'
Шавалерин Ксавье
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 3 (1) 0.43
2. Туре Эль Билал 1 0.14
3. Абдельамид Юнис 1 0.14
4. Кассама Морету 1 0.14
5. Кутеса Дерек 0 0
6. Зенели Арбер 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 3 (1) 0.43
2. Амель Пьер-Ив 2 0.29
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.29
4. Монкондю Томас 1 0.14
5. Буасгар Кентен 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 3 1
2. Манетси Маршал 2 1
3. Шавалерин Ксавье 2 0
4. Фокет Томас 2 0
5. Кассама Морету 2 0
6. Абдельамид Юнис 1 0
7. Райкович Предраг 1 0
8. Кутеса Дерек 1 0
9. Кафаро Матьё 1 0
10. Сирхейс Кай 1 0
11. Хорнби Фрэйзер 1 0
12. Конан Гислен 1 0
13. Туре Эль Билал 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 2 0
2. Буасгар Кентен 2 0
3. Амель Пьер-Ив 2 0
4. Ле Фе Энцо 2 0
5. Нарди Поль 1 0
6. Абергель Лоран 1 0
7. Висса Йоан 1 0
8. Диарра Стефан 1 0
9. Уоджа Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0
 Лорьян 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: + = -
Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс
Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс
Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян
Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Лорьян: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс 0:1 Лорьян Лига 2 Лорьян 2:1 Реймс Лига 2 Лорьян 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 4:1 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:0 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лорьян Товарищеские матчи Реймс 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
6. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
10. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
11. Бордо Заявка 6 2 3 1 6 - 2 9
12. Марсель Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
13. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Реймс 1:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Лорьян 0:1 Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • Первый тайм
  • 28'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 27'
    Кафаро Матьё пробует нанести удар издали, но Нарди Поль держит все под контролем
  • 26'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Кутеса Дерек из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 43%, Лорьян: 57%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Сирхейс Кай наказан за толчок Буасгар Кентен
  • Офсайд
    23'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс в офсайде
  • 23'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 22'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 21'
    Морель Жереми из команды Лорьян делает неудачный навес.
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 41%, Лорьян: 59%.
  • 20'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    19'
    Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    19'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Висса Йоан пострадал.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Кутеса Дерек из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Чалоба Трево
  • 18'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Буасгар Кентен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Де Смет Тибо
  • 18'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 16'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Кутеса Дерек сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Кассама Морету из команды Реймс переиграл вратаря дальним ударом!
  • 15'
    Кутеса Дерек из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Кафаро Матьё из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Кафаро Матьё из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 49%, Лорьян: 51%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 14'
    Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 14'
    Де Смет Тибо из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 14'
    Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Реймс контролирует мяч.
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Сирхейс Кай из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 12'
    Кафаро Матьё из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Реймс контролирует мяч.
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 39%, Лорьян: 61%.
  • 10'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 10'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.
  • 10'
    Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 29%, Лорьян: 71%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Амель Пьер-Ив из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Кассама Морету
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Мендес Убулан из команды Лорьян навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 4'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 3'
    Мендес Убулан из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Реймс 70.6% (108)
X 22.9% (35)
Лорьян 6.5% (10)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Лорьян
2.20
3.49
3.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.35 3.35
2.20 3.38 3.56
2.15 3.49 3.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.70 1.04 6.50 1.08 2.86 1.40 2.22 1.66 1.69 2.30 1.33 3.32 1.22 4.10 1.06 7.30 1.04 7.70
3.19 1.39 2.79 1.49 2.37 1.65 1.95 1.95 1.72 2.23 1.54 2.63 1.25 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.80
2.79 1.49 2.29 1.69 1.78 2.16 1.50 2.77 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.60 1.13 5.90
Где смотреть матч Реймс 1:0 Лорьян онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Реймс 1:0 Лорьян

Исход игры
Реймс
70.6% (108)
Ничья
22.9% (35)
Лорьян
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.55% (51)
Меньше
66.45% (101)
Обе команды забьют
Да
55.26% (84)
Нет
44.74% (68)
Популярный счёт
1:0 Реймс
33.3% (51)
2:1 Реймс
28.1% (43)
1:1 Ничья
21.6% (33)
2:0 Реймс
7.2% (11)
1:2 Лорьян
3.3% (5)
0:1 Лорьян
2.6% (4)
3:1 Реймс
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный