Реймс
1:3
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Лорьян
1:0
15' ГолКассама Морету
19' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
34' Желтая карточкаАмель Пьер-Ив
45' Желтая карточкаHugo Ekitike
48' Желтая карточкаMouhamadou Drammeh
53' Желтая карточкаФас Ваут
56' Undefined phrase: football_event_Лапорт Жульен
1:1
61' ГолАмель Пьер-Ив
1:2
65' ПенальтиВисса Йоан
70' Красная карточкаКассама Морету
1:3
80' ГолTerem Moffi
90' Красная карточкаДонис Анастасиос
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
28
Де
Смет
Тибо
24
Кафаро
Матьё
30
Нарди
Поль
19
Висса
Йоан
13
Terem
Moffi
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
35 Сакава МоисПолузащитник
-
34 Hugo Ekitike
-
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
13 Terem MoffiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
Ход матча
15'
1:0
19'
34'
45'
53'
56'
61'
1:1
65'
1:2
70'
80'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|3 (1)
|0.43
|2.
|Туре Эль Билал
|1
|0.14
|3.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.14
|4.
|Кассама Морету
|1
|0.14
|5.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|6.
|Зенели Арбер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.57
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0.43
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.29
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.14
|5.
|Terem Moffi
|1
|0.14
|6.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|4
|1
|2.
|Кассама Морету
|2
|1
|3.
|Манетси Маршал
|2
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|7.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|8.
|Райкович Предраг
|1
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|10.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|12.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|13.
|Конан Гислен
|1
|0
|14.
|Туре Эль Билал
|1
|0
|15.
|Mouhamadou Drammeh
|1
|0
|16.
|Hugo Ekitike
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|2.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|3.
|Буасгар Кентен
|2
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|5.
|Нарди Поль
|1
|0
|6.
|Абергель Лоран
|1
|0
|7.
|Висса Йоан
|1
|0
|8.
|Диарра Стефан
|1
|0
|9.
|Уоджа Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: + = -Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Лорьян: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|10.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|11.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|12.
|Марсель
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|13.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 1:3 Лорьян
Исход игры
Реймс
70.6% (108)
Ничья
22.9% (35)
Лорьян
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.55% (51)
Меньше
66.45% (101)
Обе команды забьют
Да
55.26% (84)
Нет
44.74% (68)
Популярный счёт
1:0 Реймс
33.3% (51)
2:1 Реймс
28.1% (43)
1:1 Ничья
21.6% (33)
2:0 Реймс
7.2% (11)
1:2 Лорьян
3.3% (5)
0:1 Лорьян
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:1 Реймс
1.3% (2)
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