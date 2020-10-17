Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

47' Hugo Ekitike получил желтую карточку от судьи

46' Хорошую попытку сделал Натанаэль Мбуку. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Натанаэль Мбуку из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Висса Йоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Де Смет Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сирхейс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Реймс

41' Висса Йоан не смог попасть в створ ударом издали

41' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Реймс

39' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Hugo Ekitike из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

36' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Кутеса Дерек получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Кутеса Дерек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

32' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Натанаэль Мбуку из команды Реймс в офсайде

21' Удар от ворот произведет Реймс

20' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи

18' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Г О О О О Л - Кассама Морету из команды Реймс переиграл вратаря дальним ударом!

14' Удар от ворот произведет Лорьян

14' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Сирхейс Кай из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Шавалерин Ксавье из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

10' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой справа.

10' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Мендес Убулан из команды Лорьян навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Удар от ворот произведет Реймс

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Реймс начинает с центра поля