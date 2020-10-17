4' Желтая карточкаАдли Ясин
1:0
5' ГолТовен Флорьян
7' Желтая карточкаСакаи Хироки
1:0
14' Не забитый пенальтиТовен Флорьян
18
Амави
Жордан
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Удин
Реми
19
Адли
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
5'
1:0
7'
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|3
|0.43
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.29
|3.
|Сансон Морган
|1
|0.14
|4.
|Пайе Димитри
|1
|0.14
|5.
|Жермен Валер
|1
|0.14
|6.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|7.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|2
|0.29
|2.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.29
|3.
|Удин Реми
|1
|0.14
|4.
|Майя Джош
|1
|0.14
|5.
|Косельни Лоран
|0
|0
|6.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|7.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|8.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|2.
|Пайе Димитри
|1
|1
|3.
|Бенедетто Дарио
|1
|1
|4.
|Амави Жордан
|1
|1
|5.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0
|6.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|7.
|Стротман Кевин
|1
|0
|8.
|Товен Флорьян
|1
|0
|9.
|Сансон Морган
|1
|0
|10.
|Гуйе Пап
|1
|0
|11.
|Лопес Максим
|1
|0
|12.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|13.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|14.
|Камара Бубакар
|1
|0
|15.
|Балерди Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|3
|0
|2.
|Байсс Пол
|1
|1
|3.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|4.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|5.
|Бриан Джимми
|1
|0
|6.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|7.
|Бенито Лорис
|1
|0
|8.
|Кастро Пабло
|1
|0
|9.
|Башич Тома
|1
|0
|10.
|Удин Реми
|1
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|12.
|Майя Джош
|1
|0
|13.
|Адли Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|Бордо
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: + = -Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен
ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза
Бордо Последние 20 матчей: + = -Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|10.
|Брест
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 14
|9
|12.
|Бордо
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 3
|9
|13.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.00
|1.04
|6.70
|1.08
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.71
|2.39
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|1.20
|4.33
|1.06
|7.50
|1.04
|8.00
|1.00
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.18
|1.19
|2.64
|1.54
|3.57
|1.32
|2.37
|1.64
|1.94
|1.96
|1.69
|2.28
|1.44
|2.94
|1.59
|2.47
|1.28
|3.90
|—
|—
|1.14
|6.31
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Бордо
Исход игры
Марсель
79.1% (121)
Ничья
18.3% (28)
Бордо
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
59.6% (90)
Нет
40.4% (61)
Популярный счёт
2:1 Марсель
40.5% (62)
1:0 Марсель
26.8% (41)
1:1 Ничья
13.1% (20)
2:0 Марсель
8.5% (13)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Бордо
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!