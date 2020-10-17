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Марсель
3:1
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
4' Желтая карточка
Адли Ясин
1:0
5' Гол
Товен Флорьян
7' Желтая карточка
Сакаи Хироки
1:0
14' Не забитый пенальти
Товен Флорьян
49' Желтая карточка
Сансон Морган
2:0
54' Гол
Амави Жордан
3:0
64' Гол в свои ворота
Кастро Пабло
72' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
3:1
83' Гол
Майя Джош
90'+7
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
17
Кюизанс
Микаэль
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
28
Удин
Реми
8
Бен
Арфа
Хатем
19
Адли
Ясин
12
Де
Превиль
Николя
Марсель
4-3-3
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Адли Ясин
5'
Товен Флорьян
(Сакаи Хироки)
1:0
7'
Сакаи Хироки
 
14'
Товен Флорьян
1:0
49'
Сансон Морган
 
54'
Амави Жордан
(Товен Флорьян)
2:0
64'
Кастро Пабло
3:0
65'
 
Пундже Максим
Бенито Лорис
65'
 
Хван Ый-Чжо
Адли Ясин
66'
 
Майя Джош
Бен Арфа Хатем
71'
 
Зеркан Мехди
Удин Реми
71'
 
Бриан Джимми
Де Превиль Николя
72'
Чалета-Цар Дуе
 
73'
Гуйе Пап
Кюизанс Микаэль
 
78'
Аке Марли
Товен Флорьян
 
83'
3:1
Майя Джош
(Бриан Джимми)
86'
Энрике Луис I
Бенедетто Дарио
 
86'
Стротман Кевин
Ронжье Валентин
 
87'
Жермен Валер
Чалета-Цар Дуе
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 10
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 3 0.43
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.29
3. Сансон Морган 1 0.14
4. Пайе Димитри 1 0.14
5. Жермен Валер 1 0.14
6. Амави Жордан 1 0.14
7. Сакаи Хироки 0 0
8. Радоньич Неманья 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 2 0.29
2. Калу Сэмьюэл 2 0.29
3. Майя Джош 2 0.29
4. Удин Реми 1 0.14
5. Бриан Джимми 0 0
6. Косельни Лоран 0 0
7. Де Превиль Николя 0 0
8. Хван Ый-Чжо 0 0
9. Адли Ясин 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Сакаи Хироки 3 0
2. Пайе Димитри 1 1
3. Бенедетто Дарио 1 1
4. Амави Жордан 1 1
5. Альваро Гонсалес II 2 0
6. Сансон Морган 2 0
7. Чалета-Цар Дуе 2 0
8. Нагатомо Юто 1 0
9. Стротман Кевин 1 0
10. Товен Флорьян 1 0
11. Гуйе Пап 1 0
12. Лопес Максим 1 0
13. Радоньич Неманья 1 0
14. Камара Бубакар 1 0
15. Балерди Леонардо 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 3 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Сабали Юссуф 2 0
4. Зеркан Мехди 0 1
5. Бриан Джимми 1 0
6. Де Превиль Николя 1 0
7. Бенито Лорис 1 0
8. Кастро Пабло 1 0
9. Башич Тома 1 0
10. Удин Реми 1 0
11. Калу Сэмьюэл 1 0
12. Майя Джош 1 0
13. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 33.33% (3)
 Бордо 14.29% (1) 42.86% (3) 0 0 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен
ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза
Бордо Последние 20 матчей: + = -
Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион
Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион

Последние игры между собой

Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Бордо 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Марсель Лига 1
Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
2. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Лилль Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
4. Ланс Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
6. Монпелье Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
7. Сент-Этьен Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Монако Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9. Ницца Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
10. Брест Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11. Анже Заявка 6 3 0 3 7 - 14 9
12. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
13. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Метц Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Лион Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
16. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
17. Нант Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18. Страсбург Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Марсель 79.1% (121)
X 18.3% (28)
Бордо 2.6% (4)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.23 3.42 3.56
1.33 4.79 13.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.04 6.70 1.08 2.86 1.40 2.14 1.71 1.71 2.39 1.32 3.38 1.20 4.33 1.06 7.50 1.04 8.00 1.00 11.00
5.18 1.19 3.05 1.41 2.40 1.62 1.83 2.08 2.46 1.60 2.03 1.88 1.57 2.52 1.38 3.22 1.58 2.50 1.34 3.44 1.14 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.74 2.09 1.33 3.30 1.08 7.90 1.06 9.00
2.71 1.51 2.23 1.74 1.71 2.24 1.46 2.89 1.30 3.69 1.16 5.63 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.53 2.56 1.18 4.80 1.12 5.95
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Прогнозы на матч Марсель 3:1 Бордо

Исход игры
Марсель
79.1% (121)
Ничья
18.3% (28)
Бордо
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.02% (71)
Меньше
52.98% (80)
Обе команды забьют
Да
59.6% (90)
Нет
40.4% (61)
Популярный счёт
2:1 Марсель
40.5% (62)
1:0 Марсель
26.8% (41)
1:1 Ничья
13.1% (20)
2:0 Марсель
8.5% (13)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Бордо
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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