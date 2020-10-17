Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Товен Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Бордо имеет хороший шанс забить.

39' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Адли Ясин получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Адли Ясин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Бордо

32' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Кюизанс Микаэль из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

27' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Вратарь парирует удар, который нанес Башич Тома , и мяч снова в игре

23' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Удар от ворот произведет Бордо

19' Бенито Лорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Отавио II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Товен Флорьян из команды Марсель пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

14' После проверки VAR судья не изменил решения - Марсель пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Бенедетто Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сакаи Хироки получил желтую карточку от судьи

5' Г О О О О Л - Товен Флорьян из команды Марсель переиграл вратаря дальним ударом!

5' Марсель имеет хороший шанс забить.

4' Адли Ясин получил желтую карточку от судьи

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Удар от ворот произведет Бордо

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля