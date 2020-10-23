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Ренн
 
Позже

Стадион:
Анже
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
23
Эну
Адриен
19
Гбоо
Янн
10
Камавинга
Эдуардо
20
Тэт
Флавьен
18
Докю
Жереми
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
6
Эбосс
Энсо
18
Амаду
Ибрагим
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
13
Буфаль
Софьян
19
Баокен
Стефан
Ренн
4-1-4-1
Анже
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.43
2. Да Сильва Дамьен 2 0.29
3. Агер Наиф 2 0.29
4. Буриго Бенжамен 1 0.14
5. Рафинья Диас 1 0.14
6. Терье Мартен 1 0.14
7. Камавинга Эдуардо 1 0.14
8. Трюффер Адриен 1 0.14
9. Н'Зонзи Стивен 1 0.14
10. Эну Адриен 1 0.14
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 3 0.43
2. Баокен Стефан 2 0.29
3. Фюльжини Анжело 1 0.14
4. Тиуб Сада 1 0.14
5. Мангани Томас 1 (1) 0.14
6. Капелле Пьеррик 0 0
7. Дьони Луа 0 0
8. Бобишон Антонен 0 0
9. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 3 0
2. Да Сильва Дамьен 3 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Камавинга Эдуардо 2 0
7. Боэ Саша 0 1
8. Сален Ромен 1 0
9. Ругани Даниэле 1 0
10. Агер Наиф 1 0
11. Мауасса Фет 1 0
12. Далберт Эстеван 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 2 1
2. Баокен Стефан 3 0
3. Павлович Матео 2 0
4. Фюльжини Анжело 2 0
5. Мангани Томас 1 0
6. Траоре Исмаэль 1 0
7. Кабо Джимми 1 0
8. Думбия Сулейман 1 0
9. Сантамария Батист 1 0
10. Эбосс Энсо 1 0
11. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)
 Анже 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн
Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест
Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже

Последние игры между собой

Ренн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 10
Ренн 1:0 Анже Товарищеские матчи Анже 4:5 Ренн Кубок Ренн 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:3 Ренн Лига 1
Ренн 1:0 Анже Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 Ренн Лига 1 Анже 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Анже Лига 1 Ренн 2:0 Анже Товарищеские матчи Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Анже Кубок Ренн 1:1 Анже Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
3. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Анже Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Ренн 93.5% (144)
X 5.8% (9)
Анже 0.6% (1)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Анже
2.33
3.40
3.95
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.25 3.95
2.26 3.35 3.45
2.17 3.40 3.52
2.17 3.30 3.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.00 1.04 7.00 1.10 3.00 1.39 2.30 1.66 1.91 1.95 1.70 2.23 1.35 3.25 1.25 4.00 1.08 6.90 1.07 7.60 1.02 13.50
8.90 1.07 7.10 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.72 2.25 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.07 8.80 1.01 16.75
3.14 1.40 2.74 1.50 2.32 1.67 1.93 1.98 1.69 2.28 1.52 2.69 1.43 3.04 1.25 4.30 1.10 8.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.12 1.33 3.20 1.11 7.20
2.65 1.48 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
2.76 1.50 2.26 1.70 1.75 2.20 1.48 2.83 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.40 1.13 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.86
Букмекер Да Нет
5.40 1.16
Букмекер Да Нет
3.80 1.29
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Прогнозы на матч Ренн - Анже

Исход игры
Ренн
93.5% (144)
Ничья
5.8% (9)
Анже
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
49.34% (75)
Нет
50.66% (77)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.3% (59)
1:0 Ренн
27.3% (42)
2:0 Ренн
21.4% (33)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:1 Ренн
3.9% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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