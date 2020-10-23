Ренн
Позже
Стадион: Роазон Парк
Анже
27
Траоре
Амари
23
Эну
Адриен
19
Гбоо
Янн
20
Тэт
Флавьен
18
Докю
Жереми
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.43
|2.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.29
|3.
|Агер Наиф
|2
|0.29
|4.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.14
|5.
|Рафинья Диас
|1
|0.14
|6.
|Терье Мартен
|1
|0.14
|7.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.14
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.14
|9.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.14
|10.
|Эну Адриен
|1
|0.14
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.43
|2.
|Баокен Стефан
|2
|0.29
|3.
|Фюльжини Анжело
|1
|0.14
|4.
|Тиуб Сада
|1
|0.14
|5.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.14
|6.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|7.
|Дьони Луа
|0
|0
|8.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|9.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|3
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0
|3.
|Терье Мартен
|1
|1
|4.
|Тэт Флавьен
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|7.
|Боэ Саша
|0
|1
|8.
|Сален Ромен
|1
|0
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|10.
|Агер Наиф
|1
|0
|11.
|Мауасса Фет
|1
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|2
|1
|2.
|Баокен Стефан
|3
|0
|3.
|Павлович Матео
|2
|0
|4.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|5.
|Мангани Томас
|1
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|7.
|Кабо Джимми
|1
|0
|8.
|Думбия Сулейман
|1
|0
|9.
|Сантамария Батист
|1
|0
|10.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|11.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|Анже
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Анже Последние 20 матчей: + = -Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест
Последние игры между собой
Ренн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|3.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.00
|1.04
|7.00
|1.10
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.30
|1.66
|1.91
|1.95
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.35
|3.25
|1.25
|4.00
|1.08
|6.90
|1.07
|7.60
|1.02
|13.50
|8.90
|1.07
|7.10
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.72
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.09
|7.60
|1.07
|8.80
|1.01
|16.75
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.40
|2.74
|1.50
|2.32
|1.67
|1.93
|1.98
|1.69
|2.28
|1.52
|2.69
|1.43
|3.04
|1.25
|4.30
|—
|—
|1.10
|8.32
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн - Анже
Исход игры
Ренн
93.5% (144)
Ничья
5.8% (9)
Анже
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
49.34% (75)
Нет
50.66% (77)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.3% (59)
1:0 Ренн
27.3% (42)
2:0 Ренн
21.4% (33)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:1 Ренн
3.9% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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