Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Анже вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Фюльжини Анжело из команды Анже сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Анже

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Анже

89' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

89' Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Анже

87' Матч возобновлен

87' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Анже

84' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Анже

82' Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

78' Отличные скиллы показывает Тиуб Сада , обводя своих соперников

77' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Анже имеет хороший шанс забить.

75' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Тэт Флавьен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Далберт Эстеван

69' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Отличные скиллы показывает Кабо Джимми , обводя своих соперников

68' Адриен Трюффер из команды Ренн делает неудачный навес.

67' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

67' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

62' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хорошую попытку сделал Камавинга Эдуардо . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Фантастический гол, где все сам сделал Фюльжини Анжело

56' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Адриен Трюффер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Удар от ворот произведет Ренн

54' Баокен Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Анже имеет хороший шанс забить.

53' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Плохо сыграл Думбия Сулейман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

52' Ренн имеет хороший шанс забить.

48' Удар от ворот произведет Анже

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля