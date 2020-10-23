  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
1:2
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
11' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
1:0
18' Гол
Эну Адриен
1:1
26' Гол
Буфаль Софьян
44' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
1:2
56' Гол
Фюльжини Анжело
90'+4
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
23
Эну
Адриен
19
Гбоо
Янн
10
Камавинга
Эдуардо
20
Тэт
Флавьен
18
Докю
Жереми
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
6
Эбосс
Энсо
18
Амаду
Ибрагим
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
13
Буфаль
Софьян
19
Баокен
Стефан
Ренн
4-1-4-1
Анже
4-1-4-1

Ход матча

11'
Н'Зонзи Стивен
 
18'
Эну Адриен
1:0
26'
1:1
Буфаль Софьян
(Баокен Стефан)
28'
 
Думбия Сулейман
Эбосс Энсо
44'
Да Сильва Дамьен
 
56'
1:2
Фюльжини Анжело
(Траоре Исмаэль)
61'
Терье Мартен
Камавинга Эдуардо
 
61'
Гирасси Серу
Эну Адриен
 
71'
 
Бобишон Антонен
Буфаль Софьян
71'
 
Тиуб Сада
Кабо Джимми
71'
Далберт Эстеван
Трюффер Адриен
 
71'
Дель Кастильо Ромен
Гбоо Янн
 
80'
 
Дьони Луа
Баокен Стефан
82'
Буриго Бенжамен
Тэт Флавьен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.38
2. Да Сильва Дамьен 2 0.25
3. Эну Адриен 2 0.25
4. Агер Наиф 2 0.25
5. Буриго Бенжамен 1 0.13
6. Рафинья Диас 1 0.13
7. Терье Мартен 1 0.13
8. Камавинга Эдуардо 1 0.13
9. Трюффер Адриен 1 0.13
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.13
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 3 0.38
2. Баокен Стефан 2 0.25
3. Фюльжини Анжело 2 0.25
4. Буфаль Софьян 1 0.13
5. Тиуб Сада 1 0.13
6. Мангани Томас 1 (1) 0.13
7. Капелле Пьеррик 0 0
8. Дьони Луа 0 0
9. Бобишон Антонен 0 0
10. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Камавинга Эдуардо 2 0
7. Боэ Саша 0 1
8. Сален Ромен 1 0
9. Ругани Даниэле 1 0
10. Агер Наиф 1 0
11. Мауасса Фет 1 0
12. Далберт Эстеван 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 2 1
2. Баокен Стефан 3 0
3. Павлович Матео 2 0
4. Фюльжини Анжело 2 0
5. Мангани Томас 1 0
6. Траоре Исмаэль 1 0
7. Кабо Джимми 1 0
8. Думбия Сулейман 1 0
9. Сантамария Батист 1 0
10. Эбосс Энсо 1 0
11. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Анже 0 40% (4) 10% (1) 30% (3) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн
Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест
Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже

Последние игры между собой

Ренн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 10
Ренн 1:0 Анже Товарищеские матчи Анже 4:5 Ренн Кубок Ренн 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:3 Ренн Лига 1
Ренн 1:0 Анже Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 Ренн Лига 1 Анже 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Анже Лига 1 Ренн 2:0 Анже Товарищеские матчи Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Анже Кубок Ренн 1:1 Анже Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
8. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ренн: 59%, Анже: 41%.
  • 48'
    Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 47'
    Гбоо Янн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • Угловой
    47'
    Тэт Флавьен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 47'
    Гбоо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Офсайд
    46'
    Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
  • 46'
    Траоре Исмаэль из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 59%, Анже: 41%.
  • Желтая карточка
    44'
    Да Сильва Дамьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Да Сильва Дамьен грубо играет против соперника. Пострадал Буфаль Софьян
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Соперник делает почти голевой пас, но Гомис Альфред из команды Ренн начеку и спасает ситуацию.
  • 44'
    Гомис Альфред не дал случится голу! Баокен Стефан должен был забивать, но Гомис Альфред сделал отличный сейв
  • 44'
    ШАНС! Баокен Стефан вышел один на один с голкипером...
  • 44'
    Фюльжини Анжело разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 43'
    Адриен Трюффер из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 43'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 43'
    Гбоо Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 42'
    Адриен Трюффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 42'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Анже контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 41'
    Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Анже: 38%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 39'
    Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 38'
    Ренн контролирует мяч.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    36'
    Гбоо Янн из команды Ренн в офсайде
  • 36'
    Гбоо Янн из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тэт Флавьен не смог удачно сыграть.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Анже: 42%.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 34'
    Докю Жереми из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 33'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 33'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Кабо Джимми из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гбоо Янн
  • 32'
    Буфаль Софьян пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 31'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Анже: 42%.
  • 30'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой слева.
  • 30'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Баокен Стефан из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 29'
    Гбоо Янн из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    29'
    Тэт Флавьен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 29'
    Гбоо Янн из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 28'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Эбосс Энсо получил травму и заменен. Думбия Сулейман выходит на поле.
  • 27'
    Команда Анже забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 26'
    Баокен Стефан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    ГОЛ! - Буфаль Софьян из команды Анже наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 26'
    Баокен Стефан из команды Анже делает пас партнеру.
  • 26'
    Траоре Исмаэль из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эбосс Энсо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Анже: 42%.
  • Травма, повреждение
    25'
    Эбосс Энсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Безумный фол. Докю Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Эбосс Энсо
  • Фол, нарушение
    23'
    Мангани Томас задерживает мяч рукой
  • 23'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Эбосс Энсо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Анже: 38%.
  • 20'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Ренн начинает контратаку
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Эну Адриен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 18'
    Тэт Флавьен имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
  • 18'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 18'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Докю Жереми и Эну Адриен из команды Ренн.
  • 18'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    15'
    Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
  • 15'
    Гбоо Янн из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Анже: 37%.
  • 14'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Фюльжини Анжело заработал фол
  • 13'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    11'
    Н'Зонзи Стивен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    11'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
  • 11'
    Анже начинает контратаку
  • 11'
    Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Адриен Трюффер, обводя своих соперников
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Буфаль Софьян из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 11'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Анже: 33%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Траоре Амари наказан за толчок Буфаль Софьян
  • 10'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 10'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 8'
    Выглядело как неплохой момент. Эну Адриен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 8'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
  • Офсайд
    8'
    Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
  • 7'
    Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Тэт Флавьен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 7'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Докю Жереми из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Буфаль Софьян заработал фол
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Анже: 42%.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Ренн 93.5% (144)
X 5.8% (9)
Анже 0.6% (1)
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2.11 Прогноз на матч от Liveresult
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 2.35 1.48
14.00 4.05 1.37
2.30 3.34 3.28
24.03 4.26 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 4.90 1.17 2.40 1.57 1.77 2.04 1.91 1.95 3.35 1.31 2.27 1.62 1.80 2.00 1.70 2.15 1.12 6.10 1.09 7.20 1.06 8.80
8.90 1.07 7.10 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.72 2.25 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.07 8.80 1.01 16.75
6.62 1.12 2.71 1.49 2.31 1.65 2.99 1.42 3.62 1.31 3.02 1.41 2.42 1.60 1.86 2.02 1.62 2.37 1.37 3.25 1.11 7.09 1.38 3.16 1.28 3.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10 1.11 7.20 1.37 3.05 1.04 10.00
2.65 1.48 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
2.69 1.50 2.21 1.71 1.71 2.22 1.45 2.85 1.79 2.10 1.49 2.73 1.19 4.97 1.14 6.13 1.22 4.46 1.11 7.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.31 1.57 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.40 1.13 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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Прогнозы на матч Ренн 1:2 Анже

Исход игры
Ренн
93.5% (144)
Ничья
5.8% (9)
Анже
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
49.34% (75)
Нет
50.66% (77)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.3% (59)
1:0 Ренн
27.3% (42)
2:0 Ренн
21.4% (33)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:1 Ренн
3.9% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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