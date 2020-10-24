  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Марсель
0'
20' Желтая карточка
Буасгар Кентен
22'
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
11
Буасгар
Кентен
8
Чалоба
Трево
6
Абергель
Лоран
19
Висса
Йоан
29
Амель
Пьер-Ив
13
Terem
Moffi
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
17
Кюизанс
Микаэль
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
Лорьян
4-4-2
Марсель
4-3-1-2

Ход матча

20'
Буасгар Кентен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.5
2. Амель Пьер-Ив 3 0.38
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.25
4. Монкондю Томас 1 0.13
5. Terem Moffi 1 0.13
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 3 0.38
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.25
3. Сансон Морган 1 0.13
4. Пайе Димитри 1 0.13
5. Жермен Валер 1 0.13
6. Амави Жордан 1 0.13
7. Сакаи Хироки 0 0
8. Радоньич Неманья 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Амель Пьер-Ив 3 0
2. Лапорт Жульен 2 0
3. Буасгар Кентен 2 0
4. Ле Фе Энцо 2 0
5. Нарди Поль 1 0
6. Абергель Лоран 1 0
7. Висса Йоан 1 0
8. Диарра Стефан 1 0
9. Уоджа Франклин 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Сакаи Хироки 3 0
2. Пайе Димитри 1 1
3. Бенедетто Дарио 1 1
4. Амави Жордан 1 1
5. Альваро Гонсалес II 2 0
6. Сансон Морган 2 0
7. Чалета-Цар Дуе 2 0
8. Нагатомо Юто 1 0
9. Стротман Кевин 1 0
10. Товен Флорьян 1 0
11. Гуйе Пап 1 0
12. Лопес Максим 1 0
13. Радоньич Неманья 1 0
14. Камара Бубакар 1 0
15. Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Марсель 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион
Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян
Марсель Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц
Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лорьян 1:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лорьян Лига 1
Марсель 3:5 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Марсель Лига 1 Лорьян 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лорьян Лига 1 Марсель 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
7. Марсель 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 8 13
8. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян 0:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 14 8
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Лорьян 6.4% (10)
X 25.6% (40)
Марсель 67.9% (106)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Марсель
3.07
3.32
2.95
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.30 2.65
2.65 3.00 2.95
2.72 3.35 2.69
3.07 2.74 2.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.80 1.10 7.90 1.06 2.52 1.52 2.70 1.51 2.11 1.78 1.50 2.55 1.45 2.75 1.16 5.10 1.13 6.00 1.04 10.00 1.02 11.50
8.70 1.03 7.30 1.06 2.99 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.75
6.19 1.14 2.49 1.57 2.14 1.76 1.79 2.09 1.57 2.49 1.44 2.88 1.57 2.52 1.45 2.95 1.15 5.97 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.86 1.94 1.17 4.90 1.12 6.80 1.02 13.00
2.68 1.47 1.90 1.90 1.42 2.88 1.12 6.20 1.09 7.40
1.81 2.07 1.51 2.66 1.21 4.71 1.47 2.78 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Марсель онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Марсель

Исход игры
Лорьян
6.4% (10)
Ничья
25.6% (40)
Марсель
67.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
53.55% (83)
Меньше
46.45% (72)
Обе команды забьют
Да
78.06% (121)
Нет
21.94% (34)
Популярный счёт
1:2 Марсель
46.2% (72)
1:1 Ничья
24.4% (38)
0:1 Марсель
14.1% (22)
0:2 Марсель
5.1% (8)
2:1 Лорьян
3.8% (6)
1:0 Лорьян
2.6% (4)
2:3 Марсель
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный