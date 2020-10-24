Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Марли Аке нанес удар чуть мимо. Близко!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Лорьян

44' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Лорьян

39' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бенедетто Дарио получил желтую карточку от судьи

35' Кюизанс Микаэль из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Лорьян

28' Гуйе Пап не смог попасть в створ ударом издали

27' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Лорьян

21' Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали

21' Чалоба Трево выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Буасгар Кентен получил желтую карточку от судьи

19' Абергель Лоран из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

19' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

15' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Марсель

13' Чалоба Трево не смог попасть в створ ударом издали

13' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Марсель

11' Удар от ворот произведет Лорьян

10' Лорьян имеет хороший шанс забить.

8' Нарди Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лорьян начинает с центра поля