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Лорьян
0:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
19' Желтая карточка
Буасгар Кентен
36' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
54' Желтая карточка
Мендес Убулан
0:1
55' Гол
Балерди Леонардо
56' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
73' Желтая карточка
Ронжье Валентин
74' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
90'+6
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
11
Буасгар
Кентен
8
Чалоба
Трево
6
Абергель
Лоран
19
Висса
Йоан
29
Амель
Пьер-Ив
13
Terem
Moffi
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
5
Балерди
Леонардо
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
17
Кюизанс
Микаэль
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
Лорьян
4-4-2
Марсель
4-3-1-2

Ход матча

19'
Буасгар Кентен
 
36'
 
Бенедетто Дарио
54'
Мендес Убулан
 
55'
0:1
Балерди Леонардо
(Товен Флорьян)
56'
 
Альваро Гонсалес II
63'
Лорьенте Арман
Terem Moffi
 
71'
 
Сансон Морган
Гуйе Пап
72'
Грбич Адриан
Буасгар Кентен
 
73'
 
Ронжье Валентин
74'
Гравильон Эндрю
 
82'
 
Радоньич Неманья
Товен Флорьян
83'
Делаплас Жонатан
Мендес Убулан
 
83'
Диарра Стефан
Амель Пьер-Ив
 
83'
Монкондю Томас
Абергель Лоран
 
89'
 
Аке Марли
Бенедетто Дарио
89'
 
Чалета-Цар Дуе
Кюизанс Микаэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.5
2. Амель Пьер-Ив 3 0.38
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.25
4. Монкондю Томас 1 0.13
5. Terem Moffi 1 0.13
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 3 0.38
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.25
3. Сансон Морган 1 0.13
4. Пайе Димитри 1 0.13
5. Жермен Валер 1 0.13
6. Амави Жордан 1 0.13
7. Балерди Леонардо 1 0.13
8. Сакаи Хироки 0 0
9. Радоньич Неманья 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Буасгар Кентен 3 0
2. Амель Пьер-Ив 3 0
3. Лапорт Жульен 2 0
4. Ле Фе Энцо 2 0
5. Нарди Поль 1 0
6. Абергель Лоран 1 0
7. Висса Йоан 1 0
8. Гравильон Эндрю 1 0
9. Диарра Стефан 1 0
10. Уоджа Франклин 1 0
11. Мендес Убулан 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Бенедетто Дарио 2 1
2. Сакаи Хироки 3 0
3. Альваро Гонсалес II 3 0
4. Пайе Димитри 1 1
5. Амави Жордан 1 1
6. Сансон Морган 2 0
7. Чалета-Цар Дуе 2 0
8. Нагатомо Юто 1 0
9. Стротман Кевин 1 0
10. Товен Флорьян 1 0
11. Гуйе Пап 1 0
12. Лопес Максим 1 0
13. Ронжье Валентин 1 0
14. Радоньич Неманья 1 0
15. Камара Бубакар 1 0
16. Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Марсель 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион
Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян
Марсель Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц
Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лорьян 1:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Лорьян Лига 1
Марсель 3:5 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Марсель Лига 1 Лорьян 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лорьян Лига 1 Марсель 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Лорьян 6.4% (10)
X 25.6% (40)
Марсель 67.9% (106)
Все прогнозы
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
52.00 5.60 1.17
35.00 5.40 1.20
2.72 3.35 2.69
20.91 4.25 1.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.50 1.30 7.90 1.06 1.60 2.33 2.70 1.51 2.11 1.78 1.07 8.40 1.45 2.75 1.05 9.50 1.13 6.00 1.04 10.00 1.02 11.50
8.70 1.03 7.30 1.06 2.99 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.75
4.04 1.26 2.74 1.48 2.24 1.69 1.80 2.09 1.46 2.83 1.25 4.09 1.46 2.83 1.30 3.65 1.22 4.49 1.57 2.52 1.45 2.95 1.15 5.97 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 1.86 1.94 1.02 13.00 1.12 6.80 1.02 13.00
2.68 1.47 1.90 1.90 1.42 2.88 1.12 6.20 1.09 7.40
1.19 4.93 1.51 2.66 1.21 4.71 1.47 2.78 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
Где смотреть матч Лорьян 0:1 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Марсель

Исход игры
Лорьян
6.4% (10)
Ничья
25.6% (40)
Марсель
67.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
53.55% (83)
Меньше
46.45% (72)
Обе команды забьют
Да
78.06% (121)
Нет
21.94% (34)
Популярный счёт
1:2 Марсель
46.2% (72)
1:1 Ничья
24.4% (38)
0:1 Марсель
14.1% (22)
0:2 Марсель
5.1% (8)
2:1 Лорьян
3.8% (6)
1:0 Лорьян
2.6% (4)
2:3 Марсель
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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