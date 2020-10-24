Лорьян
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Марсель
19' Желтая карточкаБуасгар Кентен
36' Желтая карточкаБенедетто Дарио
54' Желтая карточкаМендес Убулан
0:1
55' ГолБалерди Леонардо
56' Желтая карточкаАльваро Гонсалес II
73' Желтая карточкаРонжье Валентин
74' Желтая карточкаГравильон Эндрю
30
Нарди
Поль
19
Висса
Йоан
13
Terem
Moffi
18
Амави
Жордан
22
Гуйе
Пап
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
13 Terem MoffiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
36'
54'
55'
73'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.5
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0.38
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.25
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.13
|5.
|Terem Moffi
|1
|0.13
|6.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|3
|0.38
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.25
|3.
|Сансон Морган
|1
|0.13
|4.
|Пайе Димитри
|1
|0.13
|5.
|Жермен Валер
|1
|0.13
|6.
|Амави Жордан
|1
|0.13
|7.
|Балерди Леонардо
|1
|0.13
|8.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|9.
|Радоньич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|5.
|Нарди Поль
|1
|0
|6.
|Абергель Лоран
|1
|0
|7.
|Висса Йоан
|1
|0
|8.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|9.
|Диарра Стефан
|1
|0
|10.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|11.
|Мендес Убулан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|2.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|3.
|Альваро Гонсалес II
|3
|0
|4.
|Пайе Димитри
|1
|1
|5.
|Амави Жордан
|1
|1
|6.
|Сансон Морган
|2
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|8.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|9.
|Стротман Кевин
|1
|0
|10.
|Товен Флорьян
|1
|0
|11.
|Гуйе Пап
|1
|0
|12.
|Лопес Максим
|1
|0
|13.
|Ронжье Валентин
|1
|0
|14.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|15.
|Камара Бубакар
|1
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|Марсель
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион
Марсель Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц
Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Марсель 3:5 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Марсель Лига 1 Лорьян 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лорьян Лига 1 Марсель 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.50
|1.30
|—
|—
|7.90
|1.06
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|2.70
|1.51
|2.11
|1.78
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.05
|9.50
|1.13
|6.00
|1.04
|10.00
|1.02
|11.50
|8.70
|1.03
|—
|—
|7.30
|1.06
|—
|—
|2.99
|1.31
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.31
|3.32
|1.11
|5.65
|1.08
|6.20
|1.00
|11.75
|4.04
|1.26
|2.74
|1.48
|2.24
|1.69
|1.80
|2.09
|1.46
|2.83
|1.25
|4.09
|1.46
|2.83
|1.30
|3.65
|1.22
|4.49
|1.57
|2.52
|1.45
|2.95
|1.15
|5.97
|—
|—
|1.10
|8.04
|—
|—
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Марсель
Исход игры
Лорьян
6.4% (10)
Ничья
25.6% (40)
Марсель
67.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
53.55% (83)
Меньше
46.45% (72)
Обе команды забьют
Да
78.06% (121)
Нет
21.94% (34)
Популярный счёт
1:2 Марсель
46.2% (72)
1:1 Ничья
24.4% (38)
0:1 Марсель
14.1% (22)
0:2 Марсель
5.1% (8)
2:1 Лорьян
3.8% (6)
1:0 Лорьян
2.6% (4)
2:3 Марсель
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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