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ПСЖ
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Дижон
0' 1'
16
Рико
Серхио
31
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
25
Баккер
Митчел
23
Дракслер
Юлиан
15
Данилу
Перейра
12
Рафинья
Алькантара
19
Сарабия
Пабло
18
Кин
Мойзе
10
Неймар
16
Owalabi
Allagbe
Kassifa
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
3
Музинга
Нгонда
8
Эбимбе
Эрик
24
Лаутоа
Веслей
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
21
Шуиар
Мунир
ПСЖ
4-3-3
Дижон
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 4 (1) 0.57
2. Неймар 2 0.29
3. Дракслер Юлиан 2 0.29
4. Флоренци Алессандро 2 0.29
5. Икарди Мауро 2 0.29
6. Сарабия Пабло 1 0.14
7. Ди Мария Анхель 1 0.14
8. Гуэйе Идрисса 1 0.14
9. Маркиньос Маркос 1 0.14
10. Рафинья Алькантара 0 0
11. Баккер Митчел 0 0
12. Дагба Колин 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манга Экеле 1 0.14
2. Бальде Мама 1 0.14
3. Шедлер Орельен 1 0.14
4. Эбимбе Эрик 1 0.14
5. Целина Берсант 0 0
6. Шуиар Мунир 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Дракслер Юлиан 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Кюрзава Левен 0 1
7. Сарабия Пабло 1 0
8. Ди Мария Анхель 1 0
9. Гуэйе Идрисса 1 0
10. Верратти Марко 1 0
11. Рафинья Алькантара 1 0
12. Флоренци Алессандро 1 0
13. Маркиньос Маркос 1 0
14. Кимпембе Преснел 1 0
15. Баккер Митчел 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 2 0
2. Шафик Фуад 2 0
3. Ндонг Ибраим 2 0
4. Шейх Пап 2 0
5. Панзо Джонатан 2 0
6. Эбимбе Эрик 2 0
7. Ассале Рожер 0 1
8. Целина Берсант 1 0
9. Шуиар Мунир 1 0
10. Нуншиль Ахмад 1 0
11. Owalabi Allagbe Kassifa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 12.5% (2) 0 25% (4) 12.5% (2) 18.75% (3) 31.25% (5)
 Дижон 50% (2) 0 0 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ
Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон
Дижон Последние 20 матчей: + = -
Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон
Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 12
ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:6 ПСЖ Кубок Дижон 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1
Дижон 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Кубок ПСЖ 8:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 0:1 ПСЖ Кубок Дижон 3:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
3. Ренн Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • Первый тайм
  • 2'
    "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме с красной вертикальной полосой спереди, "Дижон" - в белой с такой же красной полосой спереди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 11.00 23.00
1.12 10.50 19.00
1.09 12.00 22.00
1.10 12.94 22.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
8.00 1.06 4.10 1.22 3.60 1.30 2.41 1.59 1.97 1.86 1.82 2.12 1.65 2.22 1.38 3.15 1.28 3.70 1.13 5.50 1.11 6.00 1.07 8.70
9.10 1.07 4.15 1.24 3.60 1.30 2.41 1.58 1.98 1.85 1.69 2.30 1.39 3.05 1.30 3.60 1.18 5.50 1.13 6.05 1.06 9.50
4.78 1.20 2.48 1.57 2.23 1.69 1.99 1.88 1.77 2.11 1.64 2.34 1.58 2.47 1.48 2.66 1.27 3.89 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
2.15 1.70 1.58 2.35 1.35 3.15
5.75 1.14 4.30 1.22 2.14 1.71 1.61 2.32 1.36 3.12 1.16 5.00
2.80 1.47 2.20 1.71 1.90 1.97 1.59 2.45 1.44 2.91
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 2.22 1.69 1.60 2.22 1.44 2.75
6.80 1.10 2.88 1.42 2.19 1.67 1.66 2.22 1.30 3.52 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
4.44 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Дижон

Исход игры
ПСЖ
98.7% (157)
Ничья
0.6% (1)
Дижон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.06% (110)
Меньше
29.94% (47)
Обе команды забьют
Да
17.83% (28)
Нет
82.17% (129)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
35.2% (56)
2:0 ПСЖ
27.7% (44)
4:0 ПСЖ
13.2% (21)
3:1 ПСЖ
5.7% (9)
4:1 ПСЖ
5% (8)
2:1 ПСЖ
5% (8)
5:0 ПСЖ
2.5% (4)
1:0 ПСЖ
1.3% (2)
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