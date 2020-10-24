ПСЖ
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Парк де Пренс
Дижон
16
Рико
Серхио
31
Дагба
Колин
22
Диалло
Абду
18
Кин
Мойзе
10
Неймар
2
Боэ
Саша
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
33 Капо МаксенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
-
21 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Загре АртурЗащитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|0.57
|2.
|Неймар
|2
|0.29
|3.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.29
|4.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.29
|5.
|Икарди Мауро
|2
|0.29
|6.
|Сарабия Пабло
|1
|0.14
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|8.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.14
|9.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.14
|10.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|11.
|Баккер Митчел
|0
|0
|12.
|Дагба Колин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манга Экеле
|1
|0.14
|2.
|Бальде Мама
|1
|0.14
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.14
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.14
|5.
|Целина Берсант
|0
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|10.
|Верратти Марко
|1
|0
|11.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|12.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|14.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|15.
|Баккер Митчел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|2.
|Шафик Фуад
|2
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|4.
|Шейх Пап
|2
|0
|5.
|Панзо Джонатан
|2
|0
|6.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|7.
|Ассале Рожер
|0
|1
|8.
|Целина Берсант
|1
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|1
|0
|10.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|11.
|Owalabi Allagbe Kassifa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|12.5% (2)
|0
|25% (4)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Дижон
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ
Дижон Последние 20 матчей: + = -Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|3.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|8.00
|1.06
|4.10
|1.22
|3.60
|1.30
|2.41
|1.59
|—
|—
|1.97
|1.86
|1.82
|2.12
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.38
|3.15
|1.28
|3.70
|1.13
|5.50
|1.11
|6.00
|1.07
|8.70
|9.10
|1.07
|4.15
|1.24
|3.60
|1.30
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.69
|2.30
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.30
|3.60
|1.18
|5.50
|1.13
|6.05
|1.06
|9.50
|—
|—
|4.78
|1.20
|—
|—
|2.48
|1.57
|2.23
|1.69
|1.99
|1.88
|1.77
|2.11
|1.64
|2.34
|1.58
|2.47
|1.48
|2.66
|1.27
|3.89
|—
|—
|1.11
|7.34
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Дижон
Исход игры
ПСЖ
98.7% (157)
Ничья
0.6% (1)
Дижон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.06% (110)
Меньше
29.94% (47)
Обе команды забьют
Да
17.83% (28)
Нет
82.17% (129)
Популярный счёт
3:0 ПСЖ
35.2% (56)
2:0 ПСЖ
27.7% (44)
4:0 ПСЖ
13.2% (21)
3:1 ПСЖ
5.7% (9)
4:1 ПСЖ
5% (8)
2:1 ПСЖ
5% (8)
5:0 ПСЖ
2.5% (4)
1:0 ПСЖ
1.3% (2)
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