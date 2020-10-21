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ПСЖ
 
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Стадион:
Дижон

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 4 (1) 0.57
2. Неймар 2 0.29
3. Дракслер Юлиан 2 0.29
4. Флоренци Алессандро 2 0.29
5. Икарди Мауро 2 0.29
6. Сарабия Пабло 1 0.14
7. Ди Мария Анхель 1 0.14
8. Гуэйе Идрисса 1 0.14
9. Маркиньос Маркос 1 0.14
10. Рафинья Алькантара 0 0
11. Баккер Митчел 0 0
12. Дагба Колин 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манга Экеле 1 0.14
2. Бальде Мама 1 0.14
3. Шедлер Орельен 1 0.14
4. Эбимбе Эрик 1 0.14
5. Целина Берсант 0 0
6. Шуиар Мунир 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Дракслер Юлиан 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Кюрзава Левен 0 1
7. Сарабия Пабло 1 0
8. Ди Мария Анхель 1 0
9. Гуэйе Идрисса 1 0
10. Верратти Марко 1 0
11. Рафинья Алькантара 1 0
12. Флоренци Алессандро 1 0
13. Маркиньос Маркос 1 0
14. Кимпембе Преснел 1 0
15. Баккер Митчел 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 2 0
2. Шафик Фуад 2 0
3. Ндонг Ибраим 2 0
4. Шейх Пап 2 0
5. Панзо Джонатан 2 0
6. Эбимбе Эрик 2 0
7. Ассале Рожер 0 1
8. Целина Берсант 1 0
9. Шуиар Мунир 1 0
10. Нуншиль Ахмад 1 0
11. Owalabi Allagbe Kassifa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 12.5% (2) 0 25% (4) 12.5% (2) 18.75% (3) 31.25% (5)
 Дижон 50% (2) 0 0 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =0 -4
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ
Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон
Дижон Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон
Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 12
ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:6 ПСЖ Кубок Дижон 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1
Дижон 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Кубок ПСЖ 8:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 0:1 ПСЖ Кубок Дижон 3:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 13 - 2 17
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 16 - 3 15
3. Ренн Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ницца Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Монпелье Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Сент-Этьен Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
10. Анже Заявка 7 3 1 3 8 - 15 10
11. Лион Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
12. Брест Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
13. Бордо Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
14. Метц Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
17. Лорьян Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
18. Страсбург Заявка 7 1 0 6 6 - 16 3
19. Реймс Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Дижон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 45
    ПСЖ 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Дижон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Дижон
    1.07
    15.75
    33.29
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.06 13.00 31.00
    1.07 15.50 33.00
    1.06 15.75 32.00
    1.06 14.54 33.29

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    4.40 1.19 3.85 1.25 2.55 1.48 2.20 1.78 1.95 1.91 1.78 2.11 1.47 2.85 1.33 3.35 1.17 4.90 1.13 5.40 1.06 8.10
    9.70 1.06 4.85 1.19 4.05 1.25 2.53 1.53 2.13 1.73 1.79 2.14 1.47 2.72 1.36 3.20 1.18 4.85 1.15 5.80 1.06 9.40
    5.27 1.16 2.72 1.45 2.47 1.55 2.19 1.68 1.93 1.89 1.74 2.10 1.58 2.37 1.31 3.40 1.13 6.09
    Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    2.17 1.67 1.61 2.26 1.37 3.05
    4.55 1.20 2.24 1.65 1.66 2.22 1.41 2.91 1.16 5.30
    2.61 1.42 2.18 1.65 1.93 1.88 1.57 2.29 1.38 2.72
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.00 1.35 2.40 1.53 1.74 2.02 1.37 2.85
    3.10 1.37 2.31 1.61 1.72 2.12 1.36 3.12 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.67
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Дижон

    Исход игры
    ПСЖ
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Дижон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    25.58% (11)
    Нет
    74.42% (32)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    40% (18)
    3:0 ПСЖ
    20% (9)
    2:1 ПСЖ
    8.9% (4)
    4:0 ПСЖ
    8.9% (4)
    3:1 ПСЖ
    6.7% (3)
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