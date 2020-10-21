ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Дижон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|0.57
|2.
|Неймар
|2
|0.29
|3.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.29
|4.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.29
|5.
|Икарди Мауро
|2
|0.29
|6.
|Сарабия Пабло
|1
|0.14
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|8.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.14
|9.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.14
|10.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|11.
|Баккер Митчел
|0
|0
|12.
|Дагба Колин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манга Экеле
|1
|0.14
|2.
|Бальде Мама
|1
|0.14
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.14
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.14
|5.
|Целина Берсант
|0
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|10.
|Верратти Марко
|1
|0
|11.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|12.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|14.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|15.
|Баккер Митчел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|2.
|Шафик Фуад
|2
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|4.
|Шейх Пап
|2
|0
|5.
|Панзо Джонатан
|2
|0
|6.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|7.
|Ассале Рожер
|0
|1
|8.
|Целина Берсант
|1
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|1
|0
|10.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|11.
|Owalabi Allagbe Kassifa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|12.5% (2)
|0
|25% (4)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Дижон
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +16 =0 -4ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ
Дижон Последние 20 матчей: +4 =6 -10Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 3
|15
|3.
|Ренн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|10.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 15
|10
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|12.
|Брест
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|14.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|—
|—
|4.40
|1.19
|3.85
|1.25
|2.55
|1.48
|—
|—
|2.20
|1.78
|1.95
|1.91
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.47
|2.85
|1.33
|3.35
|1.17
|4.90
|1.13
|5.40
|1.06
|8.10
|9.70
|1.06
|4.85
|1.19
|4.05
|1.25
|2.53
|1.53
|—
|—
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.79
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.36
|3.20
|1.18
|4.85
|1.15
|5.80
|1.06
|9.40
|—
|—
|5.27
|1.16
|—
|—
|2.72
|1.45
|2.47
|1.55
|2.19
|1.68
|1.93
|1.89
|1.74
|2.10
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.31
|3.40
|—
|—
|1.13
|6.09
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Дижон
Исход игры
ПСЖ
95.6% (43)
Ничья
4.4% (2)
Дижон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.81% (24)
Меньше
44.19% (19)
Обе команды забьют
Да
25.58% (11)
Нет
74.42% (32)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
40% (18)
3:0 ПСЖ
20% (9)
2:1 ПСЖ
8.9% (4)
4:0 ПСЖ
8.9% (4)
3:1 ПСЖ
6.7% (3)
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