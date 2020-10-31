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  3. Франция
Ренн
0:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Брест
0'
32' Желтая карточка
Далберт Эстеван
0:1
57' Гол
Онора Франк
62'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
5
Далберт
Эстеван
22
Дель
Кастильо
Ромен
15
Н'Зонзи
Стивен
12
Силики
Джеймс
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
28
Мбок
Хианга
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
Ренн
4-4-2
Брест
4-2-3-1

Ход матча

32'
Далберт Эстеван
 
57'
0:1
Онора Франк
(Мунье Стив)

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.33
2. Да Сильва Дамьен 2 0.22
3. Эну Адриен 2 0.22
4. Агер Наиф 2 0.22
5. Буриго Бенжамен 1 0.11
6. Рафинья Диас 1 0.11
7. Терье Мартен 1 0.11
8. Камавинга Эдуардо 1 0.11
9. Трюффер Адриен 1 0.11
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.11
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Февр Ромен 3 0.33
2. Перро Ромен 2 0.22
3. Шарбонье Гаэтан 2 0.22
4. Мунье Стив 2 (1) 0.22
5. Онора Франк 1 0.11
6. Кардона Ирвин 1 0.11
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 2 0
2. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
3. Дюверн Жан-Кевин 2 0
4. Маньетти Уго 2 0
5. Шардонне Брендан 0 1
6. Фоссурье Жюльен 1 0
7. Шарбонье Гаэтан 1 0
8. Ласне Пол 1 0
9. Мунье Стив 1 0
10. Кардона Ирвин 1 0
11. Диало Ибраима 1 0
12. Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Брест 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн
Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье
Брест Последние 20 матчей: + = -
Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест
Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ренн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ренн Лига 1
Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Ренн 0:1 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
5. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
9. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
10. Брест 1:0 Заявка 9 4 0 5 12 - 18 12
11. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
13. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
14. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 148
Ренн 89.9% (133)
X 8.1% (12)
Брест 2% (3)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Брест
2.03
3.74
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.82 2.95 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.74 3.85

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
14.50 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.34 1.67 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30 1.14 5.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
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Прогнозы на матч Ренн 0:1 Брест

Исход игры
Ренн
89.9% (133)
Ничья
8.1% (12)
Брест
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (62)
Меньше
57.53% (84)
Обе команды забьют
Да
48.63% (71)
Нет
51.37% (75)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.5% (57)
1:0 Ренн
31.1% (46)
2:0 Ренн
16.9% (25)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Ренн
2% (3)
0:1 Брест
2% (3)
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