Ренн
0:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Роазон Парк
Брест
32' Желтая карточкаДалберт Эстеван
0:1
57' ГолОнора Франк
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
18
Перро
Ромен
28
Мбок
Хианга
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
32'
57'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.33
|2.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.22
|3.
|Эну Адриен
|2
|0.22
|4.
|Агер Наиф
|2
|0.22
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.11
|6.
|Рафинья Диас
|1
|0.11
|7.
|Терье Мартен
|1
|0.11
|8.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.11
|9.
|Трюффер Адриен
|1
|0.11
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.11
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Февр Ромен
|3
|0.33
|2.
|Перро Ромен
|2
|0.22
|3.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.22
|4.
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.22
|5.
|Онора Франк
|1
|0.11
|6.
|Кардона Ирвин
|1
|0.11
|7.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|4
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Терье Мартен
|1
|1
|4.
|Тэт Флавьен
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Агер Наиф
|1
|0
|12.
|Мауасса Фет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|2
|0
|2.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|3.
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|4.
|Маньетти Уго
|2
|0
|5.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|6.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|8.
|Ласне Пол
|1
|0
|9.
|Мунье Стив
|1
|0
|10.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|11.
|Диало Ибраима
|1
|0
|12.
|Мбок Хианга
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Брест
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: + = -Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн
Брест Последние 20 матчей: + = -Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест
Последние игры между собой
Ренн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Ренн
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|9.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|10.
|Брест
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|12.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|13.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Брест
Исход игры
Ренн
89.9% (133)
Ничья
8.1% (12)
Брест
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (62)
Меньше
57.53% (84)
Обе команды забьют
Да
48.63% (71)
Нет
51.37% (75)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.5% (57)
1:0 Ренн
31.1% (46)
2:0 Ренн
16.9% (25)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Ренн
2% (3)
0:1 Брест
2% (3)
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