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Ренн
2:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
31' Желтая карточка
Далберт Эстеван
0:1
56' Гол
Онора Франк
63' Желтая карточка
Онора Франк
1:1
65' Гол
Да Сильва Дамьен
2:1
69' Гол
Агер Наиф
71' Желтая карточка
Перро Ромен
90' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
90'+3
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
5
Далберт
Эстеван
22
Дель
Кастильо
Ромен
15
Н'Зонзи
Стивен
12
Силики
Джеймс
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
28
Мбок
Хианга
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
Ренн
4-4-2
Брест
4-2-3-1

Ход матча

31'
Далберт Эстеван
 
56'
0:1
Онора Франк
(Мунье Стив)
63'
 
Онора Франк
65'
Да Сильва Дамьен
(Дель Кастильо Ромен)
1:1
67'
Буриго Бенжамен
Силики Джеймс
 
67'
Эну Адриен
Дель Кастильо Ромен
 
67'
Гбоо Янн
Докю Жереми
 
69'
Агер Наиф
(Буриго Бенжамен)
2:1
71'
 
Перро Ромен
75'
 
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
83'
Гренье Клеман
Терье Мартен
 
83'
 
Филиппото Ромен
Мунье Стив
83'
 
Шарбонье Гаэтан
Онора Франк
90'
 
Батоккьо Кристиан
Мбок Хианга
90'
 
Шарбонье Гаэтан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.33
2. Да Сильва Дамьен 3 0.33
3. Агер Наиф 3 0.33
4. Эну Адриен 2 0.22
5. Буриго Бенжамен 1 0.11
6. Рафинья Диас 1 0.11
7. Терье Мартен 1 0.11
8. Камавинга Эдуардо 1 0.11
9. Трюффер Адриен 1 0.11
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.11
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Февр Ромен 3 0.33
2. Перро Ромен 2 0.22
3. Шарбонье Гаэтан 2 0.22
4. Мунье Стив 2 (1) 0.22
5. Онора Франк 2 0.22
6. Кардона Ирвин 1 0.11
7. Фоссурье Жюльен 0 0
8. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
Брест
# Игрок      
1. Шарбонье Гаэтан 2 0
2. Белькебла Арис 2 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
4. Дюверн Жан-Кевин 2 0
5. Маньетти Уго 2 0
6. Шардонне Брендан 0 1
7. Фоссурье Жюльен 1 0
8. Ласне Пол 1 0
9. Мунье Стив 1 0
10. Онора Франк 1 0
11. Кардона Ирвин 1 0
12. Перро Ромен 1 0
13. Диало Ибраима 1 0
14. Мбок Хианга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5)
 Брест 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн
Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье
Брест Последние 20 матчей: + = -
Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест
Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Ренн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ренн Лига 1
Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
9. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
10. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
11. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
13. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Ренн 89.9% (133)
X 8.1% (12)
Брест 2% (3)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 10.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.74 3.85

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Брест» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брест» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Брест», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
14.50 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.34 1.67 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.75 1.08 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30 1.14 5.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
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Прогнозы на матч Ренн 2:1 Брест

Исход игры
Ренн
89.9% (133)
Ничья
8.1% (12)
Брест
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (62)
Меньше
57.53% (84)
Обе команды забьют
Да
48.63% (71)
Нет
51.37% (75)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.5% (57)
1:0 Ренн
31.1% (46)
2:0 Ренн
16.9% (25)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Ренн
2% (3)
0:1 Брест
2% (3)
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