Нант
Позже
Стадион: Стад де ля Божуар
ПСЖ
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
27
Саймон
Мозес
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
11
Коко
Маркус
31
Дагба
Колин
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
27 Саймон МозесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|2
|0.29
|2.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.29
|3.
|Саймон Мозес
|1
|0.14
|4.
|Эмон Рено
|1
|0.14
|5.
|Жиротто Андрей
|1
|0.14
|6.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.14
|7.
|Бамба Кадер
|1
|0.14
|8.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|9.
|Коко Маркус
|0
|0
|10.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|0.75
|2.
|Неймар
|2
|0.25
|3.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.25
|4.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.25
|5.
|Икарди Мауро
|2
|0.25
|6.
|Кин Мойзе
|2
|0.25
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0.13
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.13
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.13
|10.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.13
|11.
|Баккер Митчел
|0
|0
|12.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|13.
|Дагба Колин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|2
|1
|2.
|Паллуа Николя
|3
|0
|3.
|Жиротто Андрей
|1
|1
|4.
|Луза Имран
|0
|1
|5.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|6.
|Абейд Мехди
|1
|0
|7.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|8.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|9.
|Лафон Альбан
|1
|0
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0
|11.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|12.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|10.
|Верратти Марко
|1
|0
|11.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|12.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|14.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|15.
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|ПСЖ
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|35% (7)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: + = -Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 18
ПСЖ: победы: 18, ничьи: 0, поражения: 1
ПСЖ 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|20 - 3
|18
|2.
|Лилль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 16
|13
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|9.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|12 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|5.90
|1.11
|5.20
|1.15
|2.90
|1.41
|2.17
|1.74
|2.35
|1.64
|2.03
|1.84
|1.81
|2.11
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.33
|3.30
|1.16
|5.00
|1.12
|5.60
|1.04
|9.60
|
|—
|—
|5.90
|1.09
|5.10
|1.14
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.89
|2.11
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.33
|3.20
|1.14
|4.95
|1.10
|5.45
|1.02
|9.20
|
|—
|—
|6.30
|1.14
|—
|—
|2.94
|1.44
|2.66
|1.53
|2.36
|1.65
|2.04
|1.87
|1.83
|2.08
|1.65
|2.36
|—
|—
|1.34
|3.48
|—
|—
|1.14
|6.43
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нант - ПСЖ
Исход игры
Нант
0% (0)
Ничья
3.3% (5)
ПСЖ
96.7% (146)
Тотал 2.5
Больше
57.72% (86)
Меньше
42.28% (63)
Обе команды забьют
Да
53.69% (80)
Нет
46.31% (69)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
33.1% (50)
1:2 ПСЖ
29.1% (44)
1:3 ПСЖ
16.6% (25)
0:1 ПСЖ
6% (9)
0:3 ПСЖ
6% (9)
1:1 Ничья
2.6% (4)
1:4 ПСЖ
2% (3)
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