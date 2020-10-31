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Нант
 
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Стадион:
ПСЖ
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
14
Траоре
Шарль
27
Саймон
Мозес
5
Чиривелла
Педро
8
Абейд
Мехди
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
11
Коко
Маркус
23
Коло-Муани
Рандаль
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
15
Данилу
Перейра
22
Диалло
Абду
25
Баккер
Митчел
12
Рафинья
Алькантара
27
Гуэйе
Идрисса
21
Эррера
Андер
19
Сарабия
Пабло
18
Кин
Мойзе
7
Мбаппе
Килиан
Нант
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 2 0.29
2. Луза Имран 2 (2) 0.29
3. Саймон Мозес 1 0.14
4. Эмон Рено 1 0.14
5. Жиротто Андрей 1 0.14
6. Коло-Муани Рандаль 1 0.14
7. Бамба Кадер 1 0.14
8. Аппиа Деннис 0 0
9. Коко Маркус 0 0
10. Чиривелла Педро 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 6 (1) 0.75
2. Неймар 2 0.25
3. Дракслер Юлиан 2 0.25
4. Флоренци Алессандро 2 0.25
5. Икарди Мауро 2 0.25
6. Кин Мойзе 2 0.25
7. Сарабия Пабло 1 0.13
8. Ди Мария Анхель 1 0.13
9. Гуэйе Идрисса 1 0.13
10. Маркиньос Маркос 1 0.13
11. Баккер Митчел 0 0
12. Рафинья Алькантара 0 0
13. Дагба Колин 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 2 1
2. Паллуа Николя 3 0
3. Жиротто Андрей 1 1
4. Луза Имран 0 1
5. Аппиа Деннис 1 0
6. Абейд Мехди 1 0
7. Туре Абдулайе 1 0
8. Чиривелла Педро 1 0
9. Лафон Альбан 1 0
10. Траоре Шарль 1 0
11. Ндилю Бридж 1 0
12. Бамба Кадер 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Дракслер Юлиан 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Кюрзава Левен 0 1
7. Сарабия Пабло 1 0
8. Ди Мария Анхель 1 0
9. Гуэйе Идрисса 1 0
10. Верратти Марко 1 0
11. Рафинья Алькантара 1 0
12. Флоренци Алессандро 1 0
13. Маркиньос Маркос 1 0
14. Кимпембе Преснел 1 0
15. Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2)
 ПСЖ 15% (3) 5% (1) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 35% (7)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: + = -
Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант
Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ
ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д

Последние игры между собой

Нант: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 18
ПСЖ: победы: 18, ничьи: 0, поражения: 1
Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 Нант 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Нант Кубок
ПСЖ 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Нант Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Лига 1 ПСЖ 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 Нант 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Нант Кубок ПСЖ 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 5:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 ПСЖ Лига 1 Нант 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Нант Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 20 - 3 18
2. Лилль Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ницца Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
7. Анже Заявка 8 4 1 3 10 - 16 13
8. Лион Заявка 8 3 4 1 14 - 8 13
9. Бордо Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
10. Метц Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
11. Монпелье Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
12. Монако Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
13. Сент-Этьен Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16. Ним Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Лорьян Заявка 8 2 1 5 12 - 15 7
18. Страсбург Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
19. Реймс Заявка 8 1 2 5 10 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 0 2 6 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 151
    Нант 0% (0)
    X 3.3% (5)
    ПСЖ 96.7% (146)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    ПСЖ
    8.90
    5.40
    1.43
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.30 5.00 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 6.30 5.40 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 8.90 5.30 1.40
      7.53 5.13 1.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.90 1.11 5.20 1.15 2.90 1.41 2.17 1.74 2.35 1.64 2.03 1.84 1.81 2.11 1.47 2.70 1.33 3.30 1.16 5.00 1.12 5.60 1.04 9.60
    5.90 1.09 5.10 1.14 2.86 1.40 2.34 1.60 1.89 2.11 1.47 2.68 1.33 3.20 1.14 4.95 1.10 5.45 1.02 9.20
    6.30 1.14 2.94 1.44 2.66 1.53 2.36 1.65 2.04 1.87 1.83 2.08 1.65 2.36 1.34 3.48 1.14 6.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.42 1.69 2.17 1.32 3.65
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
    3.60 1.33 2.88 1.47 2.07 1.84 1.74 2.21 1.52 2.69
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.30 1.58 1.71 2.06 1.42 2.75
    6.00 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.48
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    Прогнозы на матч Нант - ПСЖ

    Исход игры
    Нант
    0% (0)
    Ничья
    3.3% (5)
    ПСЖ
    96.7% (146)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.72% (86)
    Меньше
    42.28% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    53.69% (80)
    Нет
    46.31% (69)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    33.1% (50)
    1:2 ПСЖ
    29.1% (44)
    1:3 ПСЖ
    16.6% (25)
    0:1 ПСЖ
    6% (9)
    0:3 ПСЖ
    6% (9)
    1:1 Ничья
    2.6% (4)
    1:4 ПСЖ
    2% (3)
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    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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