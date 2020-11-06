Газишехир Газиантеп
3:1
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Бешикташ
24' Желтая карточкаНуха Дико
1:0
44' ГолМиральяс Кевин
55' Красная карточкаДестаноглу Эрсин
1:1
61' ГолЛарин Кайл
2:1
63' ГолДемир Мухаммет
90' Желтая карточкаМиральяс Кевин
90' Желтая карточкаРосье Валентен
3:1
90' ГолОзер Кенан
17
Джейлан
Огуз
94
Нуха
Дико
24
Вида
Домагой
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайя ЭрдоганЗащитник
-
27 Юнер АтаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчын Серген
Ход матча
24'
44'
1:0
55'
61'
1:1
63'
2:1
76'
90'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демир Мухаммет
|3
|0.38
|2.
|Максим Александру
|3 (3)
|0.38
|3.
|Андре Филипе
|2
|0.25
|4.
|Миральяс Кевин
|1
|0.13
|5.
|Озер Кенан
|1
|0.13
|6.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.13
|7.
|Соялп Фуркан
|1
|0.13
|8.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|9.
|Шахин Дженк
|0
|0
|10.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларин Кайл
|4
|0.57
|2.
|Хатчинсон Атиба
|1
|0.14
|3.
|Абубакар Венсан
|1 (1)
|0.14
|4.
|Ленс Джермейн
|1
|0.14
|5.
|Тёре Гёкхан
|1
|0.14
|6.
|Бойд Тайлер
|1
|0.14
|7.
|Менса Бернард
|1 (1)
|0.14
|8.
|Уйсал Неджип
|0
|0
|9.
|Озьякуп Огузхан
|0
|0
|10.
|Геззаль Рашид
|0
|0
|11.
|Росье Валентен
|0
|0
|12.
|Токёз Дорукхан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|4
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|3
|1
|3.
|Нуха Дико
|2
|0
|4.
|Жефферсон IV
|2
|0
|5.
|Ветрих Амедей
|1
|0
|6.
|Демир Мухаммет
|1
|0
|7.
|Максим Александру
|1
|0
|8.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|9.
|Соуза Андре
|1
|0
|10.
|Ольковски Павел
|1
|0
|11.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|12.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|13.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|14.
|Джейлан Огуз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Токёз Дорукхан
|3
|0
|2.
|Хатчинсон Атиба
|2
|0
|3.
|Вида Домагой
|2
|0
|4.
|Н'Сакала Фабрис
|2
|0
|5.
|Росье Валентен
|2
|0
|6.
|Соуза Жосеф
|0
|1
|7.
|Дестаноглу Эрсин
|0
|1
|8.
|Ленс Джермейн
|1
|0
|9.
|Уйсал Неджип
|1
|0
|10.
|Геззаль Рашид
|1
|0
|11.
|Бойд Тайлер
|1
|0
|12.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|13.
|Менса Бернард
|1
|0
|14.
|Ларин Кайл
|1
|0
|15.
|Ялчын Гювен
|1
|0
|16.
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Бешикташ
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +6 =12 -2Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор
Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор
Бешикташ Последние 20 матчей: +11 =2 -7Бешикташ 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги
Коньяспор 4:1 Бешикташ Бешикташ 1:1 Риу Аве Бешикташ 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 Антальяспор Бешикташ 0:1 Сивасспор ПАОК 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Бешикташ 2:0 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Бешикташ Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бешикташ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 6
|17
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 2
|16
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|5.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 11
|11
|8.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 7
|7
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|20.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Победитель
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