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Газишехир Газиантеп
3:1
Конец матча

Стадион:
Бешикташ
0'
24' Желтая карточка
Нуха Дико
1:0
44' Гол
Миральяс Кевин
55' Красная карточка
Дестаноглу Эрсин
1:1
61' Гол
Ларин Кайл
2:1
63' Гол
Демир Мухаммет
90' Желтая карточка
Миральяс Кевин
90' Желтая карточка
Росье Валентен
3:1
90' Гол
Озер Кенан
90'+11
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
16
Ольковски
Павел
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
3
Джилободжи
Папи
6
Тошка
Алин
44
Максим
Александру
74
Ветрих
Амедей
27
Миральяс
Кевин
10
Демир
Мухаммет
94
Нуха
Дико
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Росье
Валентен
24
Вида
Домагой
23
Велинтон
Соуза
21
Н'Сакала
Фабрис
13
Хатчинсон
Атиба
18
Геззаль
Рашид
10
Озьякуп
Огузхан
26
Токёз
Дорукхан
17
Ларин
Кайл
14
Абубакар
Венсан
Газишехир Газиантеп
5-3-2
Бешикташ
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 3 0.38
2. Максим Александру 3 (3) 0.38
3. Андре Филипе 2 0.25
4. Миральяс Кевин 1 0.13
5. Озер Кенан 1 0.13
6. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.13
7. Соялп Фуркан 1 0.13
8. Вурал Гюрай 0 0
9. Шахин Дженк 0 0
10. Джейлан Огуз 0 0
Бешикташ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларин Кайл 4 0.57
2. Хатчинсон Атиба 1 0.14
3. Абубакар Венсан 1 (1) 0.14
4. Ленс Джермейн 1 0.14
5. Тёре Гёкхан 1 0.14
6. Бойд Тайлер 1 0.14
7. Менса Бернард 1 (1) 0.14
8. Уйсал Неджип 0 0
9. Озьякуп Огузхан 0 0
10. Геззаль Рашид 0 0
11. Росье Валентен 0 0
12. Токёз Дорукхан 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 4 1
2. Миральяс Кевин 3 1
3. Нуха Дико 2 0
4. Жефферсон IV 2 0
5. Ветрих Амедей 1 0
6. Демир Мухаммет 1 0
7. Максим Александру 1 0
8. Вурал Гюрай 1 0
9. Соуза Андре 1 0
10. Ольковски Павел 1 0
11. Джилободжи Папи 1 0
12. Акташ Кубилай 1 0
13. Кожуль Звонимир 1 0
14. Джейлан Огуз 1 0
Бешикташ
# Игрок      
1. Токёз Дорукхан 3 0
2. Хатчинсон Атиба 2 0
3. Вида Домагой 2 0
4. Н'Сакала Фабрис 2 0
5. Росье Валентен 2 0
6. Соуза Жосеф 0 1
7. Дестаноглу Эрсин 0 1
8. Ленс Джермейн 1 0
9. Уйсал Неджип 1 0
10. Геззаль Рашид 1 0
11. Бойд Тайлер 1 0
12. Велинтон Соуза 1 0
13. Менса Бернард 1 0
14. Ларин Кайл 1 0
15. Ялчын Гювен 1 0
16. Йылмаз Рыдван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 33.33% (4)
 Бешикташ 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +6 =12 -2
Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор
Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор
Бешикташ Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Бешикташ 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги
Коньяспор 4:1 Бешикташ Бешикташ 1:1 Риу Аве Бешикташ 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 3:0 Антальяспор Бешикташ 0:1 Сивасспор ПАОК 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Бешикташ 2:0 Фенербахче Малатьяспор 0:1 Бешикташ Бешикташ 3:2 Касымпаша Кайсериспор 3:1 Бешикташ Бешикташ 3:0 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ Бешикташ 1:2 Антальяспор Галатасарай 0:0 Бешикташ

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бешикташ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Миральяс Кевин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Нуха Дико получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Соуза Сильва Велинтон уходит с поля. Монтеро Франcиско выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.35 3.54 1.86

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.01 9.70 1.03 4.55 1.19 3.68 1.28 2.35 1.66 1.85 1.95 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.07 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.21 1.67 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.60 1.29 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45
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