Сваровски Тироль
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Тиволи Ной
Хартберг
14' Желтая карточкаКайнц Тобиас
16' Желтая карточкаГугганиг Давид
1:0
30' ГолЙебоа Келвин
21
Zan
Rogelj
34
Хагер
Штефан
28
Шнегг
Давид
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Zan RogeljЗащитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedНападающий
- Нападающий
-
28 Juergen Heil
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
14'
16'
30'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.6
|2.
|Йебоа Келвин
|1
|0.2
|3.
|Баден Николай
|1
|0.2
|4.
|Шнегг Давид
|1
|0.2
|5.
|Кох Фабиан
|0
|0
|6.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.4
|2.
|Stefan Rakowitz
|1
|0.2
|3.
|Клем Кристиан
|0
|0
|4.
|Реп Райко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|2.
|Гугганиг Давид
|2
|0
|3.
|Пецос Атанасиос
|1
|0
|4.
|Хагер Штефан
|1
|0
|5.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|6.
|Ридер Флориан
|1
|0
|7.
|Челич Неманя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samson Tijani
|1
|1
|2.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|3.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|4.
|Клем Кристиан
|1
|0
|5.
|Реп Райко
|1
|0
|6.
|Lukas Ried
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|0
|Хартберг
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: + = -ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Хартберг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|19 - 4
|15
|2.
|Рапид Вена
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ЛАСК
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|5.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|8 - 16
|4
|10.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Рид
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|12.
|Хартберг
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|—
|—
|4.20
|1.20
|5.50
|1.12
|2.15
|1.65
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.11
|1.73
|1.45
|2.62
|1.74
|2.10
|1.51
|2.45
|1.17
|4.70
|1.19
|4.50
|1.05
|8.50
|1.06
|8.40
|1.03
|10.00
|13.00
|1.00
|13.75
|1.00
|6.10
|1.08
|5.45
|1.12
|2.99
|1.37
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.90
|2.00
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.36
|3.04
|1.16
|4.65
|1.12
|5.15
|1.03
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.50
|1.11
|—
|—
|3.92
|1.27
|2.43
|1.60
|2.97
|1.42
|2.30
|1.66
|1.97
|1.91
|1.75
|2.15
|1.53
|2.60
|1.35
|3.30
|—
|—
|1.15
|5.94
|—
|—
|—
|—