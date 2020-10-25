Сваровски Тироль
1:1
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
Хартберг
15' Желтая карточкаКайнц Тобиас
16' Желтая карточкаГугганиг Давид
1:0
29' ГолЙебоа Келвин
1:1
75' ГолРеп Райко
84' Желтая карточкаПецос Атанасиос
85' Желтая карточкаJulius Ertlhaler
89' Желтая карточкаХагер Штефан
89' Желтая карточкаJohannes Naschberger
21
Zan
Rogelj
34
Хагер
Штефан
28
Шнегг
Давид
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Zan RogeljЗащитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedНападающий
- Нападающий
-
28 Juergen Heil
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
15'
16'
29'
1:0
75'
1:1
84'
85'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.6
|2.
|Йебоа Келвин
|1
|0.2
|3.
|Баден Николай
|1
|0.2
|4.
|Шнегг Давид
|1
|0.2
|5.
|Кох Фабиан
|0
|0
|6.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.4
|2.
|Реп Райко
|1
|0.2
|3.
|Stefan Rakowitz
|1
|0.2
|4.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|5.
|Клем Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|2.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|3.
|Хагер Штефан
|2
|0
|4.
|Гугганиг Давид
|2
|0
|5.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|6.
|Ридер Флориан
|1
|0
|7.
|Челич Неманя
|1
|0
|8.
|Johannes Naschberger
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samson Tijani
|1
|1
|2.
|Гольнер Манфред
|2
|0
|3.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|4.
|Клем Кристиан
|1
|0
|5.
|Реп Райко
|1
|0
|6.
|Lukas Ried
|1
|0
|7.
|Julius Ertlhaler
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|Хартберг
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: + = -ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Хартберг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|19 - 4
|15
|2.
|Рапид Вена
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|5.
|Санкт-Пёльтен
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|8.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|8 - 16
|4
|10.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Рид
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|12.
|Хартберг
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|—
|—
|2.70
|1.42
|5.50
|1.12
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.11
|1.73
|1.07
|7.50
|1.74
|2.10
|1.51
|2.45
|1.11
|5.80
|1.19
|4.50
|1.02
|11.00
|1.06
|8.40
|1.03
|10.00
|13.00
|1.00
|13.75
|1.00
|6.10
|1.08
|5.45
|1.12
|—
|—
|2.99
|1.37
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.90
|2.00
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.36
|3.04
|1.16
|4.65
|1.12
|5.15
|1.03
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.21
|1.18
|3.73
|1.29
|2.51
|1.56
|2.17
|1.74
|1.81
|2.07
|1.43
|2.92
|1.30
|3.65
|1.23
|4.36
|1.75
|2.15
|1.53
|2.60
|1.14
|6.04
|—
|—
|1.15
|5.94
|—
|—
|—
|—