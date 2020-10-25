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  3. Австрия
Сваровски Тироль
1:1
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
15' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
16' Желтая карточка
Гугганиг Давид
1:0
29' Гол
Йебоа Келвин
1:1
75' Гол
Реп Райко
84' Желтая карточка
Пецос Атанасиос
85' Желтая карточка
Julius Ertlhaler
89' Желтая карточка
Хагер Штефан
89' Желтая карточка
Johannes Naschberger
90'+6
25
Освальд
Фердинанд
21
Zan
Rogelj
34
Хагер
Штефан
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
9
Баден
Николай
17
Johannes
Naschberger
6
Пецос
Атанасиос
7
Прантер
Беньямин
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
1
Rene
Swete
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
5
Гольнер
Манфред
6
Линхарт
Андреас
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
8
Samson
Tijani
14
Клем
Кристиан
24
Тадич
Дарио
9
Реп
Райко
Сваровски Тироль
4-4-2
Хартберг
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.6
2. Йебоа Келвин 1 0.2
3. Баден Николай 1 0.2
4. Шнегг Давид 1 0.2
5. Кох Фабиан 0 0
6. Пецос Атанасиос 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 2 (1) 0.4
2. Реп Райко 1 0.2
3. Stefan Rakowitz 1 0.2
4. Линхарт Андреас 0 0
5. Клем Кристиан 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Пецос Атанасиос 2 0
2. Освальд Фердинанд 2 0
3. Хагер Штефан 2 0
4. Гугганиг Давид 2 0
5. Бучачер Флориан 1 0
6. Ридер Флориан 1 0
7. Челич Неманя 1 0
8. Johannes Naschberger 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Samson Tijani 1 1
2. Гольнер Манфред 2 0
3. Кайнц Тобиас 2 0
4. Клем Кристиан 1 0
5. Реп Райко 1 0
6. Lukas Ried 1 0
7. Julius Ertlhaler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 50% (3) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 0
Хартберг 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: + = -
ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг Альтах 1:1 Хартберг Хартберг 1:0 Марибор Дорнбирнер 0:7 Хартберг Хартберг 2:1 Ганновер 96 Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 1:4 Баник Острава Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Штурм 1:4 Хартберг Хартберг 3:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Хартберг 1:5 ЛАСК Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Хартберг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 3:0 Сваровски Тироль Кубок Хартберг 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Сваровски Тироль 1:4 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:1 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:1 Сваровски Тироль Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 19 - 4 15
2. Рапид Вена 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ЛАСК 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штурм 5 2 3 0 8 - 2 9
5. Санкт-Пёльтен 5 2 1 2 10 - 8 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Сваровски Тироль 5 1 2 2 6 - 7 5
8. Альтах 5 1 1 3 6 - 13 4
9. Адмира 5 1 1 3 8 - 16 4
10. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Рид 5 1 0 4 6 - 12 3
12. Хартберг 5 0 3 2 4 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Гугганиг Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 4.70 12.50
9.20 1.13 12.00
2.08 4.10 2.96
3.58 1.85 4.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 2.70 1.42 5.50 1.12 1.13 5.40 2.50 1.53 2.11 1.73 1.07 7.50 1.74 2.10 1.51 2.45 1.11 5.80 1.19 4.50 1.02 11.00 1.06 8.40 1.03 10.00
13.00 1.00 13.75 1.00 6.10 1.08 5.45 1.12 2.99 1.37 2.43 1.56 1.90 2.00 1.51 2.56 1.36 3.04 1.16 4.65 1.12 5.15 1.03 8.50
5.21 1.18 3.73 1.29 2.51 1.56 2.17 1.74 1.81 2.07 1.43 2.92 1.30 3.65 1.23 4.36 1.75 2.15 1.53 2.60 1.14 6.04 1.15 5.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 3.05 1.35 1.17 4.70 1.36 3.10 1.01 12.60
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
2.95 1.43 2.33 1.65 1.79 2.09 1.75 2.15 1.46 2.81 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.37 1.55 1.77 2.02 1.44 2.65
5.85 1.13 4.75 1.19 2.32 1.61 1.72 2.12 1.43 2.83 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
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