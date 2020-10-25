ЛАСК
4:0
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Санкт-Пёльтен
1:0
34' ГолГрубер Андреас
2:0
46' ГолРанфтль Райнхольд
3:0
57' ГолГргич Лукас
58' Желтая карточкаPeter Pokorny
75' Желтая карточкаNicolas Meister
4:0
87' ГолГойгингер Томас
31
Гргич
Лукас
29
Рагуц
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
20 Плоер ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Dor HugyНападающий
- Запасные игроки
-
13 Armin GremslВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
34'
1:0
46'
57'
3:0
58'
75'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грубер Андреас
|2
|0.4
|2.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.4
|3.
|Траунер Гернот
|1
|0.2
|4.
|Гойгингер Томас
|1
|0.2
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.2
|6.
|Гргич Лукас
|1
|0.2
|7.
|Балик Гусейн
|1
|0.2
|8.
|Михорль Петер
|0
|0
|9.
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|10.
|Андраде Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dor Hugy
|4 (1)
|0.8
|2.
|Шмидт Александер
|2
|0.4
|3.
|Marcel Tanzmayr
|1
|0.2
|4.
|Грозурек Лукас
|1
|0.2
|5.
|Luan IX
|1
|0.2
|6.
|Christoph HALPER
|1
|0.2
|7.
|Robert Ljubicic
|0
|0
|8.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|9.
|Peter Pokorny
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|3
|0
|2.
|Михорль Петер
|2
|0
|3.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|4.
|Холланд Джеймс
|1
|0
|5.
|Траунер Гернот
|1
|0
|6.
|Филипович Петар
|1
|0
|7.
|Грубер Андреас
|1
|0
|8.
|Реннер Рене
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Peter Pokorny
|3
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|1
|0
|3.
|Daniel Schuetz
|1
|0
|4.
|Christoph Riegler
|1
|0
|5.
|Шульц Кофи
|1
|0
|6.
|Маранда Мануэль
|1
|0
|7.
|Nicolas Meister
|1
|0
|8.
|Шмидт Александер
|1
|0
|9.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0
|10.
|Robert Ljubicic
|1
|0
|11.
|Michael Steinwender
|1
|0
|12.
|Christoph HALPER
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|Санкт-Пёльтен
|30% (3)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК
ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Кубок Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|19 - 4
|15
|2.
|Рапид Вена
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|5.
|Санкт-Пёльтен
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|8.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|8 - 16
|4
|10.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Рид
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|12.
|Хартберг
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|9.50
|1.03
|12.00
|1.01
|3.30
|1.13
|4.40
|1.19
|5.00
|1.15
|2.08
|1.75
|1.83
|1.98
|2.75
|1.42
|1.36
|3.00
|1.35
|3.05
|1.11
|5.80
|1.02
|11.00
|1.01
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.05
|1.12
|4.15
|1.19
|2.39
|1.55
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.68
|2.31
|1.34
|3.26
|1.25
|3.78
|1.08
|6.30
|1.05
|7.20
|1.00
|11.25