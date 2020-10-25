  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
ЛАСК
4:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
34' Гол
Грубер Андреас
2:0
46' Гол
Ранфтль Райнхольд
3:0
57' Гол
Гргич Лукас
58' Желтая карточка
Peter Pokorny
75' Желтая карточка
Nicolas Meister
4:0
87' Гол
Гойгингер Томас
90'+3
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
31
Гргич
Лукас
10
Михорль
Петер
30
Андраде
Андреас
17
Грубер
Андреас
29
Рагуц
Марко
13
Эггештайн
Йоханнес
1
Christoph
Riegler
4
Michael
Steinwender
5
Маранда
Мануэль
17
Ahmet
Muhamedbegovic
14
Блауэнштайнер
Микаэль
6
Peter
Pokorny
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
11
George
Davies
24
Грозурек
Лукас
19
Dor
Hugy
ЛАСК
3-4-3
Санкт-Пёльтен
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грубер Андреас 2 0.4
2. Рагуц Марко 2 (2) 0.4
3. Траунер Гернот 1 0.2
4. Гойгингер Томас 1 0.2
5. Ранфтль Райнхольд 1 0.2
6. Гргич Лукас 1 0.2
7. Балик Гусейн 1 0.2
8. Михорль Петер 0 0
9. Эггештайн Йоханнес 0 0
10. Андраде Андреас 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dor Hugy 4 (1) 0.8
2. Шмидт Александер 2 0.4
3. Marcel Tanzmayr 1 0.2
4. Грозурек Лукас 1 0.2
5. Luan IX 1 0.2
6. Christoph HALPER 1 0.2
7. Robert Ljubicic 0 0
8. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
9. Peter Pokorny 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 0
2. Михорль Петер 2 0
3. Рамсебнер Кристиан 0 1
4. Холланд Джеймс 1 0
5. Траунер Гернот 1 0
6. Филипович Петар 1 0
7. Грубер Андреас 1 0
8. Реннер Рене 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Peter Pokorny 3 0
2. Луксбахер Даниэль 1 0
3. Daniel Schuetz 1 0
4. Christoph Riegler 1 0
5. Шульц Кофи 1 0
6. Маранда Мануэль 1 0
7. Nicolas Meister 1 0
8. Шмидт Александер 1 0
9. Ahmet Muhamedbegovic 1 0
10. Robert Ljubicic 1 0
11. Michael Steinwender 1 0
12. Christoph HALPER 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3) 0 22.22% (2)
 Санкт-Пёльтен 30% (3) 30% (3) 20% (2) 0 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК
ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ческе-Будеевице Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Санкт Валентин 0:5 Санкт-Пёльтен Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Лисен Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Кубок Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 19 - 4 15
2. Рапид Вена 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ЛАСК 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штурм 5 2 3 0 8 - 2 9
5. Санкт-Пёльтен 5 2 1 2 10 - 8 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Сваровски Тироль 5 1 2 2 6 - 7 5
8. Альтах 5 1 1 3 6 - 13 4
9. Адмира 5 1 1 3 8 - 16 4
10. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Рид 5 1 0 4 6 - 12 3
12. Хартберг 5 0 3 2 4 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Грубер Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 23.00 62.00
1.52 4.65 5.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.03 12.00 1.01 3.30 1.13 4.40 1.19 5.00 1.15 2.08 1.75 1.83 1.98 2.75 1.42 1.36 3.00 1.35 3.05 1.11 5.80 1.02 11.00 1.01 11.00
5.05 1.12 4.15 1.19 2.39 1.55 1.91 1.89 1.68 2.31 1.34 3.26 1.25 3.78 1.08 6.30 1.05 7.20 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 2.55 1.48 1.14 5.20 1.27 3.70 1.13 5.40
3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.27 3.76 1.17 5.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.55 2.33 1.33 3.10
5.30 1.16 3.85 1.26 2.00 1.81 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный