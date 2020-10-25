Вольфсбергер
3:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Лавантталь Арена
Рапид Вена
0:1
25' ГолШик Торстен
0:2
35' ГолКитагава Коя
39' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
1:2
47' ГолБаумгартнер Доминик
2:2
52' ГолБаумгартнер Доминик
62' Желтая карточкаЛиндль Михаэль
3:2
67' ГолДьенг Шейку
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
39
Любичич
Деян
32
Китагава
Коя
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сольдо МаркоВратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
-
37 Ходжич АмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
25'
0:1
35'
0:2
47'
52'
62'
67'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баумгартнер Доминик
|3
|0.6
|2.
|Визингер Дарио
|2
|0.4
|3.
|Йовелич Деян
|2
|0.4
|4.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.2
|5.
|Линдль Михаэль
|0
|0
|6.
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.8
|2.
|Кара Эркан
|2 (1)
|0.4
|3.
|Мург Томас
|2
|0.4
|4.
|Китагава Коя
|2
|0.4
|5.
|Демир Юсуф
|1
|0.2
|6.
|Шик Торстен
|1
|0.2
|7.
|Любичич Деян
|0
|0
|8.
|Стойкович Филип
|0
|0
|9.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|2.
|Лочошвили Лука
|0
|1
|3.
|Рнич Неманья
|1
|0
|4.
|Новак Михаэль
|1
|0
|5.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|6.
|Йовелич Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|2
|0
|2.
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|3.
|Шик Торстен
|1
|0
|4.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|5.
|Мург Томас
|1
|0
|6.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Китагава Коя
|1
|0
|8.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|9.
|Кара Эркан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Рапид Вена
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена
Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|19 - 4
|15
|2.
|Рапид Вена
|2:3
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|3.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|5.
|Санкт-Пёльтен
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Вольфсбергер
|3:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|8 - 16
|4
|11.
|Рид
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|12.
|Хартберг
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.00
|1.04
|12.00
|1.01
|6.30
|1.09
|—
|—
|4.30
|1.20
|—
|—
|5.10
|1.14
|2.14
|1.71
|2.02
|1.79
|1.78
|2.03
|2.00
|1.76
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.11
|6.10
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.02
|11.50
|1.08
|7.00
|13.00
|1.01
|14.00
|1.00
|5.00
|1.16
|—
|—
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.64
|1.54
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.63
|2.22
|—
|—
|1.33
|3.10
|—
|—
|1.18
|4.35
|—
|—
|1.07
|6.55
|—
|—
|1.07
|6.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.93
|1.43
|2.56
|1.55
|2.18
|1.73
|1.84
|2.04
|5.18
|1.18
|1.48
|2.77
|3.73
|1.29
|2.51
|1.56
|2.05
|1.83
|1.77
|2.12
|1.50
|2.71
|1.55
|2.54
|2.64
|1.51
|2.19
|1.72
|1.73
|2.18
|1.48
|2.75
|1.35
|3.30
|—
|—
|—
|—