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Вольфсбергер
3:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
25' Гол
Шик Торстен
0:2
35' Гол
Китагава Коя
39' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
1:2
47' Гол
Баумгартнер Доминик
2:2
52' Гол
Баумгартнер Доминик
62' Желтая карточка
Линдль Михаэль
3:2
67' Гол
Дьенг Шейку
73'
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
6
Павелич
Марио
16
Ляйтгеб
Марио
7
Перец
Элиэль
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
34
Шмербок
Марк-Андре
8
Дьенг
Шейку
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
13
Шик
Торстен
14
Граховац
Срджан
39
Любичич
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
32
Китагава
Коя
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
Вольфсбергер
4-3-1-2
Рапид Вена
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баумгартнер Доминик 3 0.6
2. Визингер Дарио 2 0.4
3. Йовелич Деян 2 0.4
4. Тафернер Маттойс 1 0.2
5. Линдль Михаэль 0 0
6. Шерцер Йонатан 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 4 0.8
2. Кара Эркан 2 (1) 0.4
3. Мург Томас 2 0.4
4. Китагава Коя 2 0.4
5. Демир Юсуф 1 0.2
6. Шик Торстен 1 0.2
7. Любичич Деян 0 0
8. Стойкович Филип 0 0
9. Хофманн Максимилиан 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Шерцер Йонатан 2 0
2. Лочошвили Лука 0 1
3. Рнич Неманья 1 0
4. Новак Михаэль 1 0
5. Шпранглер Свен 1 0
6. Йовелич Деян 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Стойкович Филип 2 0
2. Хофманн Максимилиан 2 0
3. Шик Торстен 1 0
4. Фунтас Таксиархис 1 0
5. Мург Томас 1 0
6. Ульманн Максимилиан 1 0
7. Китагава Коя 1 0
8. Аразе Кельвин 1 0
9. Кара Эркан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 16.67% (1) 0 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Рапид Вена 30% (3) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер
Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена
Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 19 - 4 15
2. Рапид Вена 2:3 5 3 1 1 12 - 6 10
3. ЛАСК 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штурм 5 2 3 0 8 - 2 9
5. Санкт-Пёльтен 5 2 1 2 10 - 8 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Вольфсбергер 3:2 5 2 0 3 9 - 12 6
8. Сваровски Тироль 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Альтах 5 1 1 3 6 - 13 4
10. Адмира 5 1 1 3 8 - 16 4
11. Рид 5 1 0 4 6 - 12 3
12. Хартберг 5 0 3 2 4 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Китагава Коя бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Шик Торстен бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Рапид Вена
4.03
3.94
3.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 2.20 2.95
2.62 3.76 2.48
4.03 2.06 3.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.04 12.00 1.01 6.30 1.09 4.30 1.20 5.10 1.14 2.14 1.71 2.02 1.79 1.78 2.03 2.00 1.76 1.33 3.15 2.90 1.38 1.11 6.10 1.40 2.80 1.02 11.50 1.08 7.00
13.00 1.01 14.00 1.00 5.00 1.16 4.45 1.21 2.64 1.54 1.99 1.82 1.63 2.22 1.33 3.10 1.18 4.35 1.07 6.55 1.07 6.55
2.93 1.43 2.56 1.55 2.18 1.73 1.84 2.04 5.18 1.18 1.48 2.77 3.73 1.29 2.51 1.56 2.05 1.83 1.77 2.12 1.50 2.71 1.55 2.54 2.64 1.51 2.19 1.72 1.73 2.18 1.48 2.75 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.15 1.65 2.35 1.57 1.35 3.05 1.19 4.20 1.02 11.00
3.85 1.26 2.50 1.53 1.63 2.28 1.28 3.68 1.15 5.45
1.93 1.95 1.59 2.44 1.26 4.03 1.75 2.15 1.53 2.60 1.35 3.32 1.23 4.38 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.65 1.60 2.25 1.37 2.95
4.95 1.18 3.64 1.28 2.01 1.83 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.45 1.51
Где смотреть матч Вольфсбергер 3:2 Рапид Вена онлайн

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