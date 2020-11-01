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  3. Австрия
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Альтах
0' 2'
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
13
Шик
Торстен
16
Петрович
Деян
39
Любичич
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
32
Китагава
Коя
36
Аразе
Кельвин
1
Кобрас
Мартин
18
Цвишенбруггер
Ян
5
Нетцер
Филипп
23
Aljaz
Casar
15
Уисс
Алан
34
Турнвальд
Мануэль
19
Карич
Эмир
17
Nosa
Iyobosa
Edokpolor
30
Manfred
Fischer
9
Daniel
Maderner
25
Обаси
Чинеду
Рапид Вена
3-4-1-2
Альтах
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 4 (2) 0.8
2. Фунтас Таксиархис 4 0.8
3. Мург Томас 2 0.4
4. Китагава Коя 2 0.4
5. Демир Юсуф 1 0.2
6. Шик Торстен 1 0.2
7. Любичич Деян 0 0
8. Рицмайер Марсель 0 0
9. Стойкович Филип 0 0
10. Хофманн Максимилиан 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Nussbaumer 2 0.4
2. Johannes Tartarotti 1 0.2
3. Aljaz Casar 1 0.2
4. Daniel Maderner 1 0.2
5. Mario Stefel 1 0.2
6. Майлингер Марко 0 0
7. Anderson Oliveira6 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Стойкович Филип 2 0
2. Хофманн Максимилиан 2 0
3. Шик Торстен 1 0
4. Фунтас Таксиархис 1 0
5. Мург Томас 1 0
6. Ульманн Максимилиан 1 0
7. Китагава Коя 1 0
8. Аразе Кельвин 1 0
9. Кара Эркан 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Samuel Gouet 1 1
2. Нетцер Филипп 2 0
3. Уисс Алан 2 0
4. Цвишенбруггер Ян 2 0
5. Manfred Fischer 2 0
6. Карич Эмир 1 0
7. Daniel Nussbaumer 1 0
8. Johannes Tartarotti 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4)
 Альтах 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена
Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена
Альтах Последние 20 матчей: + = -
Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах
Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Альтах: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Альтах 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига
Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена 5 4 1 0 14 - 6 13
3. ЛАСК 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Санкт-Пёльтен 6 3 1 2 14 - 8 10
5. Штурм 5 2 3 0 8 - 2 9
6. Аустрия Вена 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Хартберг 6 1 3 2 6 - 13 6
8. Сваровски Тироль 6 1 2 3 6 - 12 5
9. Альтах 5 1 1 3 6 - 13 4
10. Адмира 5 1 1 3 8 - 16 4
11. Вольфсбергер 5 1 0 4 9 - 14 3
12. Рид 6 1 0 5 6 - 16 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Альтах
1.46
5.15
7.19
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.80 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.10 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 5.05 6.40
  1.43 5.15 7.19

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Альтах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альтах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Альтах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.50 1.13 4.60 1.17 2.65 1.44 2.17 1.69 1.89 1.91 1.71 2.14 1.39 2.85 1.28 3.45 1.13 5.50 1.11 6.10 1.03 10.50
5.15 1.12 4.40 1.18 2.57 1.48 2.08 1.75 1.70 2.27 1.37 3.10 1.27 3.62 1.10 5.85 1.08 6.30 1.00 10.75
6.66 1.13 2.87 1.45 2.56 1.55 2.23 1.71 1.92 1.97 1.72 2.21 1.55 2.56 1.28 3.84 1.11 7.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.70 2.15 1.28 3.50
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.50 1.34 2.79 1.48 2.02 1.87 1.70 2.25 1.49 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.60 2.25 1.36 3.00
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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