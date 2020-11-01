Рапид Вена
3:1
Конец матча
Стадион: Альянц
Альтах
15' Желтая карточкаNosa Iyobosa Edokpolor
1:0
22' ГолКнасмюлльнер Кристоф
37' Желтая карточкаУисс Алан
45' Желтая карточкаНетцер Филипп
2:0
54' ГолКитагава Коя
72' Желтая карточкаКара Эркан
3:0
81' ГолРицмайер Марсель
3:1
83' ГолMario Stefel
90' Желтая карточкаБумбергер Давид
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
32
Китагава
Коя
23
Aljaz
Casar
15
Уисс
Алан
19
Карич
Эмир
25
Обаси
Чинеду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Aljaz CasarПолузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Пангоп ФранцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
22'
37'
45'
54'
2:0
72'
81'
83'
3:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|4 (2)
|0.67
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.67
|3.
|Китагава Коя
|3
|0.5
|4.
|Мург Томас
|2
|0.33
|5.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.17
|6.
|Шик Торстен
|1
|0.17
|7.
|Демир Юсуф
|1
|0.17
|8.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.17
|9.
|Любичич Деян
|0
|0
|10.
|Стойкович Филип
|0
|0
|11.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Nussbaumer
|2
|0.33
|2.
|Mario Stefel
|2
|0.33
|3.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.17
|4.
|Aljaz Casar
|1
|0.17
|5.
|Daniel Maderner
|1
|0.17
|6.
|Майлингер Марко
|0
|0
|7.
|Anderson Oliveira6
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|2
|0
|2.
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|3.
|Кара Эркан
|2
|0
|4.
|Шик Торстен
|1
|0
|5.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|6.
|Мург Томас
|1
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|8.
|Китагава Коя
|1
|0
|9.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|2.
|Уисс Алан
|3
|0
|3.
|Samuel Gouet
|1
|1
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|5.
|Manfred Fischer
|2
|0
|6.
|Карич Эмир
|1
|0
|7.
|Daniel Nussbaumer
|1
|0
|8.
|Nosa Iyobosa Edokpolor
|1
|0
|9.
|Johannes Tartarotti
|1
|0
|10.
|Бумбергер Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|Альтах
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена
Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена
Альтах Последние 20 матчей: + = -Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах
Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Альтах: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|24 - 4
|18
|2.
|Рапид Вена
|6
|5
|1
|0
|17 - 7
|16
|3.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Санкт-Пёльтен
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|5.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|Вольфсбергер
|6
|2
|0
|4
|12 - 15
|6
|8.
|Хартберг
|6
|1
|3
|2
|6 - 13
|6
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|10.
|Альтах
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|11.
|Адмира
|6
|1
|1
|4
|9 - 19
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Альтах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альтах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Альтах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|6.50
|1.09
|4.60
|1.17
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.17
|1.69
|1.89
|1.91
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.12
|5.55
|1.13
|5.50
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|
|5.15
|1.12
|4.40
|1.18
|—
|—
|2.57
|1.48
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.27
|3.62
|1.10
|5.85
|1.08
|6.30
|1.00
|10.75
|—
|—
|
|6.18
|1.14
|—
|—
|2.85
|1.45
|2.68
|1.50
|2.21
|1.71
|1.73
|2.18
|1.47
|2.78
|1.35
|3.36
|1.62
|2.37
|1.42
|2.98
|1.15
|5.85
|—
|—
|1.11
|7.58
|—
|—
|—
|—