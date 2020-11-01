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  3. Австрия
Адмира
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Вольфсбергер
0' 2'
1
Ляйтнер
Андреас
8
Roman
Kerschbaum
27
Emanuel
Aiwu
15
Lukas
Rath
2
Ауэр
Штефан
90
Томич
Томислав
21
Гартнер
Кристиан
19
Wilhelm
Vorsager
16
Хоффер
Эрвин
10
Бройниг
Максимилиан
97
Joseph
Gande
31
Кофлер
Александр
4
Шерцер
Йонатан
5
Перич
Штефан
15
Рнич
Неманья
27
Новак
Михаэль
44
Лочошвили
Лука
7
Перец
Элиэль
10
Линдль
Михаэль
17
Штрацниг
Кай
24
Верницниг
Кристофер
11
Визингер
Дарио
Адмира
4-3-3
Вольфсбергер
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Roman Kerschbaum 2 (1) 0.4
2. Бройниг Максимилиан 2 0.4
3. Томич Томислав 1 0.2
4. Хоффер Эрвин 1 0.2
5. Marco Hausjell 1 0.2
6. Гартнер Кристиан 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баумгартнер Доминик 2 0.4
2. Визингер Дарио 2 0.4
3. Йовелич Деян 2 0.4
4. Дьенг Шейку 1 0.2
5. Тафернер Маттойс 1 0.2
6. Линдль Михаэль 0 0
7. Шерцер Йонатан 0 0
8. Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 3 1
2. Sebastian Bauer 0 1
3. Майерхофер Штефан 1 0
4. Lukas Rath 1 0
5. Marcus Maier 1 0
6. Marco Hausjell 1 0
7. Aleksandar Cirkovic 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Шерцер Йонатан 2 0
2. Лочошвили Лука 0 1
3. Линдль Михаэль 1 0
4. Ляйтгеб Марио 1 0
5. Рнич Неманья 1 0
6. Новак Михаэль 1 0
7. Баумгартнер Доминик 1 0
8. Шпранглер Свен 1 0
9. Йовелич Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Вольфсбергер 12.5% (1) 0 0 50% (4) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: + = -
Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира
Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид
Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм

Последние игры между собой

Адмира: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вольфсбергер 4:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Адмира Бундеслига
Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:3 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:0 Адмира Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Вольфсбергер 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Адмира Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 24 - 4 18
2. Рапид Вена 5 4 1 0 14 - 6 13
3. ЛАСК 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Санкт-Пёльтен 6 3 1 2 14 - 8 10
5. Штурм 5 2 3 0 8 - 2 9
6. Аустрия Вена 6 2 1 3 7 - 8 7
7. Хартберг 6 1 3 2 6 - 13 6
8. Сваровски Тироль 6 1 2 3 6 - 12 5
9. Альтах 5 1 1 3 6 - 13 4
10. Адмира 5 1 1 3 8 - 16 4
11. Вольфсбергер 5 1 0 4 9 - 14 3
12. Рид 6 1 0 5 6 - 16 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Вольфсбергер
3.53
3.89
2.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.70 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.70 2.06
  3.53 3.89 2.05

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 4.10 1.21 3.25 1.31 2.15 1.70 1.93 1.87 1.69 2.17 1.44 2.70 1.21 4.10 1.16 4.80 1.05 8.30 1.04 8.90
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.30 1.33 2.18 1.76 1.67 2.20 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.80 1.03 8.40 1.05 7.30
4.40 1.23 2.62 1.53 2.20 1.72 1.97 1.92 1.72 2.20 1.57 2.51 1.47 2.79 1.19 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.17 1.69 1.49 2.50 1.17 4.70
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.00
3.37 1.36 2.83 1.47 2.22 1.71 1.74 2.20 1.52 2.66 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.29 3.35
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.26
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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